Ramazan’ın en güzel yeri: Sevdiklerinizle bir arada iftar sofrası
Ramazan ayı biraz da sevdiklerinizle kurulan iftar sofralarında bir araya gelmek demek. Hayatın yoğunluğundan fırsat bulamayıp o sofraları kuramayanlardansanız farklı beklentileri karşılayacak iftar menüleri sunan mekan önerilerimize göz atabilirsiniz. Her zamanki gibi yemek bahane, maksat o sofrada bir arada olmak…
Şehrin yeni buluşma merkezlerinden Terminal Kadıköy makul fiyatlı iftar seçeneği sunuyor. İftar Durağı konseptiyle her akşam sabit fiyatlı iftar menüsü servis ediliyor. Çorbadan ana yemeğe, meşrubattan tatlıya bol çeşidin olduğu menünün fiyatı 300 lira. Platform alanında kurulan sofralar MealBox altyapısıyla hazırlanıyor.
Terminal Kadıköy’den bir başka alternatif Adana’dan İstanbul’a transfer olan Onur Kebap. İftar menüsü günün çorbasıyla başlıyor, hurma, bal kaymak, tulum peyniri gibi iftariyeliklerle devam ediyor. Gavurdağ salatası eşliğinde pastırmalı humus, haşlama içli köfte ve Adana lahmacun ara sıcak olarak servis ediliyor. Ana yemek olarak Adana kebap veya kuzu şiş tercih edebilirsiniz. Tatlı ise cevizli tel kadayıf. Meşrubat, çay ve kahve de menüye dahil.
Yedi bölgeden lezzetler
Raffles İstanbul, Ramazan’ı iftar büfesiyle karşılıyor. Raffles Teras’ta kurulan İftar sofrasında fasıl eşliğinde Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden yöresel lezzetler sunuluyor. Anadolu mutfağından lezzetler, Hataylı şeflerin ellerinden çıkan Osmanlı mezeleri, odun ateşinde pişen ızgara ve kebap çeşitleri, döner ve geleneksel Türk tatlıları seçenekler arasında. 10 kişi ve üzeri rezervasyonlarında yüzde 15 indirim, 7-12 yaş arasına yüzde 50 indirim uygulanıyor. 6 yaş ve altındaki minikler içinse ücretsiz.
Boğaz kıyısında iftar
Boğaz’ın kıyısında İftar yapmak isteyenler için Lokanta Feriye ideal alternatiflerden. Michelin Rehberi’nde de yer alan mekan geleneksel tatlara modern dokunuşlar eklediği tabaklar sunuyor. Executive chef Birkan Erköylü tarafından hazırlanan iftar menüsü, iftariyelikler ve Feriye’nin özel şerbetiyle açılış yapıyor. Ardından otlu taze bakla, zerdeçallı mercimek ya da kuzu gerdan çorbası seçenekleriyle devam ediyor. Ara sıcaklarda ise etli pazı sarma, haşlama içli köfte ve ısırganlı lor böreği var. Ana yemeklerde Konya fırın kebabı, dana etli beğendili kebap, nezaket köftesi, sebzeli tavuk şiş ve ızgara deniz levreği gibi seçenekler mevcut. Kapanışı Ramazan’ın vazgeçilmezi güllaçla ya da çıtır bal kabağı, karadutlu profiterol, haşhaşlı revani, yanık süt helvası alternatifleriyle yapabilirsiniz.
Semazen gösterisi eşliğinde
Swissôtel The Bosphorus da Ramazan ayının ruhuna uygun olarak geleneksel Osmanlı ve Türk mutfağından lezzetler sunan alternatiflerden. Sabrosa Restaurant’da servis edilen iftar yemeğinde Türkiye’nin yedi bölgesinden de lezzetlere yer verilmek üzere oluşturulan menüde perde pilavı, çömlekte kuru fasulye, kaburga dolması, soğan dolması, etli yaprak sarma, kuzu gerdanlı keşkek, Ali nazik, büryan kebabı, iskender, ev baklavası, laz böreği ve tepsi kadayıfı gibi çeşitler var. İftar sofranıza fasıl ve semazen gösterisi eşlik ediyor.
