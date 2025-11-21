Sahada üçlükçü, saha dışında milyarder

O, son 10 yılda dünyada bas­ketbolun oynanma biçi­mini değiştiren oyuncu. Alelade bir fizik kapasiteyle de büyük bir yıldız olunabileceğini gösteren oyuncu. Basketbolda gelmiş geçmiş en iyi şutör… Aynı zamanda da en zengin basketbolculardan birisi… Kimden mi bahsediyorum? Steph Curry’den tabii ki. Amerikalı basketbolcu özel­likle 2015’ten beri dört şam­piyonluk kazandığı NBA’e her anlamda damga vurdu.

NBA’e adım attığı 2009’da hiç de böyle bir beklenti yoktu ondan. 1,88 met­relik boyu ve çe­limsiz vücu­duyla NBA’de yıldızlaşmış isimlerin ya­nında sıra­dan bir görü­nümü vardı. Çok zıplayan, atletik bir oyun­cu da değildi. 2010 yazında Türkiye’deki Dünya basketbol şampiyonasında ABD milli takımında da izlemiştik onu. Final maçında ben de Sinan Erdem Spor Salonu’ndaydım. Göz­lerimiz elbette büyük yıldız olaca­ğı muhakkak Kevin Durant’in üze­rindeydi. Curry, turnuvayı maç baş başına 10 dakikada 4,6 sayı ortala­masıyla bitiren sıradan bir oyuncu gibi tamamlamıştı.

Golden State Warriors’un idari kadrosu ona güvendi. 2012’den itibaren Curry beklenen patlamayı yaptı. 2014- 15’te ilk NBA şampi­yonluğunu kazandı. Er­tesi sezon hem sayı kralı oldu hem de en değerli oyuncu se­çildi..Atletik kabiliyeti sınırlı ola­bilir ama el hassasiyeti, şutörlüğü, oyun zekâsı ve basketbol bilgisi eş­siz. Üçlük şut performansı basket­bolda değişen oyuncu anlayışının sembolü desek abartmış olmayız. Curry NBA’de üçlük şutlara dair bir sürü rekor kırarken neredey­se tüm dünya da onu taklit etmeye koyuldu. Çünkü o, üstün bir atletik kabiliyete sahip olmadan da NBA yıldızına dönüşmenin mümkün olduğunu kanıtladı.

İki kez sayı kralı oldu

Curry, 2015 sonrası Warriors’la üç kez daha NBA şampiyonluğu­na ulaştı, bir kez daha en değerli oyuncu seçildi ve iki kez sayı kralı oldu. Geçen yıl ABD ile Olimpiyat altın madalyası kazandı. NBA’in en çok para kazanan oyuncuların­dan birisi oldu. Saha dışından yük­sek kontratlı sponsorluk anlaşma­ları yapma fırsatı buldu. Curry’nin 2012’deki dört yıllık sözleşme­si 44 milyon dolar değerindeydi. 2017’de takımı Warriors’da “su­permax” denen sözleşmeyi im­zaladı: Beş sezon için 201 milyon dolar. 2021’de bu kez dört yıl için 215 milyon dolarlık yeni bir söz­leşme imzaladı. Bu sayede sezon­da 50 milyon dolar kazanacak ilk NBA oyuncusu oldu. 2024 yazında sözleşmesini bir yıllık uzatırken alacağı para da 62,6 milyon dolara çıktı. Bu sözleşmemeler sayesin­de tam dokuz sezondur NBA’in en yüksek sezonluk maaş alan oyun­cusu unvanını da bırakmadı.

Under Armour anlaşması

Curry toplam kazançta hep LeBron James’in gerisindeydi. Ta ki 2024-25 sezonuna dek. Geçen sezon 55,8 milyon dolarlık maaşı­nın üzerinde 100 milyon dolarlık sponsorluk ile reklam geliri ekle­yip ilk sıraya yerleşti. Bu kazancı­nın arkasında spor giyim markası Under Armour’la yaptığı uzun so­luklu anlaşma var.

Under Armour, onu 2013’te Ni­ke’ın elinden kapmıştı. 2023’te bu anlaşmada bir artış olduğu gibi 2029 ve 2034'te devreye girecek 75 milyon dolar değerinde kısıtlı hisse senedi de aldı. 2020’de ‘Cur­ry Brand’ markası yaratıldı. Mar­kanın yıllık geliri 75 ila 100 milyon dolar civarında. Geçen hafta sürp­riz bir kararla Under Armour ve Curry 13 yıllık anlaşmayı bitirdi­ler. Curry, kendi adını taşıyan mar­kayı yönetmeye devam edecek.

Curry'nin diğer sponsorları ara­sında JPMorgan Chase, Callaway, Rakuten, Panini, USA Sports Mar­keting, Fanatics ve Simplicity yer alıyor. 018'de film, TV programı, kitap ve podcast yayınlamak üze­re Unanimous Media'yı ve 2021'de 20'den fazla yatırım yapan Penny Jar Capital adlı girişim şirketini kurdu. Curry tüm bu saha dışı fa­aliyetlerini ‘Thirty Ink’ adlı şirket­ler topluluğu altında sürdürüyor. CEO’luğu üstlendiği Thirty Ink çatısı altında Unanimous Media da var, kendi burbon viski marka­sı Gentleman’s Cut da, Underrated Golf de… CNBC Sport’un bulgula­rına göre 2024 yılında bu şirketler grubu 173,5 milyon dolarlık ciroya ulaştı. 2024’teki FAVÖK* ise 144 milyon dolardı.

* Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr