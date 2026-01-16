Misafir gibi değil, evlat gibi karşılar: Hatay

Hatay’a deprem sonrası çok gidip geldim, o büyük yıkı­mın arasından geçtim, fe­laketi gördüm. Sonrasında umut dolu yolculuklarım oldu. Geçen haftaki ziyaret biraz uzun aradan sonra oldu. Bir kez daha kavuştuk, hüzünlendik, sarıldık birbirimize…

Bonna “Yarına da Kalsın” proje­si ile birçok üniversite ve meslek lisesine ulaşıyor, öğrencilerle bu­luşuyor, ekipman desteği sağlıyor ve profesyonel mutfaklarda sürdü­rülebilir gıda kullanımı konusunda gençleri bilgilendiriyor. Bunu çok sessiz ve incelikli yapıyor üstelik. İlk kez Hatay’da yürütülen çalış­maya basın mensupları da katıldı. Amaç 6 Şubat depremleri öncesin­deki Hatay’ı bir kez daha hatırlat­mak; yeni sorunlar ve çözümlere dikkat çekmekti.

Uçaktan baktığımızda tepelere doğru yapılan yeni binalar, geniş yollar ve yeşil alanlar gördüm. Bü­yük bir inşaat alanı gördüm. Geniş bir alana yayılmış, yeni ve daha çok boşlukları olan bir şehir.

Kent merkezi, aşkımız Antakya rezerv alan olarak boşaltılmış, tari­hi ve dini yapıların, Uzun Çarşı’nın onarımı başlamış ama restorasyon süreci daha çok zaman alıyormuş. Buradaki gıda ürünleri satan esnaf, çarşı civarında kurulan geçici yapı­lara yerleştirilmiş. Bizim bu alanı gezme şansımız olmadı. Hava çok sertti, yağış vardı ve trafik faciay­dı. Ünlü Antakya restoranlarının bir kısmı Kültür Sanat Çarşısı’na taşınmış, bir kısmı da Gastronomi Çarşısı’nda. İkisini de gezme şan­sımız oldu, kalıcı yapılar olarak ta­sarlanmış, güzel mozaiklerle süs­lenmiş, yerel halka moral olmuş. Neredeyse tüm bildiğimiz lezzet­ler bir arada, yan yana misafirleri­ni bekliyor.

Biz ilk gece sevgili dostum Razik Büyükgazel’in Konak restoranın­da yemek yedik. Razik bey Hataylı turizm ve iş insanlarını da davet et­mişti, farklı düşünceler ve ihtiyaç­lar konusunda haberdar olmamızı sağladı bu buluşma. Hatay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin Avrupa Birliği'nden Coğ­rafi İşaret Tescilli ve dünyanın en iyi tatlısı seçilen Antakya künefe­si için yapılan çalışmaları aktardı.

HAGİAD yönetim Kurulu Baş­kanı Zekiye Çankaya Fakıoğlu şehrin en çok ihtiyacı olan şeyin moral olduğu hatırlattı. Özellikle Hatay’a yapılan ziyaretlerin şeh­rin ekonomisini yeşerttiğini, ko­naklama ve gastronomik dene­yimlerin mümkün ve güvenli ol­duğunun altını çizdi.

Müzeler de açık Hatay’da. Belki dünyanın en güzel oteli sayılabile­cek Museum Otel bir kez daha şa­şırttı hepimizi. Otelin inşaat kazı­ları sırasında ortaya çıkan arkeo­lojik kalıntılar yerinde korunarak sergileniyor. Mimar Emre Arolat tarafından tasarlanan, çelik kolon­lar üzerinde yükselen otelin zemin katında yer alan müzesi M.Ö. 3’ün­cü yüzyıldan bugüne kalan bir du­vara, dünyanın en büyük tek parça zemin mozaiğine, Roma hamam­larına ve M.S. 2’nci yüzyıldan kalan nefes kesici Pegasus tasvirine ev sahipliği yapıyor.

