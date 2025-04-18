Küresel lüks sektörünün yeni devi doğdu

Gülbin ÖZBEY

Prada'nın Versace'yi satın alması, İtalyan modasının küresel sahnedeki etkisini artırma çabası olarak değerlendiriliyor. Prada’nın güçlü perakende ağı ve operasyonel uzmanlığı, Versace’nin mağaza zincirini yeniden yapılandırmak ve özellikle genç nesillere hitap eden Miu Miu gibi yan markalarla sinerji yaratmak için de kullanılabilir.

Lüks moda dünyasında dengeler değişecek mi?

Prada, minimalist ve entelektüel estetiğiyle tanınırken, Versace moda sahnesinde her zaman cesur ve gösterişli tasarımlarıyla farkını gösterdi. Peki Versace’nin ikonik barok desenleri ve abartılı tarzı Prada’nın sade estetiğiyle nasıl uyum sağlayacak? Versace, Prada çatısı altında daha “sessiz lüks” bir yöne mi evrilecek, yoksa cesur kimliğini koruyarak markalar arası bir denge mi kurulacak, bunu zaman gösterecek.

Donatella Versace artık marka elçisi

Prada Grup’un CEO’su Andrea Guerra, satın almanın Versa ce’nin marka kimliğini korurken, sürdürülebilir gelir artışı sağlama hedefiyle gerçekleştiğini belirtti. Donatella Versace’nin kreatif direktörlükten ayrılarak marka elçisi rolüne geçişi ve yerine Miu Miu’nun tasarımcısı Dario Vita le’nin gelmesi, bu yeni dönemin ipuçlarını veriyor. Sonuç olarak, Prada’nın Versace’yi satın alması, moda dünyasında sadece ticari bir hamle değil, aynı zamanda İtalyan yaratıcılığının ve mirasının yeni den tanımlanması anlamına geliyor. Bu iki devin birleşimi, 2025’te moda haftalarında ve vitrinlerde nasıl bir etki yaratacak, hep birlikte göreceğiz.

Bir bilene sorduk

Deniz Mercan, uzun yıllardır yaşadığı İtalya’da, Valentino, Cerruti ve Emporio Armani gibi önde gelen markalar için çalıştı. Bir süredir serbest tasarımcı olarak moda yolculuğuna devam ediyor. İtalyan moda endüstrisindeki uzun yıllara dayanan deneyimini bizimle paylaşmasını istedik, Prada’nın Versace’yi satın almasının moda dün yasındaki yankılarını sorduk.

"Prada’nın Versace’yi satın alması, İtalyan lüks moda sektörün de önemli bir birleşme. Bu hamle, Prada’nın global pazardaki konu munu güçlendirme potansiyeli taşırken, marka kimliklerinin uyu mu ve finansal riskler gibi zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu gelişme, lüks moda dünyasında yeni stratejik adımların habercisi olabilir. Prada’nın İtalyan lüks moda sektöründeki konumu güçlenerek, Fransız rakipleri LVMH ve Kering ile rekabetinde avantaj sağlayabilir. Versace’nin dünya genelindeki tanınırlığı, lüks butik lokasyonları ve yaşam tarzı ürünleri Prada için değerli varlıklar sunuyor. Prada, 1990’larda Jil Sander ve Helmut Lang gibi markaları satın almış, ancak bu yatırımlardan beklenen başarıyı elde edememişti. Bu durum, Versace’nin entegrasyonunda benzer risklerin olabileceğini gösteriyor. Ayrıca satın alma işlemi, Prada’nın yaklaşık 1,6 milyar dolarlık yeni borçlanma yap masını gerektirecek. Bu finansal yük, şirketin mali dengesini etkileyebilir. Yani artı ve eksileri olan bir yatırım ama risk almaya değer gibi gözüküyor."

Tanju Özelgin'den Milano Design Week 2025'te heykelsi kanepe

Tasarım dünyasının kalbinin attığı Milano Design Week 2025, bu yıl da yaratıcı vizyonların buluşma noktası oldu. 8-13 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen fuarda, dünyanın önde gelen tasarım markaları ve isimleri yeni koleksiyonlarını uluslararası izleyiciyle buluşturdu. Bu kat çekti. Tasarımcı, konfor kav küresel vitrine Türkiye’den katılanlar arasında, uluslararası tasarım arenasında saygın bir yere sahip olan Tanju Özelgin de yer aldı. Özelgin, Milano Design Week kapsamında Via della Spiga 34’te konumlanan dünyaca ünlü İtalyan lüks tasarım markası Henge için hazırladığı özel koleksiyonla dik ramını yeniden yorumlayan, çevresiyle kusursuz bir uyum içinde bütünleşen heykelsi bir kanepe ve sandalye serisi tasarladı. Koleksiyon, Tanju Özelgin’in lüks tasarımın en prestijli küresel markalarından Henge ile gerçekleştirdiği ilk iş birliğini temsil ediyor.