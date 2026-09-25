Robotlar tiyatro sahnesine çıktı
Gerçek robotlar, yapay zekâ ve video art bu kez tiyatro sahnesinde buluşuyor. Türkiye’nin ilk robotlu çocuk tiyatrosu “Neci’nin Diji Maceraları”, çocukları teknolojinin bilinçli kullanıcısı olmaya çağırıyor.
Robotlar fabrikalardan evlere, yapay zekâ bilgisayarlardan cep telefonlarına girerken teknolojinin yeni adreslerinden biri de tiyatro sahnesi oluyor. Türkiye’nin ilk robotlu çocuk tiyatrosu olarak hayata geçirilen “Neci’nin Diji Maceraları”, geleneksel çocuk tiyatrosunu yeni nesil teknolojilerle buluşturmaya hazırlanıyor.
Dr. Nabat Garakhanova’nın kaleme aldığı müzikli ve interaktif yapımda gerçek robotlardan yapay zekâ destekli etkileşim sistemlerine, canlı video art uygulamalarından hareket yakalama teknolojisine kadar farklı dijital araçlar sahne deneyiminin bir parçasına dönüşüyor.
Ancak oyunun derdi çocukları teknolojiyle şaşırtmakla sınırlı değil. Yapım, dijital çağda büyüyen çocukların teknolojiyle nasıl bir ilişki kuracağı sorusundan yola çıkarak yapay zekâ okuryazarlığı, çevre krizi, doğal kaynakların korunması, empati ve iş birliği gibi başlıkları aynı hikâye içinde ele alıyor.
Robot Mini ile doğayı kurtarma
Oyunun merkezinde Neci ve Meci adlı iki karakter bulunuyor. İkili, yapay zekâ destekli akıllı robot Mini ve dijital rehber Diji Misha ile birlikte doğayı yeniden canlandırmak üzere fantastik bir yolculuğa çıkıyor.
Kahramanlar yolculuk boyunca çevrenin ve doğal kaynakların nasıl korunabileceğini araştırırken teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin sınırlarını da keşfediyor. Böylece yapay zekâ yalnızca sahnede kullanılan teknolojik bir gösteri unsuru olmaktan çıkarak hikâyenin de konularından birine dönüşüyor.
Oyunun dikkat çekici taraflarından biri, çocukların giderek daha erken yaşta karşılaştığı yapay zekâyı bir yasaklama ya da korku unsuru olarak ele almaması. Neci’nin hikâye boyunca yaşadığı duygusal değişim üzerinden teknoloji, gerçek dostluk ve insan ilişkileri arasındaki denge sorgulanıyor. Oyunun vardığı nokta ise oldukça analog: Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, gerçek değişim ancak insanların sorumluluk alması ve birlikte hareket etmesiyle mümkün. Bu açıdan “Neci’nin Diji Maceraları”, son yıllarda dünyanın dört bir yanında eğitimden oyuncak sektörüne kadar uzanan “Çocuklara yapay zekâ nasıl anlatılmalı?” tartışmasını tiyatro sahnesine taşıyor. “Neci’nin Diji Maceraları”, 29 Eylül’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilecek basın lansmanıyla seyirci karşısına çıkacak.