Özel koleksiyonlar Akaretler’de halka açılıyor!
Sanatı sokağa, doğrudan hayatın içine taşıma mottosuyla hareket eden Artweeks Istanbul, bu kez özel bir kurguyla karşımızda. Dün açılan sergi, Banu & Hakan Çarmıklı, Öner Kocabeyoğlu ve Tansa Mermerci’nin yıllara yayılan özel koleksiyonlarını Akaretler Sıraevler’in tarihi dokusunda, müze dışı bir kamusal alanda ücretsiz olarak izleyiciye sunuyor.
2018’de hayatımıza giren Artweeks, bu yıl “Collectors” edisyonuyla yine Akaretler sokaklarında sanat ortamını canlandıracak. Steril galeri ortamından uzakta, izleyiciyle filtresiz bir bağ kurmayı amaç edinen yapı, bu kez izleyiciyle daha yakın bir ilişki kurma çabasında.
Yapıtları görmenin ötesinde, koleksiyonerlerin kişisel yolculukları ve sanatla kurdukları bağa da dokunacak izleyici bu anlamda. Akaretler’in tarihi dokusunda sokağın enerjisine karışan sergide üç büyük koleksiyonla derinlikli bir arşiv ortaya çıkıyor. Türkiye’nin modernleşme sürecinden günümüzün toplumsal cinsiyet tartışmalarına, ekolojik krizlerden kimlik arayışlarına kadar geniş bir yelpazede hafıza tazelemeyi vadeden seçki 8 Kasım’a dek ücretsiz olarak açık kalacak.
Üç koleksiyon/üç farklı anlatı
Artweeks “Collectors” edisyonu, özgün üç özel seçkiyi bir araya getiriyor. “Reunion / Kavuşma” başlığında gösterilen Banu & Hakan Çarmıklı Koleksiyonu, “2018’deki “İlk Raunt” sergisinden bu yana büyüyerek izleyiciyi kişisel bir yeniden buluşmaya çağırıyor. Önceden belirlenmiş katı bir liste yerine, tamamen kişisel bağlar üzerinden şekillenen bu seçki; zaman içinde toplumsal meselelere, özellikle kadın sanatçılara ve feminist yaklaşımlara yönelerek koleksiyonerlerin dünyayla kurduğu ilişkinin evrimini yansıtıyor. “Sükûn ve Galeyan” adını taşıyan Tansa Mermerci koleksiyonu ise geleneksel sanattan çağdaş sanata uzanan bir yolculuğun izlerini taşırken izleyiciyi dinginlikten coşkuya uzanan bir deneyime çıkarıyor.
Nilbar Güreş, Nil Yalter gibi Türkiyeli kadın sanatçıların kimlik meselelerini işleyen eserle koleksiyonun güçlü parçaları. Öner Kocabeyoğlu’nun “Tutku ve Sabır” başlığında toplanan seçkisi ise uzun soluklu bir koleksiyonerlik yolculuğuna yeniden bakış gibi. Farklı kuşak ve coğrafyalardan 91 sanatçının 140 yapıtı, koleksiyonun yıllar içinde oluşan güçlü yönelimlerini oluşturuyor. Kronolojik düzende sunulmayan koleksiyon, yıllar içinde doğal biçimde oluşan ortak düşünce alanlarına işaret eden tematik eksenler öneriyor.
Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo: Sanatın erişilebilirliğini artırmak hedefimiz
“Koleksiyonlar bana göre yalnızca eserlerin bir araya gelmesinden oluşmuyor; aynı zamanda bir dönemin kültürel hafızasını, koleksiyonerin meraklarını ve dünyaya bakışını da taşıyor. Türkiye’de ilk kez birden fazla özel koleksiyonu, müze olmayan bir mekanda, ücretsiz olarak ve iki ay boyunca kamuya açık biçimde bir araya getiriyoruz. Çok önemli eserleri ve onların arkasındaki hikayeleri izleyiciyle paylaşarak sanatın erişilebilirliğini artırmayı ve toplumsal diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyoruz.”
Artweeks Istanbul kurucularından Sabiha Kurtulmuş: Yeni nesil koleksiyonerlere ilham veriyor
“Türkiye’nin en değerli üç koleksiyon vizyonunu Akaretler’in tarihi ve yaşayan dokusunda yan yana getirmek hem izleyici hem de sanat ekosistemi için çok taze bir okuma alanı yaratıyor. Bu buluşma, yeni nesil koleksiyonerlere ilham verirken, sanatın zaman içindeki dönüşümünü de şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor.”
Banu & Hakan Çarmıklı: Sanat paylaşılınca güzel
“Bir koleksiyonun en önemli sorumluluğu, mevcut işleri korumak kadar göstermektir. Şahsen gösterilmeyen, saklanan, paylaşılmayan koleksiyonları korkak buluyorum. Bırakın serüveninizi başkaları görsün, fikirlerini paylaşsın; sanat paylaşılınca güzel. ‘Reunion’ ile herhangi bir alt düşünce olmadan, kalbimizi attıran ve en çok özlediğimiz işlerle hem biz yeniden kavuşuyoruz hem de onları izleyiciyle paylaşıyoruz.”
Tansa Mermerci: Koleksiyonum bir otobiyografi
“Koleksiyonumu bütünüyle bir otobiyografi olarak görebilirsiniz; benim yaşadığım kesitlere, dünyayı algılayış biçimimdeki evrilmelere birebir tanıklık ediyor. Tutku ile yapılan işlerin daha geniş kitlelerle buluşması, paylaşılması ve kimilerine ilham olması beni çok heyecanlandırıyor. İzleyici bu sergide, sükûndan galeyana uzanan bir rotada eserlerin birbirleriyle kurduğu o yakın ve uzak akrabalıklara şahitlik edecek.”