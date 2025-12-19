McLaren'ın yeniden doğuşu...

ALP ULAGAY

Kıran kırana geçen bir sezon sonu, Abu Dabi’deki son yarışta üçüncülüğü alıp dünya şampiyonluğunu bırakmayan Lando Norris ve markalar şampiyonasında tartışmasız liderlik… McLaren takımı için 2025 Formula 1 sezonunun özetini böyle yapmak mümkün. Son üç yarışta Max Vertsappen onları zorlasa da sezonu çifte şampiyonlukla tamamladılar.

Ancak, bu noktaya kısa sürede gelmedi McLaren. Hatta 2010’ların ortasında Formula 1’in figüran takımı haline gelmişlerdi. 2013’te Lewis Hamilton takımı bırakıp Mercedes’e geçmişti. 2015’te Button ve Alonso gibi iki eski şampiyon sürücünün varlığına karşın tüm sezonda yalnızca 27 puan toplayabilmişlerdi. Halbuki, McLaren, 1974 ile 1998 arasında tam sekiz kez markalar şampiyonu olmuş, Lauda’dan Prost’a, Senna’dan Hakkinen’e efsane pilotlar şampiyonluklar kazanmıştı.

Ama bu şaşalı dönemler çoktan geride kalmıştı artık. Üstüne üstlük McLaren takımı para kaybediyordu. Hamilton’ın ayrılması sonrası isim sponsorları Vodafone’u da kaybettiler. 2014 yılı sonunda takımın mali zararı 37 milyon doları buldu. Tüm bunları çözmek için stratejik bir hamle yaptılar: Eski bir otomobil yarışçısı ve aynı zamanda bir pazarlama dehası olan Zak Brown göreve getirildi. Brown, önce McLaren Group’a yönetici olarak katıldı. İki yıl sonra da McLaren takımının CEO’luğuna getirildi. Forbes’tan Justin Birnbaum’un aktardığına göre Brown, daha önce bu sektörde yöneticilik yapmamıştı ama işini en iyi yapacak kişileri seçmeyi ve onlara gerekli mali kaynakları yaratmayı iyi biliyordu.

Krediye muhtaç kaldılar

2019’dan itibaren pistte toparlanmaya başladılar. Takımlar sıralamasında yavaş yavaş yukarı doğru tırmanıyorlardı. 20 yaşındaki Britanyalı Lando Norris pilot yetiştirme programından çıkarak takıma geldi. Yarış birincilikleri henüz uzaktaydı ama gelişim açık seçik gözüküyordu. Mali taraftaysa alınacak çok yol vardı. 2019’da takımın değeri 620 milyon dolardı. Ancak gelirler 165 milyon dolara kadar düşmüştü. Üstelik zarar da 137 milyon dolarlık rekor seviyeye çıkmıştı.

Tam bu dönemde Covid krizine yakalandılar. Zak Brown, takımı iflasın eşiğinden kurtarabilmek için evvela Bank of Bahrain’den 185 milyon dolar kredi buldu. Bu yetmeyince 2020’nin aralık McLaren’in takımının azınlık hissesini MSP Sports Capital’a sattı. Bu kısa süreli kaynak girişi takımın sportif başarısının devamını sağladı. 2020’de markalar sıralamasında üçüncü, ertesi yıl dördüncü oldular.

35 milyon dolar kâra geçtiler

Bu arada CEO Zak Brown, kendi stratejisine göre yeni sponsor markaları McLaren portföyüne eklemeyi sürdürdü. Bu süreçte Google, OKX, Cisco, Dell, Hilton ve Lego gibi markalarla anlaşıp gelirleri artırdı. Brown’ın amacı takımın gelirlerinin yaklaşık yüzde 75’inin ticari faaliyetlerden elde edilmesiydi. Formula 1’de tüm takımlara gelen bütçe kısıtlamasının katkısıyla McLaren uzun bir aradan sonra 2023’te 35 milyon dolar kâra geçmeyi başardı.

Bu arada Avustralyalı Oscar Piastri’nin de takıma katılmasıyla ideal pilot ikilisi bulundu. Ve 2024’te üç yıl aradan sonra Miami Grand Prixi’sinde ilk yarışlarını kazandılar. Sezon sonunda 666 puanla markalar şampiyonluğuna ulaşıp Red Bull Racing ve Mercedes’in 14 yıllık hakimiyetine son verdiler. 2025 ise McLaren’ın tam anlamıyla zirveye dönüş yılı oldu. Norris-Piastri ikilisi sezon boyunca toplam 24 yarışın 14’ünü kazandı. Markalar şampiyonluğunu ekim ayında, bitime altı yarış kala Singapur’da garantilediler. Tabii pistteki bu başarılar McLaren takımının hem değerinin hem de gelirlerinin hızla artmasını sağladı. Forbes’un hesaplamalarına göre McLaren takımının değeri 4,4 milyar dolara ulaştı. 2025 yılı gelirlerinin 641 milyon dolar ve faaliyet kârının 61 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Ama hepsinden önemlisi CEO Brown, 2013’ten beri ilk isim sponsorunu buldu ve Mastercard ile yılda 100 milyon dolar getirecek sözleşmeyi imzaladı. Bu anlaşma yaklaşık 10 yıl sürecek ve McLaren’ın gelirlerini rakipleri Ferrari ve Mercedes’in seviyesine çıkaracak. Bu parlak bilanço sayesinde olsa gerek 2020’de MSP’ye sattıkları hisseleri de bu yıl ağustos ayında geri aldılar.

Pistte kazandı maaşı katlandı

Lando Norris (26), 2019’da yarışmaya başladığı Formula 1’de ilk dünya şampiyonluğunu bu yıl kazandı. Aslında yaz ortasında McLaren ve iki pilotu için sezon çok daha rahat biteceğe benziyordu. Ancak, evdeki hesap çarşıya uymadı. Geçen dört yılın şampiyonu Max Verstappen son yarışa kadar sürücüler klasmanında Norris’i ve takım arkadaşı Oscar Piastri’yi kovaladı. Yine de Norris sadece iki puan farkla kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı. Toplam 24 yarışta yedi kez kazandı ve 18 kez kürsüye çıktı. Bu şampiyonluk aynı zamanda ona 10 milyon dolarlık bir bonus da kazandırdı. Böylece 18 milyon maaşı, 27,5 milyon başarı primleriyle beraber Norris 2025’i toplam 57,5 milyon dolarlık gelirle kapadı. Son derece yüksek gözükse de bu rakam iki rakibi Verstappen ve Hamilton’ın hâlâ gerisinde kalıyor. Ancak, bu başarıyı sürdürürse Britanyalı sürücü yakında onları da sollayabilir.

F1 takımlarının değerleri

-Ferrari 6,5 milyar dolar

-Mercedes 6 milyar dolar

-McLaren 4,4 milyar dolar

-Red Bull Racing 4,3 milyar dolar

-Aston Martin 3,2 milyar dolar

-Williams 2,5 milyar dolar

-Alpine 2,45 milyar dolar

-Sauber 2.4 milyar dolar

2025'te en çok kazanan sürücüler

-MaxVerstappen 76 milyon dolar

-Lewis Hamilton 70,5 milyon dolar

-Lando Norris 57,5 milyon dolar

-Oscar Plastri 37,5 milyon dolar

-Charles Leclerc 30 milyon dolar