İki şahane proje

Hatay’da yapılan çalışmalar içinde yakından izlediğim, gönül bağım olan “HayatHatay” proje­si Hatay Valiliği’ne bağlı olarak İl Planlama ve Koordinasyon Müdü­rü Mustafa Örgüt tarafından yö­netiliyor. Proje Hatay Valiliği’nin deprem yaralarını sarmak adına, üreten, çalışan, ekonomiye katkı sağlayan 53 kadın kooperatifini bir araya getirerek; kadınların işgü­cüne katılımını artırmayı ve eko­nomik olarak güçlenmelerini he­defliyor. Belen’de kurulan lojistik merkezi sayesinde ülkemizin her yerine kontrollü olarak üretilmiş bu ürünleri ulaştırmak mümkün. Biz TURYİD olarak bu oluşumu ilk andan bu yana destekliyor, ürünle­ri mutfaklarımıza taşıyor ve proje­nin görünürlüğüne katkı sağlıyo­ruz. Projenin internet sitesinden ürünlere ulaşabilir ve her alışve­rişinizle bir yaraya merhem olabi­lirsiniz.

Buğday Derneği deprem son­rası bölgede Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm Projesi uygulu­yor. Zehirsiz üretim sonucu topra­ğı ve unuttuğumuz lezzeti geri ge­tiriyorlar. Mandalina siparişini hemen verebilirsiniz, tam zama­nı. Kurutulmuş mayıs portakal­ları, karakılçık bulguru, domates turşusu, domates-biber salçaları, nar ekşisi için ‘Hatay için Birlik­te’ sitesine göz atmanızı tavsiye ederim. Özellikle anlaşmalı tarım konusunda Buğday Derneği işbir­liklerine açık. Restoranlar, toplu yemek yapan firmalar, fırınlar ve pastaneler için hem nitelikli ürüne ulaşmak için bir fırsat hem de Ha­tay çiftçisi için önemli bir destek olacaktır.

İki kadın hikâyesi

25 kişiye yakın misafir grubu­muzu öğle yemeğinde Ali Mürdün Lokantası’na götürmek istedik, Ali Mürdün yemek yapmaktan vazge­çince sevgili arkadaşım Elif Ova­lı’yı aradık, hemen organize oldu ve bizleri Hatay'ın Kültürel Mirasın­dan İlham Alan Sanat ve Tasarım Atölyesi Hasat’ta misafir etti. Bos­tanda ne varsa salatası, hayatımda yediğim en iyi şeylerden biri olan kabak borani, firik pilavı ve köy ta­vuğu, peynirli irmik tatlısı yanın­da karakılçıktan tandır ve biberli ekmek ile belki de dünyanın en lez­zetli sofrasını kurdu.

Elif Ovalı yüzyıllardır tarımla uğraşan bir ailenin üyesi, öğretim görevlisi ve TEOFARM markası­nın kurucusu. Bu atölye deprem sonrası herkes için bir çalışma ala­nına dönüştü. İlk günlerde yardım için gelenler burayı kolektif bir ça­lışma alanı gibi kullandı. Binlerce kişi burada çayını içti, yemeğini ye­di, görüşmesini yaptı. Hayat işte!

Bazen aynı yerde neşeli bir sof­ra sunarken, bir dostun omzunda katılarak ağladığın anları da unut­turuyor.

Ve sevgili İpek… Gastronomi dünyasının yakından tanıdığı, An­takya mutfağı denince akla gelen ilk isim İpek Aslan, Unesco Hatay Gastronomi Evi Müdürü.

Unesco Hatay Gastronomi Evi Uzun Çarşı’daki yeri yıkılınca Ha­tay EXPO Kisecik mevkiindeki ye­ni yerine taşınmış.

Hatay’ı zirveden izliyor, toz, top­raktan arınmış, tertemiz bir havayı soluyorsunuz.

