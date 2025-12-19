Saat dünyasında F.P. Journe fırtınası

Bugün gelinen noktada F.P. Journe, yalnızca koleksiyonerlerin değil, tüm lüks saat evreninin odağında.

Bu yükselişin en net göstergelerinden biri, kısa süre önce düzenlenen Dubai Watch Week (Dubai Saat Haftası) oldu. Fuarda en yoğun ilgi gören stant F.P. Journe’a aitti. Ziyaretçiler, markanın kurucusu François-Paul Journe ile sohbet edebilmek, hatta mümkünse bir sipariş verebilmek için adeta sıraya girdi. Saat eleştirmenlerinin övgüleriyle birlikte markaya yönelik ilgi artık tartışmasız bir seviyeye ulaşmış durumda.

Öte yandan bazı çevreler bu hızlı yükselişi, müzayedelerin talep yaratma ve fiyat artırma etkisi üzerinden okusa da, F.P. Journe’un ivmesi soru işaretlerini geride bırakmış görünüyor.

11 dakikada gelen rekor

F.P. Journe’un son dönemdeki en çarpıcı başarısı ise ünlü yönetmen Francis Ford Coppola için özel olarak tasarlanan saatle geldi. “FFC Prototipi” olarak anılan platin saat, açık artırmada 10,8 milyon dolara (yaklaşık 430 milyon TL) alıcı buldu. Müzayede yalnızca 11 dakika sürdü ve Journe markası adına yeni bir rekor kırıldı. Satış, 2017’de Paul Newman’a ait Rolex Daytona’dan sonra Amerika’da gerçekleştirilen en pahalı saat satışı olarak kayıtlara geçti. Etkinliği düzenleyen Phillips Müzayede Evi, gecede toplam 43,5 milyon dolarlık satışa imza attı.

Platin kasası, kadrandaki dikkat çekici büyük el figürü ve açık mekanizmasıyla bir “şaheser” olarak tanımlanan bu özel saat, F.P. Journe’un önceki rekoru olan Cenevre müzayedesindeki 8,3 milyon dolarlık satışın da üzerine çıkmış oldu.