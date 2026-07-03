Ozon tedavisi saça ve cilde taşındı
Güzellik dünyasında yenilikçi bir dönem başlıyor: Ozon tedavisi saç ve cilt bakımına taşındı. Holistic Ozone markasının kurucusu Melissa Gizem ve uzman kimyager Ceyda Sarıkaya, ozonlanmış zeytinyağı ile retinolü ilk kez saç bakım formüllerinde bir araya getirerek ezber bozan bir seriye imza attı.
Lüks kişisel bakım ve kozmetik sektörü, bilimsel literatürün sunduğu güçlü bileşenlerle şekillenen yepyeni bir vizyonla tanışıyor: Holistik Ozon. Yaşadığı ciddi sağlık problemlerini ozon terapisi yardımıyla aşan Melissa Gizem’in, bu şifalı gücü kozmetiğe taşıma hayaliyle başlayan marka, kimyager Ceyda Sarıkaya’nın 15 yıllık sektör ve formülasyon tecrübesiyle birleşerek inovatif bir bakım serisine dönüştü. Beş yıllık bir geçmişi olan marka; şimdi saç derisinde devrim yaratacak, çok fonksiyonlu dört yeni ürünle pazara iddialı bir dönüş yapıyor.
Ozonlanmış yağ nedir?
Kozmetikte ozon kullanımı, temelde yüzde 100 doğal zeytinyağının oksijenle güçlendirilmesi esasına dayanıyor. Melissa Gizem, üretim sürecindeki bu bilimsel yöntemi şu sözlerle özetliyor:
"Doğal zeytinyağı, şimşek çakmasının yarattığı elektromanyetik gücü taklit eden özel bir makineye tabi tutuluyor. Yağ, bu elektromanyetik güce 20 ile 200 saat arasında maruz bırakılarak ozon gazı ile birleştiriliyor ve krem, jel ya da yağ kıvamına getiriliyor."
Saç bakımında retinol
Piyasada genellikle yaşlanma karşıtı cilt bakım ürünlerinden (30 yaş ve üzeri) tanıdığımız retinol, bu seride ilk kez saç ürünlerine entegre ediliyor. Çoğunlukla cilt problemlerini çözmedeki yenileyici etkisiyle bilinen retinolün saç derisine de çok iyi geldiğini keşfeden ikili, şampuan ve saç kreminde bu aktifi ozonlanmış zeytinyağı ile buluşturdu.
Serideki şampuan, alışılagelmiş ürünler gibi saçı sadece temizlemekle kalmıyor; saç diplerindeki problemleri çözmeye odaklanırken, saç bariyerini güçlendiriyor ve içeriğindeki lotus çiçeği özü ve doğal yağlarla derinlemesine nem sağlıyor. Saç kremi ise saçın pürüzsüz görünmesine yardımcı olurken taramayı kolaylaştırıp saçı yumuşatıyor.
Tek ürünle çoklu çözüm
Piyasadaki kepek karşıtı veya kuru saçlar gibi tek bir probleme odaklanan kategorizasyonun aksine, Holistik Ozon tüm saç sorunlarına tek bir formülle yanıt vermeyi amaçlıyor. Kimyager Ceyda Sarıkaya, ürünlerin ayırt edici noktası olarak şu detayı paylaşıyor:
"Bizim için önemli olan çok fazla aktifi bir araya getirmek değil, bu aktiflerin birbiriyle olan sinerjisi ve doğru oranda formüle edilmesiydi. Ürünlerimiz saçların daha güçlü, sağlıklı ve hızlı uzamasını desteklerken; kepek ve kuruluk gibi saç derisi problemlerine de genel bir çözüm sunuyor."
Sağlık Bakanlığı bildirimleri tamamlanan ve dermatolojik olarak test edilen ürünlerde, aktif maddeler sembolik oranlarda değil, yüzde 10 gibi yüksek ve etkili bir seviyede kullanılıyor. Her yaş grubunun kullanımına uygun olan bu retinol ve ozon içerikli ürünlerin, kırışıklık çizgileri henüz oluşmadan kullanıldığında bu çizgilerin oluşumunu engellediği belirtiliyor.
Tepeden tırnağa yenilenme: Scrub ve serum kapsüller
Serinin diğer iki iddialı üyesi ise çok amaçlı kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor:
* Retinol ve kayısı çekirdeği tozlu scrub: Kimyasal ya da sert fiziksel soyucuların aksine cildi tahriş etmeden ve kurutmadan arındırıyor. Yüz ve vücut kullanımına uygun olan bu peeling, cildin nem dengesini koruyarak yenilenmesini sağlıyor.
* 9 değerli yağ ve retinol içeren tek kullanımlık kapsül serum: İnce kırışıklıkların giderilmesinde, nemlendirmede ve cilt lekelerinin onarılmasında etkin rol oynuyor. Pratik ambalajı sayesinde seyahatlerde kolaylık sağlayan serum, aynı zamanda gizli bir püf noktası olarak saç derisini yenilemek için de kullanılabiliyor.