Midilli Adası
Ege’nin karşı kıyısındaki komşularımızı keşfetmeye devam ediyoruz. Bu hafta, Ayvalık açıklarında yer alan ve Türkiye kıyılarına en yakın Yunan adalarından biri olan Midilli (Lesvos) Adası’na uzanıyoruz.
SERKAN RAŞA
Yunanistan’ın üçüncü büyük adası olan Midilli, zeytinlikleri, taş evli köyleri, edebiyatla yoğrulmuş ruhu ve huzurlu atmosferiyle hem doğayı hem kültürü bir arada sunuyor. Plajları, gastronomisi ve tarihiyle büyüleyen ada ziyaretçilerini benzersiz bir yolculuğa davet ediyor.
Tarihin ve kültürün izinde
Midilli, antik çağlardan beri önemli bir kültür merkezi olmuş. Ada, antik dönemin en ünlü kadın şairi Sappho'nun doğduğu yer olarak edebiyat tarihinde özel bir yere sahip. Eressos bölgesi, bu lirik şairin izlerini taşırken, adanın her köşesi şiirsel bir güzellik sunuyor. Osmanlı döneminde de önemli bir yerleşim yeri olan adada, Türk izlerini görmek mümkün. Mytilene'deki Yeni Cami ve Valide Cami, ortak tarihimizin canlı tanıkları olarak ayakta duruyor. Ada merkezindeki Osmanlı çarşısı ise geçmişin ticari canlılığını günümüze taşıyor.
Theophilos Müzesi, ünlü halk ressamı Theophilos’un naif tarzda yapılmış tablolarını sergiliyor. Eserler hem Yunan köy hayatını hem de Ege ruhunu yansıtan sıcak detaylarla dolu.
Midilli'nin doğal güzellikleri, adeta bir tablo gibi gözler önüne seriliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Sigri Fosil Ormanı, 20 milyon yıllık ağaç kalıntılarıyla ziyaretçilerini tarih öncesi bir yolculuğa çıkarıyor.
Sessizlik sevene de kalabalığı sevene de Midilli’de her tatil zevkine uygun bir plaj var.
-Anaxos Beach (Petra yakınlarında): Geniş kumsalı, rahat şezlongları ve sahil kenarındaki tavernalarıyla kalabalık ama konforlu bir tercih.
-Skala Eressos: Adanın batısında yer alan bu uzun kumsal, özgür ruhlu atmosferi, rüzgar sörfü olanakları ve tahta platformlar üzerindeki kafeleriyle popüler.
-Tarti Plajı: Güneydeki bu küçük koy, berrak suyu ve doğal sadeliğiyle, yerel halkın da tercih ettiği sakin bir cennet. Özellikle “O Gialos” adlı balıkçı restoranı, gün batımı sofraları için ideal.
-Vatera Plajı: 8 kilometrelik uzunluğuyla adanın en büyük kumsalı
-Eftalou Plajı: Termal sularıyla ünlü, şifa arayanların uğrak noktası
-Tsamakia Plajı: Mytilene'ye yakınlığıyla şehir halkının favorisi
-Agios Isidoros: Dramatik kayalıkları ve kristal berraklığındaki sularıyla fotoğraf tutkunlarını cezbediyor
Gastronomi şöleni: Lezzet adası
Midilli mutfağı, Ege'nin iki yakasının ortak lezzetlerini yansıtıyor. Plomari'de üretilen ouzolar, adanın gastronomi kimliğinin ayrılmaz bir parçası. Zeytinyağlı yemekler, taze deniz ürünleri ve yerel peynirler, Midilli sofralarının vazgeçilmezleri arasında.
Mutlaka denemeniz gerekenler:
-Ladotyri: Zeytinyağında bekletilen özel bir peynir
-Sardalya tuzlama: Geleneksel yöntemlerle hazırlanan bir lezzet
-Sougania: Ada spesiyali soğanlı börek
Midilli sakızı: Yöreye özgü sakızlı tatlılar
Yapmadan dönmeyin
Midilli, sadece deniz-kum-güneş üçgeninde bir tatil sunmuyor. Ada, kültür ve doğa aktiviteleri sevenler için de sayısız seçenek barındırıyor.
-Molivos Klasik Müzik Festivali: Temmuz sonunda kale içinde düzenlenen konserler, tarihi atmosferle birleşince eşsiz bir deneyim yaratıyor.
-Molivos Kalesi'nde gün batımını izlemek.
-Plomari'de ouzo fabrikalarını ziyaret etmek
-Midilli'nin geleneksel köylerini keşfetmek (Agiasos, Sykaminia)
-Ada merkezindeki Arkeoloji Müzesi'ni gezmek
-Temmuz ayındaki Sardalya Festivali'ne katılmak
-Yerel zeytinyağı ve sabun atölyelerini ziyaret etmek
KONAKLAMA
Her bütçeye uygun seçenekler
Midilli'de konaklama seçenekleri, her zevke ve bütçeye hitap ediyor. Geleneksel taş evlerden lüks otellere kadar geniş bir yelpaze sunan ada, misafirlerine unutulmaz bir konaklama deneyimi vaat ediyor.
Öne Çıkan Konaklama Mekanları:
-Delfinia Hotel (Molivos): Deniz manzaralı butik otel
-Pela Maria (Petra): Aile işletmesi sıcaklığında bir pansiyon
-The Olive Press Hotel (Plomari): Eski bir zeytinyağı fabrikasından dönüştürülmüş otel
-Eressos Beach Hotel: Sappho'nun memleketinde huzurlu bir tatil
Bir Egeliden diğerine
Midilli, Ege Denizi'nin iki yakasında yaşayan halkların aslında ne kadar benzer olduğunu hatırlatan bir köprü gibi. Zeytin ağaçlarının gölgesinde, taş evlerin arasında dolaşırken, denizin karşı kıyısındaki komşumuzla aslında ne çok ortak noktamız olduğunu fark edeceksiniz. Bu ada, sadece bir tatil destinasyonu değil, aynı zamanda kültürümüzün bir parçası. Midilli'yi keşfederken, Ege'nin bizi birleştiren ruhunu hissedeceksiniz.
Unutmayın, gerçek bir Midilli deneyimi için en az 5 gün ayırmalısınız. Çünkü bu ada, yavaş yavaş keşfedilmeyi hak ediyor. Her köşesinde sizi bekleyen sürprizlerle dolu bu güzel adada, kendi hikayenizi yazmaya hazır olun!
Ulaşım ve pratik bilgiler
Midilli'ye ulaşım oldukça kolay. Yaz sezonunda Ayvalık ve Dikili'den düzenli feribot seferleri bulunuyor. Ada içi ulaşım için araç kiralamak en ideal seçenek.