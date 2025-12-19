Longchamp’ın çabasız yılbaşı şıklığı

Işıltılı mini ‘bucket bag’ sayısız payetle ve parlak ton geçişleriyle yılbaşı havasına büründü. Le Pliage Xtra Gold çanta ise zengin parlak altın deri tonuyla ve mücevher zincir askısıyla yılbaşına çok yakışıyor.

Paris gardırobunun maksi etkili mini çantası Le Pliage Xtra Gold XS ise yılbaşı gecesi için kesinlikle prestijli bir seçim olacak.

Longchamp Yaratıcı Direktörü Sophie Delafontaine’e göre bu çantalar yılbaşı sezonunun büyülü atmosferini yakalamanızı sağlayacak.

"Hepimiz pırıltılı aksesuarlara sahip olmak isteriz. Stilimize ani dopamin etkisi verecek göz kamaştırıcı parçaları Longchamp’da bulacaksınız. "