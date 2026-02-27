Ramazan’ın en güzel yeri: Sevdiklerinizle bir arada iftar sofrası

Şehrin yeni buluşma mer­kezlerinden Terminal Ka­dıköy makul fiyatlı iftar se­çeneği sunuyor. İftar Durağı kon­septiyle her akşam sabit fiyatlı iftar menüsü servis ediliyor. Çor­badan ana yemeğe, meşrubattan tatlıya bol çeşidin olduğu menü­nün fiyatı 300 lira. Platform ala­nında kurulan sofralar MealBox altyapısıyla hazırlanıyor.

Terminal Kadıköy’den bir baş­ka alternatif Adana’dan İstan­bul’a transfer olan Onur Kebap. İftar menüsü günün çorbasıyla başlıyor, hurma, bal kaymak, tu­lum peyniri gibi iftariyeliklerle devam ediyor. Gavurdağ salatası eşliğinde pastırmalı humus, haş­lama içli köfte ve Adana lahma­cun ara sıcak olarak servis edi­liyor. Ana yemek olarak Adana kebap veya kuzu şiş tercih ede­bilirsiniz. Tatlı ise cevizli tel ka­dayıf. Meşrubat, çay ve kahve de menüye dahil.

Yedi bölgeden lezzetler

Raffles İstanbul, Ramazan’ı if­tar büfesiyle karşılıyor. Raffles Teras’ta kurulan İftar sofrasında fasıl eşliğinde Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden yöresel lezzet­ler sunuluyor. Anadolu mutfağın­dan lezzetler, Hataylı şeflerin el­lerinden çıkan Osmanlı mezeleri, odun ateşinde pişen ızgara ve ke­bap çeşitleri, döner ve geleneksel Türk tatlıları seçenekler arasın­da. 10 kişi ve üzeri rezervasyon­larında yüzde 15 indirim, 7-12 yaş arasına yüzde 50 indirim uygula­nıyor. 6 yaş ve altındaki minikler içinse ücretsiz.

Boğaz kıyısında iftar

Boğaz’ın kıyısında İftar yap­mak isteyenler için Lokanta Feri­ye ideal alternatiflerden. Miche­lin Rehberi’nde de yer alan mekan geleneksel tatlara modern doku­nuşlar eklediği tabaklar sunuyor. Executive chef Birkan Erköylü tarafından hazırlanan iftar me­nüsü, iftariyelikler ve Feriye’nin özel şerbetiyle açılış yapıyor. Ar­dından otlu taze bakla, zerdeçallı mercimek ya da kuzu gerdan çor­bası seçenekleriyle devam ediyor. Ara sıcaklarda ise etli pazı sarma, haşlama içli köfte ve ısırganlı lor böreği var. Ana yemeklerde Kon­ya fırın kebabı, dana etli beğendi­li kebap, nezaket köftesi, sebzeli tavuk şiş ve ızgara deniz levreği gibi seçenekler mevcut. Kapanışı Ramazan’ın vazgeçilmezi güllaç­la ya da çıtır bal kabağı, karadutlu profiterol, haşhaşlı revani, yanık süt helvası alternatifleriyle yapa­bilirsiniz.

Semazen gösterisi eşliğinde

Swissôtel The Bosphorus da Ramazan ayının ruhuna uygun olarak geleneksel Osmanlı ve Türk mutfağından lezzetler su­nan alternatiflerden. Sabrosa Restaurant’da servis edilen iftar yemeğinde Türkiye’nin yedi böl­gesinden de lezzetlere yer veril­mek üzere oluşturulan menüde perde pilavı, çömlekte kuru fasul­ye, kaburga dolması, soğan dol­ması, etli yaprak sarma, kuzu ger­danlı keşkek, Ali nazik, büryan kebabı, iskender, ev baklavası, laz böreği ve tepsi kadayıfı gibi çeşit­ler var. İftar sofranıza fasıl ve se­mazen gösterisi eşlik ediyor.

Manzaraya karşı yöresel tatlar

Galataport’taki Liman Boğaz manzarası eşliğinde İftar sofra­sına oturmak isteyenler için iyi bir alternatif. Menü Anadolu'nun dört bir yanından seçilmiş yöre­sel lezzetlerden oluşan iftariye­lik tabağı, reyhan şerbeti ve mu­hammara gibi başlangıçlarla açı­lıyor. Günün Osmanlı çorbası su böreği ve Liman’ın özel haşlama içli köftesi ara sıcak olarak servis ediliyor Ana yemeklerde ise efsa­nevi Hünkar beğendi, taş fırında hazırlanan kuzu tandır kebap gibi lezzetler var. Ramazan’ın baştacı güllaç, sütlaç veya kazandibi gibi seçeneklerden oluşan karışık tat­lı tabağı ile menü son buluyor. Fi­yatı 3 bin 900 lira.

