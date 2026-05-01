Lüksün en güçlü aracı: Erişilmezlik hissi
Hermès, Rolex, Chanel… Hepimizin bildiği o “zor bulunan” parçalar. Ama artık soru, “Bu zorluk gerçekten üretimle mi ilgili, yoksa ustaca kurgulanmış bir erişim stratejisi mi?”
Moda dünyası uzun yıllar boyunca basit bir denklemle çalıştı: Az olan değerlidir. Ama bugün o denklem biraz değişmiş gibi. Çünkü artık mesele sadece “az olması” değil. Daha çok “ulaşılabilir olup olmaması”. Bir ürün gerçekten az olabilir. Ama bazen ürün vardır, sadece size yoktur.
Lüks markalar yalnızca ürün üretmiyor, o ürüne ulaşma biçimini de tasarlıyor. Yani mesele sadece neyin üretildiği değil, nasıl dağıtıldığı. Kimlerin erişebildiği, kimlerin beklediği, kimin ne zaman “ulaşabildiği”. Bütün bu süreç, ürünün kendisi kadar değerli hale geliyor. Bir çanta ya da saat, mağaza rafında duran bir nesne olmaktan çıkıyor; zaman, sabır ve çoğu zaman doğru anda doğru yerde olmayı gerektiren bir deneyime dönüşüyor. Yani bazen ürünü satın almak değil, ona ulaşabilmiş olmak asıl hikâyeyi oluşturuyor.
İkinciel: Oyunun en şeffaf kısmı
Bu sistemin en çok zorlandığı yer ikinci el pazarı. Çünkü tablo çok net: Mağazada yok ama ikinci elde var ve üstelik daha pahalı. Vestiaire Collective ve The RealReal gibi platformların büyümesi de bunu destekliyor. Gerçekten nadir olan bir şey, bu kadar görünür olur mu? İşte bu soru, erişilmezlik hissinin ne kadar “gerçek” olduğunu tartışmaya açıyor.
Yeninesil biraz daha şüpheci
Gen Z bu dünyaya biraz daha mesafeli bakıyor. Çünkü onlar için mesele yalnızca sahip olmak değil, o sahipliğin nasıl mümkün hale geldiği. Sorular da bu yüzden daha doğrudan: Gerçekten yok mu? Yoksa bana mı yok? Bu bir ayrıcalık mı, yoksa kurgulanmış bir sistem mi?
Bugünün tüketicisi ürünün kendisinden çok, ona ulaşmanın neden bu kadar zor olduğunu sorguluyor. Ve bu sorgulama, lüksün temelinde yatan o eski fikri yeniden görünür kılıyor. Çünkü lüks, uzun zamandır aynı denge üzerine kurulu: Ulaşılması zor olan daha değerli. Ama bugün o zorluğun kendisi değil, nasıl yaratıldığı dikkat çekiyor. Bir ürün gerçekten az olabilir. Ama bazen mesele azlık değil, erişimin nasıl sınırlandığıdır. İşte bu yüzden, lüksün değeri artık yalnızca üründe değil, o ürüne ulaşmanın nasıl mümkün kılındığında saklı.
Chanel: Görünür ama ulaşılması zor
Chanel Classic Flap çantası, son yılların en görünür lüks parçalarından biri. Ama mağazada bulmak zor, fiyatı sürekli artıyor ve stok hep sınırlı. Bu da küçük bir çelişki yaratıyor: Bir şey hem bu kadar görünür hem gerçekten nadir olabilir mi?
Hermès: Çanta değil, süreç satıyor
Hermès söz konusu olduğunda alışveriş kelimesi yetersiz kalıyor. Bir Birkin ya da Kelly almak istiyorsanız, çoğu zaman doğrudan satın alamıyorsunuz. Süreç şöyle ilerliyor: Mağazaya gidiyorsunuz, çanta yok. Markayla zaman içinde temas kuruyorsunuz ve alışveriş geçmişiniz oluşuyor. Satış danışmanınız sizi tanıyor ve bir gün, size bir çanta “teklif” ediliyor. Yani mesele ürünü almak değil, o ürüne erişim hakkı kazanmak. Bu noktada ister istemez akıllara şu soru geliyor: Bu gerçekten doğal bir ayrıcalık mı, yoksa iyi kurulmuş bir sistem mi?
Rolex: Saat var ama herkes için değil
Rolex tarafında da tablo tanıdık. Daytona, Submariner gibi modeller için mağazaya gidiyorsunuz. Cevap: “Listeye yazalım.” O liste? Belirsiz. Ama ilginç olan, bu saatler aslında yok değil. Morgan Stanley ve Bain & Company analizleri, markanın üretim gücünün oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. Yani mesele üretmek değil, kime ulaştırıldığı. Kısacası saat var, ama herkese yok.
Veriler ne söylüyor?
* Bain & Company’ye göre küresel lüks pazarı 1.5 trilyon euroyu aşmış durumda.
* Aynı raporlarda “kıtlık stratejisi”, hâlâ lüksün en önemli değer yaratma araçlarından biri.
* Ancak Gen Z tüketicilerin %60’tan fazlası, bu tür “yapay sınırlama” yaklaşımlarına daha mesafeli. Yani sistem çalışıyor ama artık sorgulanmadan değil.
