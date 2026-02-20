Olimpiyatlar’ın kazananı Grana Padano
İtalya’da devam eden Olimpiyat Oyunları’nda bir madalya da Grana Padano aldı. Mutfak kültürünü tanıtmada bir dünya markası olan İtalya Kış Olimpiyatları’nı da bir fırsata dönüştürmeyi başardı.
İtalya mutfak kültürünü korumada ve dünya markasına dönüştürmede belki de en başarılı ülke. İtalyan restoranları dünyanın dört bir yanına yayılmış durumda. Bu konudaki başarıları son olarak Unesco’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasları listesine eklenmesiyle tescillenmişti. İlk kez bir ülke bir yemeğiyle değil tüm mutfak kültürüyle listede yerini aldı.
Bir ülkenin en önemli ekonomik sac ayaklarından biri olan gastroturizmde bu başarı elbette tesadüf değil. Yıllar süren istikrarlı, iyi planlanmış politikaların ve yüklü yatırımların sonucu.
Bu politikaların son örneğini ise pazar günü sonra erecek Kış Olimpiyatları’nda uyguladı. İtalyan mutfağı denince ilk akla gelen peynir parmesan gibi sert ama fiyat bakımından daha makul kardeşi Grana Padono olimpiyat oyunlarında yarışan bir atlet gibi spot ışıkları altındaydı. Olimpiyat Oyunları’nın sponsorlarından biri olarak dev billboardlarda kayak yapan bir sporcunun yanında, sosyal medyada İtalya’nın bol madalyalı kayak yıldızı Sofia Goggia’nın başrolünde olduğu reklamlarda… Olimpiyat köyünde sporcuların yediği makarnaların, risotto’ların üzerinde, küçük paketlerde enerji barları olarak, muffinlerde atıştırmalık niyetine servis ediliyor.
Doğal bir kalsiyum ve protein kaynağı olan Grana Padano sert peynirler arasında en az yağlı olanı. Bu özellikleriyle sporcular için ideal bir besin kaynağı.
Grana Padano Konsorsiyum’u pazarlama ve iletişim müdürü Mirella Parmeggiani, evet bu işi o kadar ciddiye alıyorlar ki bu peynirin üretiminin her aşamasını kontrol eden bir konsorsiyum var, ana fikirlerinin spora meraklı insanlara sağlıklı bir beslenme şekli sunmak olduğunu söylüyor. Konsorsiyumun Olimpiyat Oyunları’nda harcadığı bütçe yaklaşık 6,5 milyon dolar. Bu iddialarının arkasında yıllardır peynir üreticilerinin yaptığı bilimsel araştırmalar yatıyor.
Olimpiyatlar’ın 20 yıl sonra İtalya’ya geri dönmesi İtalyan yemekleri ve şaraplarını küresel sahneye bir kez daha çıkarmak için altın bir fırsat sundu. Ve 2025’te yaklaşık 70 milyar dolar gıda ihracatıyla rekora imza atan İtalya elbette bu fırsatı değerlendiriyor. Bir yumuşak güç olarak mutfak kültürünü uluslararası arenaya taşımak zaten en iyi yaptıkları işlerden biri.
Üretim katı kurallara tabi
İtalya’ya özgü lezzetler sıkı yönetmeliklerle korunarak geleceğe taşınıyor. Bizdeki coğrafi tescile benzer bir sistem olan PDO (protected designation of origin) yani korumalı menşe adı bölgesel ürünlerin hangi şartlarla üretileceğine dair katı kurallar koyuyor. Örneğin bir şarküteri türünün üretiminde kullanılacak hayvanın hangi bölgede ve besinlerle besleneceği bu kurallarla belirleniyor. İtalya’da 850’den fazla ürün bu sistemin bir parçası.
Üreticiler PDO alabilmek için belli bir ücret ödüyor. Hükümete bağlı birimler gerekli denetimleri yaparken aynı zamanda üreticilere kredi desteği sağlıyor. Aynı zamanda ‘mış gibi’ yapan ürünlerle de mücadele ediyor. Örneğin marketlerde herhangi bir marka parmesan adıyla peynir satamıyor
Parmesanın menajeri bile var
Grana Padano hamlesi peynirle Olimpiyatlar Oyunları’nın aynı karede ilk kez buluşması değil. 2021’de parmesan, İtalyanca adıyla Parmigiano-Reggiano, ülkenin ünlü jimnastikçisi, gümüş madalyalı Giorgia Villa’ya sponsor olmuştu. Villa yalnızca iki bölgede üretilen ve en az 12 ay yaşlandırılan parmesan peyniriyle poz vermişti ve bu kareler bir süre gündemi meşgul etti.
2025’te başka spor dallarına da talip oldu. Amerikan futbolu takımı New York Jets ile yaptığı işbirliğiyle stadyumda parmesanlı lezzetler satılmaya başladı. Tenis turnuvalarına sponsor olan Parmesan Konsorsiyum’u geçen kasımda kendisini Hollywood’da temsil etmek üzere bir menajerlik ajansıyla bile anlaştı.
Grana Padano’nun Olimpiyatlar’daki varlığı ‘peynir lobisi’nin bazı aktörlerini başta tedirgin etse de endişeleri yersiz çıktı. Sponsorluk anlaşması nedeniyle Olimpiyat Oyunları’nda kendine yer bulamayacağından endişelenen küçük üreticiler de ihya oldu. Alp disiplini ve snowboard yarışlarına ev sahipliği yapan Valtellina Vadisi’nin üreticileri Bitto ve Valtellina Casera peynirlerini yemek festivalinde olimpiyat seyircisiyle buluştu. İtalyan mutfağının bir başka medarıiftiharı Storico Ribelle de spot ışıklarından faydalandı.
En az dokuz ay yaşlandırılıyor
Olimpiyatların yıldız peynirine geri dönelim… Grana Padano üretimi 12’nci yüzyılda başlamış. İtalyan evlerinin vazgeçilmezlerinden, sert peynir satışlarının yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Bir peynire Grana Padano demenin şartlarına gelince… En az dokuz ay yaşlandırılmalı ve üretiminde kullanılan süt Kuzey İtalya’nın yalnızca beş bölgesinden gelen sütler olmalı. Bu bölgelerden bazıları aynı zamanda Milano- Cortina Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapıyor. İtalya 2006’daki Kış Olimpitayları’nda da dünyada bütün gözlerin üzerinde olmasını fırsata çevirmiş ve ülkeye özgü Barolo ve fındıklı çikolata gibi lezzetlerini sahneye çıkarmıştı.