Moda dünyasında bir kesişim gerçekleşti, yüksek moda ile çağdaş sanat çarpıcı bir şekilde buluştu. Fransız lüks moda evi Louis Vuitton, Japon çağdaş sanatçı Takashi Murakami ile gerçekleştirdiği yeni işbirliği Artycapucines VII – Louis Vuitton & Takashi Murakami koleksiyonunu, sanat fuarı Art Basel Paris kapsamında sundu.

Gülbin Özbey
Moda ve çağdaş sanatın sınırlarını zorlayan “Artycapucines VII” koleksiyonu, Louis Vuitton’un ikonik Capucines çantasını Mu­rakami’nin renkli ve fantastik ev­reninde yeniden doğurdu. Lük­sün pop-art enerjisiyle buluştu­ğu bu koleksiyonun parçaları, bir çantadan çok sanat eseri niteli­ğinde. Murakami ile Louis Vuit­ton arasındaki ilişki, 2003 yılında başlayan Monogram Multicolo­re koleksiyonuyla doğmuştu. Ja­pon sanatçının pop-art ve manga dokularını lüks aksesuarlarla bir­leştirmesi, markaya yeni bir gör­sel dil kazandırmıştı. Yeni kolek­siyon ise yaklaşık 20 yıl sonra, bu uzun soluklu işbirliğinin yeniden ve çok daha iddialı bir versiyonu­nu sunuyor.

Moda ve sanatın buluşması: Louis Vuitton & Takashi Murakami - Resim : 1

11 özgün çantadan oluşan ve her biri Murakami’nin karakte­ristik çizgilerini, grafik motifle­rini ve sürreal detaylarını taşıyan koleksiyonun lansmanı, Paris’te­ki büyük sanat mekânı Grand Pa­lais’in “Balcon d’Honneur” ala­nında, dev bir ahtapot heykeli ve Murakami’nin “Superflat” evre­ninden gelen öğeler eşliğinde ger­çekleştirildi. Lansmanda, üze­rindeki 3D mantar motifleriyle “Capucines Mini Mushroom” ve “Capucines Mini Tentacle” mo­delleri dikkat çekti. Koleksiyon yalnızca bir moda ürünü değil, bir sanat eseri gibi. Louis Vuitton’un zanaatkârlığı ile Murakami’nin pop-kültür estetiği iç içe geçmiş: el işçiliği deri uygulamaları, el iş­çiliği nakışlar ve heykelsi detay­lar öne çıkıyor. Murakami’nin sa­natsal felsefesinde “yüksek sanat ile popüler kültür arasındaki sı­nırları yeniden düşünmek” temel bir tema; bu koleksiyon da tam olarak bunu gerçekleştiriyor.

Artycapucines VII, moda ve sa­nat arasındaki sınırları bulanık­laştıran bir koleksiyon. Louis Vu­itton ve Takashi Murakami’nin yaratıcı evreni bir araya gelerek yalnızca “yeni bir çanta”dan öte bir deneyim yaratıyor. Bu kolek­siyon; kalite, hikâye, zanaat ve kültürel içerik açısından çağdaş lüksün yeni tanımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor.

Moda ve sanatın buluşması: Louis Vuitton & Takashi Murakami - Resim : 2

Bir yılan, iki kadın ve sonsuz diyalog: Bvlgari Serpenti’nin dönüşümü

Yılan figürü… Yenilenme­yi, dönüşümü ve bir ikilik halinde var oluşu sembolize eder. Bvlgari’nin ikonik “Ser­penti” koleksiyonu, bu simge­yi hem geçmişin mirası hem de geleceğin vizyonu olarak kucaklıyor. 2025/26 Sonba­har-Kış sezonuyla birlikte marka, bu yılanın sessiz kıv­rımını bir konuşmaya dönüş­türüyor.

“Serpenti in Conversation” sadece bir aksesuar koleksi­yonu değil, kreatif kadınların bir araya geldiği, markanın kodlarının yeniden yazıldığı bir sahne.

Bvlgari’nin Serpenti koleksiyonu, 1940’lardan bu yana süren bir yolculuğa dayanıyor. Yılanın sim­gelediği dönüşüm fikri, markanın Roma kökenli anlayışıyla birleşiyor.

Deri ürünler ve aksesuarlar kreatif direktö­rü olarak Bvlgari’ye katılan Mary Katrantzou, bu platformun şekillenmesinde kilit rol üstleniyor. Kantrqntzou, marka kodlarını korurken, onları yeni bakış açısıyla yorumluyor. Katrantzou’nun Paris merkezli marka DESTREE’nin kreatif di­rektörü Géraldine Guyot ile iş yaptığı birliği, Ser­penti’nin klasik formunu alıp onu “konuşan bir obje” haline dönüştürüyor.

Moda ve sanatın buluşması: Louis Vuitton & Takashi Murakami - Resim : 3

Çanta değil, tasarım objesi

Vurgu yine detaylarda: Yılan formunun metal ve deriyle birleşimi; metal sapın yılan gövdesi gibi kıvrılması; elektroform şekillendirme ile son de­rece hafif ama görkemli bir obje yaratılması… Bu yaklaşımlar, bir çantanın yalnızca “çanta” olmak­tan çıkıp bir tasarım objesine dönüşmesini sağlı­yor. Koleksiyon, lüksün ulaşılmazlığını değil, an­lamını yeniden kurguluyor.