Fasıl eşliğinde iftar

Adını bulunduğu İstanbul’un en güzel noktalarından alan CVK Park Bosphorus Hotel’deki Gü­müşsuyu Restaurant canlı fasıl müziğinin eşlik ettiği iftar me­nüsü serpme iftariyeliklerle baş­lıyor. Ardından, geleneksel zey­tinyağlı çeşitleri, salata ve günün çorbası servis ediliyor. Ara sıcak­ları döner, tavuk sarma, hünkar beğendi ve kuzu tandır gibi seçe­neklerin olduğu ana yemek ser­visi izliyor. Tatlı ile son bulan me­nünün fiyatı 3 bin 900 lira, 6 yaş altındaki minikler için ücretsiz.

İster Boğaz’da ister tarihi yarımadada

Four Seasons otel İstanbul’da­ki iki noktasında da iftara özel servis yapıyor. Tarihi yarımada­daki konumuyla Four Seasons Hotel İstanbul at Sultanahmet Ramazan’ın ruhuna uygun bir se­çenek. Adını yer aldığı alandan alan Avlu restoranda executive chef Özgür Üstün ve ekibinin ha­zırladığı seçmeli iftar menüsü, fasıl müziği eşliğinde sunuluyor. Menü süzme mercimek çorbası ile başlıyor; hurma, zeytin, yerel peynirler ve manda kaymağı gi­bi iftariyelikler, ardından humus, muhammara ve yaprak sarma gi­bi mezelerle devam ediyor. Sıcak­larda ise odun fırınında pişen etli ekmek ve tereyağında kavrulmuş ceviz ile yoğurt eşliğinde sunu­lan tulum peynirli ve ıspanaklı piruhi var. Ana yemeklerde ter­cih edilebilecek lezzetler patates, arpacık soğan ve ayva ile hazırla­nan terbiyeli kereviz yemeği; Ça­talca organik körpe tavuk but ile hazırlanan piliç roti; tereyağın­da kızartılmış tırnak pide üzerin­de sunulan pideli köfte; köz seb­zeler ve kekikli et sosu eşliğinde ızgara dana şaşlık veya ağır ateş­te pişirilmiş Trakya kuzu gerdan­dan hazırlanan kuzu tandır. Tatlı olarak da künefe ve Antep fıstık­lı katmer gibi klasiklerin olduğu bir seçki var. İftar menüsünün fi­yatı 4 bin 950 lira, 8 kişi ve üzeri grup rezervasyonlarında da yüz­de 10 indirim uygulanıyor. Boğaz kıyısındaki Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’un if­tar servisinde iftariyeliklerden yöresel meze seçkisine, içli köf­teden odun fırınında hazırlanan pide çeşitlerine farklı seçenek­ler var. Ana yemeklerde ızgara çe­şitleri ve kebaplar, tatlı büfesinde ise lokma, künefe, zerde ve güllaç gibi tatlar var. İftar büfesinin fi­yatı 5 bin 950 lira, 10 kişi ve üzeri rezervasyonlarda yüzde 10 grup indirimli.

Mantıdan levreğe, fasulyeden dönere…

Beşiktaş’ta yer alan Shangri-La Bosphorus, mutfağı executive chef Şevket Cihan’a emanet olan IST TOO’da geleneksel Türk ve Osmanlı mutfağından lezzetlerle İftar sofrası kuruyor. Tereyağı, tulum peyniri, beyaz peynir ve Kars gravyeri gibi iftariyeliklerle başlayan yemek, soğan dolması, kuru patlıcan ve vişneli yaprak sarma, tahinli köz patlıcan, Antalya usulü piyaz ve muhammara gibi klasiklerle devam ediyor. Çorba olarak Gaziantep usulü lebeniye servis ediliyor. Kayseri mantısı, döner, taş fırında pişen pide çeşitleri, ızgara piliç külbastı ve ızgara levrek Ali Paşa pilavı, hünkar beğendi, pastırmalı kuru fasulye gibi ana yemek seçenekleri var. Tatlı olarak da Osmanlı şerbeti eşliğinde güllaç, kadayıf, baklava, künefe gibi alternatiflerden seçim yapabilirsiniz.