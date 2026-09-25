Robotlar tiyatro sahnesine çıktı

Robotlar fabrikalardan evlere, yapay zekâ bilgisayarlardan cep telefonlarına girerken tekno­lojinin yeni adreslerinden biri de tiyatro sahnesi oluyor. Türkiye’nin ilk robotlu çocuk tiyatrosu olarak hayata geçirilen “Neci’nin Diji Ma­ceraları”, geleneksel çocuk tiyatro­sunu yeni nesil teknolojilerle bu­luşturmaya hazırlanıyor.

Dr. Nabat Garakhanova’nın ka­leme aldığı müzikli ve interaktif yapımda gerçek robotlardan yapay zekâ destekli etkileşim sistemleri­ne, canlı video art uygulamaların­dan hareket yakalama teknolojisi­ne kadar farklı dijital araçlar sahne deneyiminin bir parçasına dönü­şüyor.

Ancak oyunun derdi çocukla­rı teknolojiyle şaşırtmakla sınırlı değil. Yapım, dijital çağda büyü­yen çocukların teknolojiyle nasıl bir ilişki kuracağı sorusundan yo­la çıkarak yapay zekâ okuryazar­lığı, çevre krizi, doğal kaynakla­rın korunması, empati ve iş birliği gibi başlıkları aynı hikâye içinde ele alıyor.

Robot Mini ile doğayı kurtarma

Oyunun merkezinde Neci ve Meci adlı iki karakter bulunuyor. İkili, yapay zekâ destekli akıllı ro­bot Mini ve dijital rehber Diji Mis­ha ile birlikte doğayı yeniden can­landırmak üzere fantastik bir yol­culuğa çıkıyor.

Kahramanlar yolculuk boyunca çevrenin ve doğal kaynakların na­sıl korunabileceğini araştırırken teknolojiyle kurduğumuz ilişkinin sınırlarını da keşfediyor. Böylece yapay zekâ yalnızca sahnede kulla­nılan teknolojik bir gösteri unsuru olmaktan çıkarak hikâyenin de ko­nularından birine dönüşüyor.

Oyunun dikkat çekici tarafların­dan biri, çocukların giderek daha erken yaşta karşılaştığı yapay zekâ­yı bir yasaklama ya da korku unsu­ru olarak ele almaması. Neci’nin hikâye boyunca yaşadığı duygusal değişim üzerinden teknoloji, ger­çek dostluk ve insan ilişkileri ara­sındaki denge sorgulanıyor. Oyu­nun vardığı nokta ise oldukça ana­log: Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, gerçek değişim ancak in­sanların sorumluluk alması ve bir­likte hareket etmesiyle mümkün. Bu açıdan “Neci’nin Diji Macera­ları”, son yıllarda dünyanın dört bir yanında eğitimden oyuncak sek­törüne kadar uzanan “Çocuklara yapay zekâ nasıl anlatılmalı?” tar­tışmasını tiyatro sahnesine taşı­yor. “Neci’nin Diji Maceraları”, 29 Eylül’de Trump Kültür ve Göste­ri Merkezi’nde gerçekleştirilecek basın lansmanıyla seyirci karşısı­na çıkacak.