Gastronomi Evi yöresel yemek­ler sunma misyonunu Hatay gast­ronomisine sahip çıkarak bir üst seviyeye taşıyor. Birçok öğren­ci var, geleneksel mutfağı usta ev hanımlarından öğreniyorlar. Bi­ze Antakya kısırı yapımını göster­diler ve hurmalı kömbe ikram et­tiler. İpek’in tutkusu, her zorluğa karşı geliştirdiği direnci ve sabrı, hiç kaybolmayan neşesi ve güzelli­ği daim olsun.

Tatil planlarınızı yaparken unutmayın

Asrın en büyük felaketi depre­min ardından 35 ay geçti. Yapılan­lar, yapılmayanlar şöyle dursun biz geleceğe umut olalım. Sadece Ha­tay’da 6 bin 868 çocuk yetim kal­dı. Eminim birçok yardım kurulu­şu çalışıyordur ama bu çocukları ve diğer illerdeki yetim kalan çocukla­rımızı takip edelim, unutmayalım.

Bu yıl tatil planlarınızı yaparken bir hafta sonunu deprem bölgesine ayırın, gidin, bir-iki gece konakla­yın, alışverişinizi yapın, insanlar­la konuşun, yetimhaneleri ziyaret edin, şehirlerin, kültürlerin yaşa­masına katkı sağlayın!

Yemek yemek için bir bahane daha: Çin Yeni Yılı

Yeni yıla yeni alışmaya başlamışken sırada Çin Ye­ni Yılı var. Ay Yeni Yılı olarak da bilinen Çin Yeni Yılı Çin kültüründeki en önemli özel günlerden. Ocak sonu veya Şubat ayında başlayan Çin Yeni Yılı bu yıl 17 Şubat’a dek geliyor. Her yeni yıl Çin burçlarında karşı­lığı olan bir ejderha, Kaplan gibi hayvanla ilişkilendi­riliyor. Bu yıl ise at yılı. Her yılın hayvanın o yılın nasıl geçeceğini etkilediğine inanılıyor.At enerji, hareket, dönüşüm ve özgürlükle ilişkilendiriliyor. Aileler bir araya gelip geleneksel yemeklerle, kırmızı renkli süs­lemelerle kutluyor. Günlerce süren kutlamalar ekono­miye de yansıyan bir hareketlilik yaratıyor.

Ay Yeni Yılı’nı İstanbul’da kutlamak isterseniz The Peninsula Istanbul’da bir dizi etkinlik düzenleniyor. 7–8 Şubat tarihlerinde geleneksel Çin Yeni Yılı Aslan Dansı gösterileri olacak. Davul ve zillerin ritmiyle bir­leşen bu dansın şans ve refahı simgelediğine inanılıyor.

İyi şans noodle’ları

30 Ocak–17 Şubat tarihleri arasında, The Peninsula London’ın klasikleşen konsepti Little Blue Noodle Bar, The Peninsula Beijing’den konuk şef Johnnie Liang ile The Lobby’de pop-up menü ile misafirlerini ağırlaya­cak. Little Blue Noodle Bar menüsü Çin Yeni Yılı’nın ruhunu yansıtan tatlarıyla Asya mutfağını sevenlerin kalbini çalabilir. Uzun ömür ve iyi şansı simgeleyen el yapımı noodle’lar menünün imza lezzetlerinden

Çin yeni yılı çay saati

Yine The Lobby’de sunulan Peninsula Çay Saati de­neyimi de Çin Yeni Yılı'na özel olarak yeniden tasar­lanmış. 30 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında her gün 15.00-19.00, pazarları ise 17.00-19.00 saatleri arasında deneyebilirsiniz.

Hem yerel tatlar hem de dünya mutfaklarından lez­zetleri buluşturan pazar brunch’ları da Çin Yeni Yı­lı’nın etkisine girecek. Çin spesiyallerinin tatmak is­teyenler için brunch 1,8 ve 15 Şubat tarihlerinde 12.30- 16.00 saatleri arasında.