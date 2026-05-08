Met Gala 2026: Kırmızı halı sergiye dönüştü

Met Gala’nın her yıl bir teması olur ama nadiren bu ka­dar açık bir iddia ortaya koyar: “Moda sanattır.” 2026 gecesi de bu iddiayı test etti. Kırmızı halı, klasik anlamda “iyi gi­yinmek”ten çok daha fazlasını talep etti. Bir referansınız, bir hikâyeniz, hat­ta mümkünse bir sanat tarihi bilginiz olma­lıydı. Ama gecenin en net gerçeği şuydu: Sa­nat fikri güçlü ama kıyafet kötü olabilir. Met Gala’nın ritüeli değişmedi. Ünlüler müzenin ikonik merdivenlerinde poz verdi, ardından basına kapalı sergi gezisi ve akşam yemeği­ne geçti. Telefon yasağı nedeniyle gecenin “gerçek” kısmı her zaman olduğu gibi gö­rünmez kaldı. Bu da yine kırmızı halıyı daha da önemli hale getirdi. Çünkü o birkaç daki­kalık yürüyüş, aslında gecenin tamamını tem­sil ediyor. Bu yıl dikkat çe­ken, konukların neredeyse tamamının bir anlatı kurma ça­basıydı. Kıyafetler sadece estetik değil, açıklama gerektiren işlerdi. Bu da Met Gala’yı bir moda gecesin­den çok, küratörlü bir serginin uzantısı­na dönüştürdü.

Kim ne giydi?

Kim Kardashian - Allen Jones

Kim Kardashian’ın tercihi, bedeni doğrudan bir sanat nesnesi olarak ele alan yaklaşımıyla gecenin en iddialı görünümlerinden biri olarak öne çıktı. Pop art sanatçısı Allen Jones referanslı göğüs plakası, vücudu koruyan bir zırh etkisi yaratırken, tasarımın sert ve belirgin formu, estetikten çok kavramsal bir ifade alanı açtı. Bu görünümü klasik anlamda şık olmaktan uzaklaştırsa da, fikir gücüyle dikkat çeken ve tartışma yaratan bir noktaya taşıdı.

Kendall Jenner - GapStudio by Zac Posen

Kendall Jenner’ın GapStudio by Zac Posen tercihi, dengeli bir yaklaşım sundu. Basit bir tişört fikrinden yola çıkan tasarımın kontrollü bir forma evrilmesi, güçlü bir oran duygusu yarattı. Ancak bu tercihi asıl dikkat çekici kılan unsur, Kendall Jenner’ın Met Gala gibi bir gecede Gap giymesi oldu. Lüks moda evlerinin hakim olduğu kırmızı halıda, erişilebilir bir Amerikan markasının couture seviyesinde yorumlanması; görünümü yalnızca estetik açıdan değil, moda sistemi içinde bir duruş olarak da öne çıkardı.

Carpenter - Dior

Sabrina Carpenter’ın Dior tercihi, sinemadan beslenen referansıyla gecenin en anlatı odaklı görünümlerinden biri olarak öne çıktı. Audrey Hepburn’ün “Sabrina” filmine yapılan gönderme, tasarıma hem nostaljik hem de kişisel bir katman eklerken; elbisenin genel formu bu hikâyeyi modern bir çerçeveye taşıdı. Bu yaklaşım, görünümü yalnızca estetik bir tercih olmaktan çıkararak izleyiciyle doğrudan bağ kuran, anlamlı ve dengeli bir yorum haline getirdi.

Hunter Schafer – Prada

Hunter Schafer’ın Prada tercihi, Gustav Klimt’in Mäda Primavesi portresinden ilham alan yaklaşımıyla gecenin en net sanat referanslarından birini sundu. Beyaz zemin üzerine çiçeksi yüzey dili ve iki boyutlu etki, tasarımı adeta bir tabloya dönüştürürken; formun vücutla kurduğu ilişki, bu etkiyi giyilebilir bir noktada tutmayı başardı. Referansı doğrudan anlatan ama kostüme dönüştürmeyen bu denge, Schafer’ın tercihini gecenin en doğru sanat yorumlarından biri haline getirdi.

Hailey Bieber - Saint Laurent

Hailey Bieber’ın Saint Laurent tercihi, altın tonlu heykelsi gövde formunu akışkan bir etekle dengeli bir şekilde buluşturarak gecenin en dikkat çeken görünümlerinden biri oldu. Üst bölümdeki form, vücut hatlarını belirginleştirirken, etekteki yumuşak hareket, görünümün sertleşmesini engelledi. Işığı kontrollü biçimde yansıtan yüzey kullanımı, abartıya kaçmadan güçlü bir etki yaratırken; tasarımın genelinde hissedilen ölçülülük, bu tercihi temayla uyumlu ama son derece giyilebilir bir noktaya yerleştirdi. Bu denge, Bieber’ın görünümünü gecenin en başarılı ve en dengeli sanat yorumlarından biri haline getirdi.

Heidi Klum - Mike Marino

Heidi Klum, Met Gala 2026’da Mike Marino imzalı, köpük ve lateks ağırlıklı tasarımıyla kırmızı halıya adeta yürüyerek değil, taşınarak çıktı. Baştan ayağa gri tonlara bürünen, drapeli ve heykelsi formuyla Klum’u bir moda ikonundan çok “canlı bir mermer heykel”e dönüştüren bu tercih, gecenin iddialı ama bir o kadar da tartışmalı işlerinden biri oldu. Drapelerin yoğunluğu ve formun katılığı, hareketi sınırlarken görünümü bir kırmızı halı anından çok sahnelenmiş bir performansa yaklaştırıyor. Tema açısından bakıldığında fazlasıyla “yerinde” ancak moda açısından aynı şeyi söylemek zor. Bakıyorsunuz, etkileniyorsunuz ama giymek ister miydiniz, orası şüpheli.

Blake Lively - Versace

Blake Lively’nin Versace tercihi, dramatik silueti ve uzun kuyruğuyla gecenin en gösterişli anlarından birini yarattı. Pastel tonların yarattığı yumuşak etki, tasarımın hacimli yapısını dengeleyerek tasarımı daha bütünlüklü bir noktaya taşıdı. Klasik resim estetiğini çağrıştıran bu yaklaşım, riskli bir alan açsa da Lively’nin taşıma biçimi sayesinde kontrollü bir etki yarattı ve güçlü bir kırmızı halı anına dönüştü.

Bu yıl ne gördük?

2026 Met Gala’nın kırmızı halısını dört ana başlıkta özetlemek mümkün:

1 Heykelsi bedenler

Korseler, kalıplanmış gövde formları ve sert yüzeyler bu yılın en belirgin diliydi.

2 Şeffaflık ve illüzyon

Neredeyse çıplaklık hissi veren ama aslında son derece teknik olan tasarımlar dikkat çekti.

3 Sanat eseri referansları

Tablolar, heykeller ve sinema doğrudan ilham kaynağı olarak kullanıldı.

4 Uzun kuyruklar ve dramatik siluetler

Kırmızı halının teatral etkisini artıran en klasik ama hâlâ etkili yöntem.

Moda hâlâ en zor sanat

Met Gala 2026, modanın gerçekten sanatla kurduğu ilişkiyi test etti. Bazı isimler bu sınavı geçti. Bazıları ise sadece denedi. Ama gecenin sonunda değişmeyen tek şey şu oldu: Şık olmak hâlâ en zor şey.

En şıklar

Bu yılın kazananları temayı en az zorlayanlar oldu:

Hunter Schafer

Hailey Bieber

Kendall Jenner