Mücevherle otomobil işbirliğinde rekor satış

Dünyanın en önemli saat ve mücevher markalarının başında gelen Chopard, Çinli marka BYD’in Premium markası Denza ile Fransa'da, özel bir müzayede için bir araya geldi. Bu sene 32’ncisi düzenlenen Amfar Gala’sında iki markanın birlikte ürettikleri otomobil 815 bin dolara alıcı bulurken müzayededen elde edilen gelir AIDS araştırmaları yapan kurumlara bağışlandı.

Özellikle kıymetli mücevher ve saat konusunda öne çıkan İsviçreli üretici Chopard, kendi dokunuşunu otomobilin her yerinde hissettiriyor. 17.3 inçlik multimedya ekranında 41 mm’lik Alpine Eagle ve Happy Sports modelleri, kafalıklardaki C logosu, koltuk ayarlarındaki mücevherler Denza Z9GT’yi özel ve ayrıcalıklı kılıyor.

Avrupa’da hırsızlık giderek artıyor

Türkiye’den ya da başka ülkelerden iş veya tatil gayesiyle Avrupa'nın önemli başkentlerine giden kişilerin başlarından geçen hırsızlık olayları son dönemde zirveye çıkmış durumda.

Birkaç hafta önce bir iş seyahati nedeniyle gitmiş olduğumuz Barcelona'da, bulunduğumuz test aracından çantamız çalındı. Neredeyse yarım günümüzü karakolda ifade ve pasaport işlemleriyle geçirdik. Yine aynı seyahatte Barselona'da yaşayan Türk vatandaşı bir dostumuzla konuşurken, kendisi hırsızlık nedeniyle bu yıl kızına beşinci kez cep telefonu satın aldığını söyledi. Yine geçtiğimiz haftalarda İtalya'da bir başka dostumuzun aracından çantası, evrakları, pasaportları çalındı.

Londra, Paris, Barselona ve İtalya'nın bazı bölgeleri, saat severlerin saat takamayacağı seviyede tehlikeli bir hale gelmiş durumda. Ayrıca çantalar, valizler, hatta araç içerisinde bulunan her şey risk altında. Hemen her yerde yankesicilik ya da gasp olaylarına maruz kalabiliyorsunuz. Çoğu kentte polis adeta umursamaz olmuş, sadece not tutmakla yetiniyor.. Siz siz olun bazı Avrupa şehirlerinde gezerken dikkatinizi kıymetli eşyalarınızdan ayırmayın. Anladığınızda her şey çok geç olmuş olabilir.