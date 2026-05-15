Küresel sanat piyasasında Asya etkisi büyüyor
Art Basel Hong Kong 2026, bu yıl yalnızca milyon dolarlık satışlarıyla değil, değişen koleksiyoner profili ve yükselen Asya etkisiyle dikkat çekti. Hong Kong hükümetinin uzun vadeli desteğiyle birlikte fuar, küresel sanat piyasasında ağırlık merkezinin giderek doğuya kaydığını bir kez daha ortaya koydu.
Elvin GÜRENLİ
Küresel sanat dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan Art Basel Hong Kong 2026, bu yıl da Hong Kong’un uluslararası sanat piyasasındaki merkezi rolünü koruduğunu gösterdi. Geçen ay düzenlenen fuar, beş gün boyunca 91 bin 500’ün üzerinde ziyaretçiyi ağırlarken, organizasyon yalnızca güçlü rakamlarla değil, değişen piyasa dinamikleriyle de dikkat çekti.
Bu yıl fuarda hissedilen en önemli değişimlerden biri, Hong Kong’un sanata yaklaşımındaki dönüşüm oldu. Art Basel ile Hong Kong hükümeti arasında imzalanan beş yıllık ve 150 milyon dolarlık destek anlaşması, yalnızca kültürel bir yatırım olarak değil, aynı zamanda stratejik ve ekonomik hamle olarak yorumlandı. 2013’ten bu yana ilk kez bu kadar uzun vadeli bir taahhüt verilmesi, şehrin sanat piyasasına daha planlı ve kararlı baktığını gösterdi.
Fuara 41 ülkeden 240 galeri katıldı. Sayısal olarak önceki yıllara yakın bir tablo ortaya çıksa da, içerideki güç dengelerinin değişmeye başladığı hissedildi. Özellikle Çin’in ikinci kademe şehirlerinden gelen galerilerin daha görünür hale gelmesi dikkat çekti. Bu durum, yalnızca galerilerin çeşitlenmesini değil, aynı zamanda koleksiyoner kitlesinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını da işaret ediyor.
Bu dönüşümün arkasında ise Çin’de yaşanması beklenen büyük servet transferi bulunuyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkede üç milyondan fazla özel şirketin el değiştirmesi beklenirken, yeni bir koleksiyoner kuşağının da hızla yükseldiği görülüyor. Geçtiğimiz yıl “yükselen profil” olarak tanımlanan bu kitle, 2026 itibarıyla piyasanın aktif oyuncuları arasına girmiş durumda.
Fuarın koridorlarında hissedilen bir diğer değişim ise satın alma alışkanlıklarında yaşandı. Önceki yıllarda daha hızlı ve anlık kararların öne çıktığı piyasa yapısının yerini, daha bilinçli ve karşılaştırmalı bir yaklaşım almaya başladı. VIP gününde fuarı ziyaret edip sonraki günlerde yeniden gelen koleksiyoner profili artık oldukça yaygın. Ancak bu durum piyasadaki zayıflığın değil, daha filtreli ve stratejik bir satın alma refleksinin işareti olarak değerlendiriliyor. Koleksiyoner tercihlerindeki dönüşüm de dikkat çekici. Kadın sanatçılara, Asyalı üreticilere ve diaspora sanatçılarına yönelik ilgi artık yalnızca söylem düzeyinde kalmıyor; doğrudan satış rakamlarına ve koleksiyon tercihlerine yansıyor.
Piyasanın üst segmentinde ise güçlü görünüm korunuyor. Geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon dolarlık Yayoi Kusama satışının öne çıktığı fuarda, bu yıl da benzer seviyelerde işlemler gerçekleşti. Pablo Picasso eserlerinin yaklaşık 3,5 milyon euroya alıcı bulması ve Liu Ye imzalı bir çalışmanın 3,8 milyon dolara satılması, üst segmentte istikrarlı talebin sürdüğünü gösterdi.
Asıl değişim ise orta segmentte hissediliyor. 300 bin ile 1 milyon dolar arasındaki eserlerde hareketlilik sürse de, karar süreçleri belirgin biçimde yavaşlamış durumda. Koleksiyonerler artık daha fazla düşünüyor, karşılaştırıyor ve satın alma sürecini zamana yayıyor.
Büyük ölçekli ve iddialı tablolar yeniden merkezde
Fuarda galeriler açısından da yeni dönemin kuralları netleşmeye başladı. Bölgedeki koleksiyonerlerle yalnızca fuar dönemlerinde temas kurmanın yeterli olmadığı, artık uzun vadeli ilişki ağlarının belirleyici hale geldiği görülüyor. Sürekli görünür olmak, güven inşa etmek ve bölgesel bağları güçlendirmek galeriler için her zamankinden daha kritik hale gelmiş durumda.
Üretim tarafında ise çeşitlilik dikkat çekiyor. Seramik, tekstil, dijital işler ve yapay zekâ destekli üretimler fuarda güçlü şekilde yer alsa da, resmin yeniden yükselişe geçtiği görülüyor. Büyük ölçekli ve iddialı tabloların yeniden merkezde olması, koleksiyonerlerin daha kalıcı ve zamansız işler aradığı şeklinde yorumlanıyor.
Hong Kong’un fuar boyunca sunduğu atmosfer de bu etkinliği yalnızca bir sanat fuarının ötesine taşıyor. Şehir geneline yayılan bağımsız projeler, alternatif fuarlar ve yan etkinlikler, Hong Kong’u küresel sanat takviminin en önemli merkezlerinden biri haline getirmeyi sürdürüyor.
Elbette piyasaya yönelik eleştiriler de devam ediyor. Aşırı ticarileşme, aynı isimlerin sürekli öne çıkması ve genç sanatçılara alan açmanın zorluğu hâlâ sektörün temel tartışma başlıkları arasında yer alıyor. Ancak bu konuların artık daha açık biçimde tartışılması bile piyasanın olgunlaşmaya başladığının işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Tüm tablo bir arada değerlendirildiğinde, küresel sanat piyasasının ağırlık merkezinin giderek doğuya kaydığı daha net görülüyor. Ancak bu dönüşüm ani değil; daha yavaş, daha bilinçli ve çok katmanlı ilerliyor. Ve Hong Kong, bu değişimin merkezindeki yerini korumaya devam ediyor.