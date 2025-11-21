Sahada üçlükçü, saha dışında milyarder
Steph Curry, inanılmaz üçlükleriyle son 10 yılda NBA’de ve dünya basketbolunda çığır açan bir oyuncu oldu. Curry, bir yandan da saha dışında servetini büyütmeye devam eden başarılı bir girişimci olarak sporun milyarderleri arasına katılmaya hazırlanıyor…
O, son 10 yılda dünyada basketbolun oynanma biçimini değiştiren oyuncu. Alelade bir fizik kapasiteyle de büyük bir yıldız olunabileceğini gösteren oyuncu. Basketbolda gelmiş geçmiş en iyi şutör… Aynı zamanda da en zengin basketbolculardan birisi… Kimden mi bahsediyorum? Steph Curry’den tabii ki. Amerikalı basketbolcu özellikle 2015’ten beri dört şampiyonluk kazandığı NBA’e her anlamda damga vurdu.
NBA’e adım attığı 2009’da hiç de böyle bir beklenti yoktu ondan. 1,88 metrelik boyu ve çelimsiz vücuduyla NBA’de yıldızlaşmış isimlerin yanında sıradan bir görünümü vardı. Çok zıplayan, atletik bir oyuncu da değildi. 2010 yazında Türkiye’deki Dünya basketbol şampiyonasında ABD milli takımında da izlemiştik onu. Final maçında ben de Sinan Erdem Spor Salonu’ndaydım. Gözlerimiz elbette büyük yıldız olacağı muhakkak Kevin Durant’in üzerindeydi. Curry, turnuvayı maç baş başına 10 dakikada 4,6 sayı ortalamasıyla bitiren sıradan bir oyuncu gibi tamamlamıştı.
Golden State Warriors’un idari kadrosu ona güvendi. 2012’den itibaren Curry beklenen patlamayı yaptı. 2014- 15’te ilk NBA şampiyonluğunu kazandı. Ertesi sezon hem sayı kralı oldu hem de en değerli oyuncu seçildi..Atletik kabiliyeti sınırlı olabilir ama el hassasiyeti, şutörlüğü, oyun zekâsı ve basketbol bilgisi eşsiz. Üçlük şut performansı basketbolda değişen oyuncu anlayışının sembolü desek abartmış olmayız. Curry NBA’de üçlük şutlara dair bir sürü rekor kırarken neredeyse tüm dünya da onu taklit etmeye koyuldu. Çünkü o, üstün bir atletik kabiliyete sahip olmadan da NBA yıldızına dönüşmenin mümkün olduğunu kanıtladı.
İki kez sayı kralı oldu
Curry, 2015 sonrası Warriors’la üç kez daha NBA şampiyonluğuna ulaştı, bir kez daha en değerli oyuncu seçildi ve iki kez sayı kralı oldu. Geçen yıl ABD ile Olimpiyat altın madalyası kazandı. NBA’in en çok para kazanan oyuncularından birisi oldu. Saha dışından yüksek kontratlı sponsorluk anlaşmaları yapma fırsatı buldu. Curry’nin 2012’deki dört yıllık sözleşmesi 44 milyon dolar değerindeydi. 2017’de takımı Warriors’da “supermax” denen sözleşmeyi imzaladı: Beş sezon için 201 milyon dolar. 2021’de bu kez dört yıl için 215 milyon dolarlık yeni bir sözleşme imzaladı. Bu sayede sezonda 50 milyon dolar kazanacak ilk NBA oyuncusu oldu. 2024 yazında sözleşmesini bir yıllık uzatırken alacağı para da 62,6 milyon dolara çıktı. Bu sözleşmemeler sayesinde tam dokuz sezondur NBA’in en yüksek sezonluk maaş alan oyuncusu unvanını da bırakmadı.
Under Armour anlaşması
Curry toplam kazançta hep LeBron James’in gerisindeydi. Ta ki 2024-25 sezonuna dek. Geçen sezon 55,8 milyon dolarlık maaşının üzerinde 100 milyon dolarlık sponsorluk ile reklam geliri ekleyip ilk sıraya yerleşti. Bu kazancının arkasında spor giyim markası Under Armour’la yaptığı uzun soluklu anlaşma var.
Under Armour, onu 2013’te Nike’ın elinden kapmıştı. 2023’te bu anlaşmada bir artış olduğu gibi 2029 ve 2034'te devreye girecek 75 milyon dolar değerinde kısıtlı hisse senedi de aldı. 2020’de ‘Curry Brand’ markası yaratıldı. Markanın yıllık geliri 75 ila 100 milyon dolar civarında. Geçen hafta sürpriz bir kararla Under Armour ve Curry 13 yıllık anlaşmayı bitirdiler. Curry, kendi adını taşıyan markayı yönetmeye devam edecek.
Curry'nin diğer sponsorları arasında JPMorgan Chase, Callaway, Rakuten, Panini, USA Sports Marketing, Fanatics ve Simplicity yer alıyor. 018'de film, TV programı, kitap ve podcast yayınlamak üzere Unanimous Media'yı ve 2021'de 20'den fazla yatırım yapan Penny Jar Capital adlı girişim şirketini kurdu. Curry tüm bu saha dışı faaliyetlerini ‘Thirty Ink’ adlı şirketler topluluğu altında sürdürüyor. CEO’luğu üstlendiği Thirty Ink çatısı altında Unanimous Media da var, kendi burbon viski markası Gentleman’s Cut da, Underrated Golf de… CNBC Sport’un bulgularına göre 2024 yılında bu şirketler grubu 173,5 milyon dolarlık ciroya ulaştı. 2024’teki FAVÖK* ise 144 milyon dolardı.
* Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr