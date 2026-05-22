Müzikli zaman yolculuğu

Meltem KERRAR

Musica Antiqua Pera, Barok ve Klasik dönemin seçkin eserlerini, bestelendiikleri döneme ait çalgılarının orijinal tınılarıyla dinleyiciyle buluşturan özel bir topluluk. Grup verdiği her konserde sadece bir dinleti değil, aynı zamanda tarihi bir deneyim yaşatıyor.

Classical@415 temasıyla gerçekleşen konserler, müzik tarihinin en heyecan verici dönemlerinden 17. ve 18. yüzyılın eserlerine odaklanırken, popüler klasikleri 415 Hz akort ile seslendirerek modern yorumlardan ayrılıyor.

Barok’tan Klasik döneme uzanan bir seçki seslendiren topluluk, tarihi çalgılar kullanarak bestecilerin eserleri ilk kaleme aldıklarında duydukları seslere sadık kalmayı hedeflerken, dinleyicisini adeta bir zaman yolculuğuna davet ediyor.

Farklı hikayelerle savaştan aşka, hüzünden kutlamaya uzanan zengin bir duygu dünyasını sahneye taşıyan bu konserler dizisinin yenisi 8 Haziran’da “Ortaçağ’dan Barok Döneme” başlığıyla Beyoğlu Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi’nde. Grubun kurucusu Yusuf Yalçın’la bu çok özel müzik oluşumunu konuştuk.

Musica Antiqua Pera hangi amaçla kuruldu?

Musica Antiqua Pera eski müzik topluluğu 2024 yılında kuruldu. Geç Rönesans dönemden Klasik döneme uzanan yaklaşık 250 yıllık bir müzik repertuvarına odaklanmak, tarihsel icra pratikleriyle seslendirmek ve Türkiye’de henüz yaygınlaşmamış bu müzikal alanda çeşitli etkinlikler gerçekleştirmek amaçladıklarımız arasında.

Grubu, diğer topluluklardan ayıran özellikler neler?

Grubumuzun en önemli özelliği, kullanılan çalgıların ve materyallerin 18. yy. ve öncesinde kullanılan tarzda, metal alaşımlar ve mekanizma sistemi olmayan düzeneğe sahip olması. Örneğin kullandığımız tellerin bağırsak olması, yaylarımızın dışa eğimli ve 17. ve 18. yy’da kullanılan tipte olması bu özelliklerden bazıları.

Bununla beraber, müzik yapma anlayışı da kullanılan çalgılar kadar önemli. Dönemin müzik modasına en yakın tarzda icra edilmesi için özellikle tarihsel dokümanların ve kaynaklardan faydalanıyoruz. Çalgılarımızın akordunu 442 Hz (Hertz) yerine 415 Hz olarak ayarlıyoruz, daha saf sesler üretmek ve organik tınılar yaratmaya çalışıyoruz.

Bu özellikler dışında, konser programlarımızı belli başlıklar ve özellikli temalar çerçevesinde seçerek oluşturuyoruz.

En sevilen klasikleri 415 Hz akort ile seslendirmek

Konserlerinizi “Classical@415” teması üzerine kurmuşsunuz. Nedir bunun açılımı?

CLASSICAL@415, 2025 yılından bu yana sezon içerisinde birkaç kez gerçekleştirdiğimiz bir program. Bu programımızın başlığını akort için kullandığımız aralık olan 415 Hz’den yola çıkarak koyduk.

En sevilen klasikleri 415 Hz akort ile seslendirmek, bizi diğer modern yorumlardan ayıran en belirgin yaklaşımlardan biri. CLASSICAL@415 programımız, yaklaşık 1597-1783 tarihleri aralığında yazılmış, hem o dönemde popüler olan, hem de bugün hala çok sevilen birçok kısa parçadan oluşan bir program.

Bugüne kadar hangi konseptlerde konserler verdiniz? Yeni dönemde dinleyicinizi neler bekliyor?

Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden bazıları; 21 Aralık gününe özel “Gece ve Müzik” temalı programımız, klasik müzikte nadiren de olsa belli bir konu çerçevesinde yazılmış parçalardan oluşuyor.

“The Most Baroque” adlı başka bir programımızda, tamamını kendi zevkimize göre seçtiğimiz ve Barok dönemi en iyi yansıtan ve ayrıca en çok sevilen eserlerden bazılarını içeren bir konser programı.

Aydınlanma Çağı’nda “Trio Sonat” adlı programımız Erken Barok ve Erken Klasik dönem arası oda müziğine odaklandığımız bir repertuvar. Trio Sonat türünün ortaya çıkışı ve 150 yıllık süreçte nasıl bir gelişim gösterdiğine dair anlatımlı gerçekleştirdiğimiz bir program.

“Christmas Concert” başlıklı başka bir programımız ise Noel gecesine dair çalgısal ve vokal müziklerinden oluşan karma bir program.

Gelecek sezon, hem şu ana kadar yaptığımız bazı programlarımızın tekrarı, hem de yeni başlıklar altında oluşturacağımız ve repertuvarımıza alacağımız yeni eserlerle İstanbul, Ankara ve İzmir’de konserler gerçekleştirmeyi planlamaktayız.