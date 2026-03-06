Mum ışığında zamansız müziğin peşinde

MELTEM KERRAR

“Müziğin Aydınlığı, Işı­ğın Sesi” mottosuy­la iki yıl önce yola çı­kan ve St. Antuan, Binbirdirek Sar­nıcı, Londra Westminster Chapel ve St.Mary’s Kilisesi gibi Türkiye ve dünyada ikonik tarihi mekan­larda konserler veren Musicand­les projesi Kadınlar Günü için özel olarak tasarladığı yeni konseriyle yarın akşam Deniz Müzesi’nde iz­leyicisiyle buluşacak.

Viyola sanatçısı Özlem Sevil’in kurucusu ve sanatçısı olduğu Mu­sicandle Concerts sanatın ve mü­ziğin evrenselliğinden ilham alı­yor. Ayşe Birden (keman), Aycan Küçüközkan (keman), Özlem Sevil (viyola) ve Funda Altun’dan (çello) oluşan ve 60’ı aşkın kapalı gişe kon­serler veren kuartet, Mozart, Albi­noni, Albeniz, Handel, Bizet, Verdi ve Ravel’in bestelerini Türk eser­leri, sevilen tangolar ve unutulmaz film müzikleriyle buluşturuyor. Mumlarla aydınlanan alışılmışın dışında bir atmosferde sahne alan dörtlüye konuk solistler, bale ve modern dans sanatçıları eşlik edi­yor. Musicandle Concerts kurucu­su Özlem Sevil’le bu özel projeyi ve yarın Deniz Müzesi’nde verecekle­ri konserlerini konuştuk.

Musicandle Concerts kuarte­ti olarak ilk günden beri büyük bir ilgiyle karşılandınız. Mum ışığında konser verme fikri na­sıl oluştu?

Müziği sadece dinlenen değil, hissedilen bir deneyime dönüş­türmek istedik. Mum, tarih bo­yunca insanları bir araya getiren en yalın ışıktı. Biz de bu yalınlığı müzikle buluşturduk. İki yıl ön­ce başlayan bu yolculuk, bugün 60 kapalı gişe konser ile binlerce ki­şinin aynı duyguda buluştuğu bir deneyime dönüştü.

Mum ışığı izleyiciyi nasıl et­kiliyor sizce, klasik sahne ile karşılaştırır mısınız?

Mum ışığında konser bambaş­ka bir deneyim. Klasik bir sah­ne düzeninde ışık daha nettir, her şey görünürdür. Ama mum ışığın­da görünenden çok hissedilen var­dır. Seyircilerimiz müziği sadece dinlemiyorlar, gerçekten yaşıyor­lar. Ortam daha sakin, daha sami­mi, daha zamansız bir hale geliyor. Sanki hep birlikte kısa bir süreliği­ne günlük hayattan çıkıp başka bir atmosfere geçiyoruz. Biz sahnede bunu çok net hissediyoruz; alkış­tan önce gelen o derin sessizlik as­lında en güçlü bağın kurulduğu an oluyor.

“Mekanın ruhuna göre çalıyoruz”

Geçtiğimiz iki yılda yurt için­de ve yurt dışında özellikle de tarihi ve özel yerlerde pek çok konser verdiniz. Mekanların müziğinize etkisi nasıl yansı­yor sizce?

Geçtiğimiz iki yılda İstanbul St.Antuan Kilisesi, İstanbul De­niz Müzesi, Londra Westminster Chapel, Londra St.Mary’s Kilise­si, Binbirdirek Sarnıcı, Zorlu Pla­tinum Sahnesi ve İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’n­de konserler verdik. Bizim için mekân sadece bir sahne değil; mü­ziğin en önemli eşlikçilerinden bi­ri. Her tarihi yapının kendine ait bir dokusu, hafızası ve akustiği var. Yüksek tavanlar, taş duvarlar, yüzyılların izini taşıyan detaylar… Tüm bunlar çaldığımız eserle­re farklı bir karakter katıyor. Re­pertuvarımız, farklı bir mekânda bambaşka bir duyguya dönüşebili­yor. Biz de sahnede mekânın ruhu­na göre çalıyoruz aslında. Bazen daha görkemli, bazen daha içe dö­nük, bazen daha mistik… Bu uyum hem bizi hem izleyiciyi etkiliyor.

Tarihin içinde, yüzlerce mumun ışığında klasik müzik dinlemek in­sanlarda zamansız bir his yaratı­yor. Sanki geçmişle bugün aynı an­da nefes alıyor. Ve ortaya sadece bir konser değil, gerçekten unutul­maz bir deneyim çıkıyor.

“Her şehir yeni bir hikaye”

Türkiye’de ve dünyada kon­ser vermek istediğiniz özel bir mekan var mı?

Londra’da verdiğimiz konseri­mizde yoğun bir ilgi gördük yurt dı­şında bu ilgiyi görmek, Musicand­le’ın evrensel bir dile sahip oldu­ğunu bize gösterdi. Türkiye’de de birçok kez yine kapalı gişe konser­lerle izleyiciyle buluştuk ve her se­ferinde aynı heyecanı yeniden ya­şadık. Bizim için artık mesele sade­ce bir mekânda çalmak değil; doğru atmosferi kurabileceğimiz, müzi­ğin ve mum ışığının büyüsünü ta­şıyabilecek alanlarda olmak. Her yeni şehir, her yeni sahne bizim için farklı bir hikâye demek. El­bette üzerinde düşündüğümüz ve geliştirdiğimiz yeni projeler var. Musicandle yaşayan ve dönüşen bir marka; biz de her adımı doğru zamanda, doğru atmosferle atma­yı önemsiyoruz.

Konserlerin repertuvarla­rını belirlerken neler öne çı­kıyor? Kadınlar Günü konse­rinizden de söz eder misiniz?

Repertuvarı belirlerken bizim için en önemli şey duygu ve bü­tünlük. Her konserin bir ruhu ol­sun istiyoruz. Türk eserleri, se­vilen tangolar ve unutulmaz film müziklerine uzanan özenle seçil­miş bir repertuvar hazırlıyoruz. İzleyici konserden sadece güzel melodilerle değil, bir hisle ayrıl­malı… Bizim önceliğimiz hep bu. 7 Mart’ta gerçekleştireceğimiz Ka­dınlar Günü konserimiz de bu an­lamda bizim için çok özel. O gece repertuvarımızda kadının zara­fetini, gücünü, inceliğini ve ilham veren yanını yansıtan eserlere yer vereceğiz. Daha duygusal, daha naif ama aynı zamanda güçlü bir akış planladık. Mum ışığının sı­caklığıyla birleşen bu repertuva­rın, izleyiciler için unutulmaz bir akşam olacağına inanıyoruz. Ka­dının varlığını ve emeğini müzik­le selamlayacağımız çok anlamlı bir gece olacak.

