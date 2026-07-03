Ozon tedavisi saça ve cilde taşındı

Lüks kişisel bakım ve koz­metik sektörü, bilim­sel literatürün sunduğu güçlü bileşenlerle şekillenen yepyeni bir vizyonla tanışıyor: Holistik Ozon. Yaşadığı ciddi sağlık problemlerini ozon te­rapisi yardımıyla aşan Melissa Gizem’in, bu şifalı gücü kozme­tiğe taşıma hayaliyle başlayan marka, kimyager Ceyda Sarı­kaya’nın 15 yıllık sektör ve for­mülasyon tecrübesiyle birleşe­rek inovatif bir bakım serisine dönüştü. Beş yıllık bir geçmişi olan marka; şimdi saç derisin­de devrim yaratacak, çok fonk­siyonlu dört yeni ürünle pazara iddialı bir dönüş yapıyor.

Ozonlanmış yağ nedir?

Kozmetikte ozon kullanımı, temelde yüzde 100 doğal zey­tinyağının oksijenle güçlendi­rilmesi esasına dayanıyor. Me­lissa Gizem, üretim sürecin­deki bu bilimsel yöntemi şu sözlerle özetliyor:

"Doğal zeytinyağı, şimşek çak­masının yarattığı elektromanye­tik gücü taklit eden özel bir maki­neye tabi tutuluyor. Yağ, bu elekt­romanyetik güce 20 ile 200 saat arasında maruz bırakılarak ozon gazı ile birleştiriliyor ve krem, jel ya da yağ kıvamına getiriliyor."

Saç bakımında retinol

Piyasada genellikle yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünlerinden (30 yaş ve üzeri) tanıdığımız re­tinol, bu seride ilk kez saç ürün­lerine entegre ediliyor. Çoğun­lukla cilt problemlerini çözme­deki yenileyici etkisiyle bilinen retinolün saç derisine de çok iyi geldiğini keşfeden ikili, şampuan ve saç kreminde bu aktifi ozon­lanmış zeytinyağı ile buluşturdu.

Serideki şampuan, alışılagel­miş ürünler gibi saçı sadece te­mizlemekle kalmıyor; saç dip­lerindeki problemleri çözmeye odaklanırken, saç bariyerini güç­lendiriyor ve içeriğindeki lotus çiçeği özü ve doğal yağlarla derin­lemesine nem sağlıyor. Saç kremi ise saçın pürüzsüz görünmesine yardımcı olurken taramayı ko­laylaştırıp saçı yumuşatıyor.

Tek ürünle çoklu çözüm

Piyasadaki kepek karşıtı ve­ya kuru saçlar gibi tek bir prob­leme odaklanan kategorizasyo­nun aksine, Holistik Ozon tüm saç sorunlarına tek bir formül­le yanıt vermeyi amaçlıyor. Kim­yager Ceyda Sarıkaya, ürünlerin ayırt edici noktası olarak şu deta­yı paylaşıyor:

"Bizim için önemli olan çok fazla aktifi bir araya getirmek değil, bu aktiflerin birbiriyle olan sinerjisi ve doğru oranda formüle edilmesiydi. Ürünleri­miz saçların daha güçlü, sağlık­lı ve hızlı uzamasını destekler­ken; kepek ve kuruluk gibi saç derisi problemlerine de genel bir çözüm sunuyor."

Sağlık Bakanlığı bildirimle­ri tamamlanan ve dermatolo­jik olarak test edilen ürünlerde, aktif maddeler sembolik oran­larda değil, yüzde 10 gibi yük­sek ve etkili bir seviyede kulla­nılıyor. Her yaş grubunun kul­lanımına uygun olan bu retinol ve ozon içerikli ürünlerin, kırı­şıklık çizgileri henüz oluşma­dan kullanıldığında bu çizgile­rin oluşumunu engellediği be­lirtiliyor.

Tepeden tırnağa yenilenme: Scrub ve serum kapsüller

Serinin diğer iki iddialı üyesi ise çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor:

* Retinol ve kayısı çekirdeği tozlu scrub: Kimyasal ya da sert fiziksel soyucuların aksine cildi tahriş etmeden ve kurutmadan arındırıyor. Yüz ve vücut kullanımına uygun olan bu peeling, cildin nem dengesini koruyarak yenilenmesini sağlıyor.

* 9 değerli yağ ve retinol içeren tek kullanımlık kapsül serum: İnce kırışıklıkların giderilmesinde, nemlendirmede ve cilt lekelerinin onarılmasında etkin rol oynuyor. Pratik ambalajı sayesinde seyahatlerde kolaylık sağlayan serum, aynı zamanda gizli bir püf noktası olarak saç derisini yenilemek için de kullanılabiliyor.