Orkinosun peşinde 2 saat

Hayati ARIGAN – İZMİR

Denizin ortasında yaklaşık 100 metre derinlikte oltaya vuran bir orkinos, birkaç saniye içinde onlarca metre misina boşaltabiliyor. Balık hızlandıkça sporcu oltayı beline bağlayarak bütün ağırlığı kendi vücuduyla karşılıyor. 0,80 milimetrelik misinanın ucunda 80-100 kilogramlık bir balıkla verilen mücadele, saatlerce sürüyor. Sporcu sadece oltasıyla alet kullanmadan balığa da kazanma şansı veriyor.

Türkiye’nin önemli sportif balıkçılık organizasyonlarından Big Fish Türkiye, 18’inci yılında yaklaşık 40 tekne ve 200’e yakın sporcuyu Ege sularında buluşturdu. Yoğun yağmur ve sert rüzgâra rağmen süren yarışta, 100 kilogramlık orkinos yakalayan Team DEEP NOKTA şampiyon oldu.

Eski milli sporcu Ertuğrul İçingir’in başhakemliğinde düzenlenen organizasyonda “Yakala-Bırak-Yaşat” ilkesi de öne çıktı. Turnuva boyunca yakalanan 14 balığın 6’sı yeniden denize bırakıldı.

“Balığın da şansı olmalı”

Memos takımının üyelerinden reklamcı Çetin Demirtaş, “Benim için yılın tek bir tatil dönemi var. Kafamı boşalttığım, dinlendiğim, keyfimin yerine geldiği balık macerası. Kişi, oltanın ucundaki balığa odaklandığında iş ve günlük hayatın bütün sorunları geride kalıyor” diyor.

Balıkla suyun altında tek vücut olmaya çalıştığını belirten Demirtaş, turnuvada 80 kilogramlık bir orkinosla mücadelesinin 1 saat 45 dakika sürdüğünü belirtti. Demirtaş’a göre sportif balıkçılığı diğer avcılık biçimlerinden ayıran da bu mücadele:

“Balık kendi ağırlığından çok daha fazla bir dirençle bize karşı mücadele ediyor. Biz ona herhangi bir ilave müdahalede bulunmadan, balığı sadece oltayla ve misinayla çektik. O da koparıp gidebilirdi. Biz son ana kadar ona şans tanıdık.”

“Yorulan kaybediyor”

Memos takımının bir diğer üyesi iletişim uzmanı Murat Kuray da büyük balıkla mücadeleyi “adil bir dövüş” olarak tanımlıyor. Kuray, iki saate yaklaşan mücadeleyi şöyle anlatıyor:

“Bir yandan ben düşmeyeyim diye arkadaşım beni tutuyor, diğer yandan kaptan tekneyi doğru pozisyona almaya çalışıyor. Denizde sallanıyorsunuz. O da kazanabiliyor. Çok fazla takım kopartan balık var. Bazen teknenin altına giriyor, bazen misinayı koparıp gidiyor. Sportif balıkçılıkta sonuç, yalnızca kullanılan ekipmanla değil, balıkçı ile balığın gücü arasındaki mücadeleyle belirleniyor. Yorulan kaybediyor. Oltanın ucunda 80-90 kilogramlık balık var. Siz çekiyorsunuz, o çekiyor. Centilmence bir dövüş oluyor.”

Büyük balığın peşinde bir ekonomi

Sportif balıkçılık, aynı zamanda tekne, ekipman ve yakıt harcamalarıyla ekonomik bir alan oluşturuyor. Kuray, başlangıç seviyesinde 300-400 bin liralık bir tekneyle bu spora girilebildiğini, ancak turnuvada çok daha yüksek değerli teknelerin de bulunduğunu söylüyor.

Bir orkinos takımı için kamış, makine, misina, lider ve iğneden oluşan ekipmanın maliyeti yaklaşık 50-60 bin lirayı buluyor. Tekne ve yakıt giderleri eklendiğinde maliyet daha da yükseliyor.

Ege’nin lezzetleri de yarışın parçası

Big Fish Türkiye, denizdeki sportif mücadeleyi karadaki gastronomi programıyla da tamamladı. Taste Events tarafından hazırlanan “Kalbim Ege’de Kaldı” konseptiyle, restoran ve şefler, deniz ürünlerinden kahve ve kokteyllere uzanan bir seçkiyi konuklarıyla buluşturdu.

Sportif balıkçılar içinse bütün hikâye birkaç kelimede özetleniyor: Büyük balığın peşinden gitmek, onunla adil mücadele etmek, gerekirse kaybetmeyi göze almak ve denizin ortasında birkaç saatliğine dünyanın geri kalanını unutmak.