Manzaraya karşı yöresel tatlar
Galataport’taki Liman Boğaz manzarası eşliğinde İftar sofrasına oturmak isteyenler için iyi bir alternatif. Menü Anadolu'nun dört bir yanından seçilmiş yöresel lezzetlerden oluşan iftariyelik tabağı, reyhan şerbeti ve muhammara gibi başlangıçlarla açılıyor. Günün Osmanlı çorbası su böreği ve Liman’ın özel haşlama içli köftesi ara sıcak olarak servis ediliyor Ana yemeklerde ise efsanevi Hünkar beğendi, taş fırında hazırlanan kuzu tandır kebap gibi lezzetler var. Ramazan’ın baştacı güllaç, sütlaç veya kazandibi gibi seçeneklerden oluşan karışık tatlı tabağı ile menü son buluyor. Fiyatı 3 bin 900 lira.
Fasıl eşliğinde iftar
Adını bulunduğu İstanbul’un en güzel noktalarından alan CVK Park Bosphorus Hotel’deki Gümüşsuyu Restaurant canlı fasıl müziğinin eşlik ettiği iftar menüsü serpme iftariyeliklerle başlıyor. Ardından, geleneksel zeytinyağlı çeşitleri, salata ve günün çorbası servis ediliyor. Ara sıcakları döner, tavuk sarma, hünkar beğendi ve kuzu tandır gibi seçeneklerin olduğu ana yemek servisi izliyor. Tatlı ile son bulan menünün fiyatı 3 bin 900 lira, 6 yaş altındaki minikler için ücretsiz.
İster Boğaz’da ister tarihi yarımadada
Four Seasons otel İstanbul’daki iki noktasında da iftara özel servis yapıyor. Tarihi yarımadadaki konumuyla Four Seasons Hotel İstanbul at Sultanahmet Ramazan’ın ruhuna uygun bir seçenek. Adını yer aldığı alandan alan Avlu restoranda executive chef Özgür Üstün ve ekibinin hazırladığı seçmeli iftar menüsü, fasıl müziği eşliğinde sunuluyor. Menü süzme mercimek çorbası ile başlıyor; hurma, zeytin, yerel peynirler ve manda kaymağı gibi iftariyelikler, ardından humus, muhammara ve yaprak sarma gibi mezelerle devam ediyor. Sıcaklarda ise odun fırınında pişen etli ekmek ve tereyağında kavrulmuş ceviz ile yoğurt eşliğinde sunulan tulum peynirli ve ıspanaklı piruhi var. Ana yemeklerde tercih edilebilecek lezzetler patates, arpacık soğan ve ayva ile hazırlanan terbiyeli kereviz yemeği; Çatalca organik körpe tavuk but ile hazırlanan piliç roti; tereyağında kızartılmış tırnak pide üzerinde sunulan pideli köfte; köz sebzeler ve kekikli et sosu eşliğinde ızgara dana şaşlık veya ağır ateşte pişirilmiş Trakya kuzu gerdandan hazırlanan kuzu tandır. Tatlı olarak da künefe ve Antep fıstıklı katmer gibi klasiklerin olduğu bir seçki var. İftar menüsünün fiyatı 4 bin 950 lira, 8 kişi ve üzeri grup rezervasyonlarında da yüzde 10 indirim uygulanıyor. Boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’un iftar servisinde iftariyeliklerden yöresel meze seçkisine, içli köfteden odun fırınında hazırlanan pide çeşitlerine farklı seçenekler var. Ana yemeklerde ızgara çeşitleri ve kebaplar, tatlı büfesinde ise lokma, künefe, zerde ve güllaç gibi tatlar var. İftar büfesinin fiyatı 5 bin 950 lira, 10 kişi ve üzeri rezervasyonlarda yüzde 10 grup indirimli.
Mantıdan levreğe, fasulyeden dönere…
Beşiktaş’ta yer alan Shangri-La Bosphorus, mutfağı executive chef Şevket Cihan’a emanet olan IST TOO’da geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağından lezzetlerle İftar sofrası kuruyor. Tereyağı, tulum peyniri, beyaz peynir ve Kars gravyeri gibi iftariyeliklerle başlayan yemek, soğan dolması, kuru patlıcan ve vişneli yaprak sarma, tahinli köz patlıcan, Antalya usulü piyaz ve muhammara gibi klasiklerle devam ediyor. Çorba olarak Gaziantep usulü lebeniye servis ediliyor. Kayseri mantısı, döner, taş fırında pişen pide çeşitleri, ızgara piliç külbastı ve ızgara levrek Ali Paşa pilavı, hünkar beğendi, pastırmalı kuru fasulye gibi ana yemek seçenekleri var. Tatlı olarak da Osmanlı şerbeti eşliğinde güllaç, kadayıf, baklava, künefe gibi alternatiflerden seçim yapabilirsiniz.