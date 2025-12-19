Porcshe İstanbul'a stüdyo kurdu

Cayenne ve Macan ile birlikte SUV sınıfında çok başarılı işler yapan marka, yeni modellerinde de yeni teknolojileri ve tasarımları korkusuzca kullanıyor.

Türkiye Porsche açısından sıkı satış rakamlarıyla gerçekten çok önemli bir pazar.

Yılın üçüncü çeyreği rakamlarına göre satışlar 923 araçla geçen yılın yüzde 19 üzerinde.

Satış rakamlarındaki artışta elektrikli araçların payı da gitgide artıyor. Türkiye'deki yüksek vergilendirme diliminden uzaklaşıp Porsche’den caymayanlar elektrikli Taycan, Macan modelleriyle satışları arttırmaya devam ediyor. Elektrikli otomobillerin Türkiye'deki Porsche bazındaki pazar payı da yüzde 24'ten yüzde 71'e çıkmış durumda.

Porsche etrafında bir buluşma merkezi

Porsche Türkiye Genel Müdürü Anıl Gürsoy kendisinin de kullanıcısı olduğu Porsche markasının Etiler'de açılan Porsche Studio İstanbul mağazasını oluştururken Singapur'daki stüdyodan etkilendiklerini anlatıyor. Gürsoy, Porsche Studio’nun klasik bir otomobil showroom’undan çok daha fazlası olduğunu söylüyor. Otomobillerin sergilendiği, kahvelerin içildiği, markanın tüm teknik ve tasarım detaylarının birebir deneyimlenebildiği bu yeni alan; aynı zamanda bir stüdyo, bir buluşma noktası ve bir etkinlik merkezi olarak konumlanıyor. Gürsoy, Türkiye pazarının geldiği noktayı da çarpıcı rakamlarla özetliyor:

Gürsoy’un verdiği bilgilere göre marka, 1996’dan bu yana Türkiye’de 12 binin üzerinde otomobil teslim etti. Elektrikli modellerin ilk kez satışa sunulduğu 2020 yılından itibaren ise pazar payında istikrarlı bir artış yaşandı. Bugün Türkiye, markanın bu bölgedeki en büyük pazarı konumunda. 2023 yılında ilk kez bin adetlik satış barajını aşan marka, bu eşiği artık daha da yükseltmeyi hedefliyor.

Kablosuz şarj özelliği

Deneyim merkezinin açılışıyla birlikte Porsche’un yeni Cayenne modeli de Türkiye’de resmi olarak tanıtıldı. Tamamen elektrikli altyapısıyla dikkat çeken Cayenne Electric, 442 HP güç üretirken 806 kilometreye varan menzil sunuyor. 800 voltluk şarj mimarisi sayesinde “pit stop” hızında şarj edilebilen model, sadece 10 dakikalık şarjla yaklaşık 325 kilometrelik menzil kazanabiliyor. Bu performans, elektrikli otomobillere dair menzil ve şarj endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefliyor. Kablosuz şarj özelliği ise Cayenne Electric’in öne çıkan teknolojik detayları arasında yer alıyor.

Ailenin performans odaklı versiyonu Cayenne Turbo ise menzil ve güç dengesini başka bir seviyeye taşıyor. 786 kilometre maksimum menzil sunan modelin ortalama menzili 642 kilometre olarak açıklanıyor. 390 kW şarj kapasitesi ve 600 kW’ya kadar çıkan reküperasyon sistemi, uzun menzilin anahtarları arasında.

Seri üretim tarihinin en güçlü Porsche modellerinden biri olarak konumlanan Cayenne Turbo, 857 HP güç üretiyor. Overboost moduyla birlikte bu değer 1.156 HP’ye kadar çıkıyor. 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,5 saniyede ulaşan model, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7,4 saniyede tamamlıyor. Maksimum hız 260 km/s.