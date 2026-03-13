Sanat piyasasının nabzı Doğu’da atıyor

Bugün Hong Kong’un küresel sanat haritasındaki bu konumu ol­dukça doğal görünüyor. Oysa sa­nat piyasasının ağırlık merkezi­nin batıdan Asya’ya doğru kayma­sı görece yeni bir olgu. Yaklaşık yirmi, yirmi beş yıl öncesine kadar uluslararası sanat piyasasının be­lirleyici merkezleri birkaç şehirle sınırlı kalıyor: New York, London ve Paris. Müzayede evleri, büyük galeriler ve koleksiyoner ağları bu üçgen içinde şekilleniyor.

2000’li yılların başından itiba­ren bu denge yavaş yavaş değiş­meye başladı. Çin ekonomisinin hızla büyümesi, yeni bir koleksi­yoner kuşağının ortaya çıkması ve Asya genelinde müze yatırımları­nın artmasıyla birlikte sanat pi­yasası da yön değiştirdi. Çinli iş insanları ve girişimciler koleksi­yonlar kurmaya başladı; Batı’da üretilen çağdaş sanat Asya’da ye­ni bir alıcı kitlesi buldu. Nitekim 2007–2008 yıllarında Çin kısa sü­reliğine dünyanın en büyük sanat piyasası hâline geldi.

Dönüşümün merkezlerinden biri Hong Kong

Bu dönüşümün merkezlerin­den biri de Hong Kong oldu. Şeh­rin sanat piyasasında bu kadar hız­lı öne çıkmasının arkasında birkaç temel dinamik var. Hong Kong’da sanat eserlerine uygulanan KDV ya da ithalat vergisi yok; bu durum uluslararası galeriler için önemli bir avantaj sağlıyor. Aynı zaman­da şehir Asya’nın önde gelen fi­nans merkezlerinden biri ve Çinli koleksiyonerler için Batı sanat pi­yasasına açılan bir geçit işlevi gö­rüyor. Hukuki altyapısının ulusla­rarası ticarete uygunluğu da sanat piyasası için istikrarlı bir zemin sunuyor. Bu koşullar birçok büyük galerinin Hong Kong’da mekân aç­masına zemin hazırlıyor ve şehir kısa sürede Asya’daki sanat dolaşı­mının kilit noktalarından biri hâli­ne geliyor.

Hong Kong’un bu yükselişin­de önemli bir dönüm noktası ise 2008 yılında kurulan ART HK fua­rı. Uluslararası galerilerin hızla il­gi göstermesiyle büyüyen bu fuar, 2011 yılında Art Basel tarafından satın alındı ve 2013’te Art Basel Hong Kong adıyla yeniden yapı­landırıldı. Bu gelişme, Batı mer­kezli sanat piyasasının Asya’da­ki kurumsal varlığını güçlendi­ren önemli eşiklerden biri. Bugün Art Basel’in üç ana ayağı bulunu­yor: İsviçre’deki Art Basel, Ameri­ka’daki Art Basel Miami Beach ve Hong Kong’daki Art Basel.

Hong Kong hâlâ Asya sanat pi­yasasının en güçlü merkezlerin­den biri olarak öne çıkıyor; ancak son yıllarda bölgedeki diğer şe­hirler de hızla görünürlük kazanı­yor. Şanghay’da düzenlenen West Bund Art & Design ve ART021 Shanghai Contemporary Art Fair, Seul’de 2022’de başlatılan Frieze Seoul ve onunla birlikte gerçek­leşen KIAF Seoul, Singapur’daki Art SG gibi fuarlar Asya’daki sa­nat ekosisteminin giderek daha geniş bir coğrafyaya yayıldığını gösteriyor.

Bugün sanat dünyası artık tek bir merkezin etrafında dönmüyor. Bir zamanlar New York, Londra ve Paris’in belirlediği sanat takvimi, artık Hong Kong, Seul ve Şanghay gibi şehirlerin de dahil olduğu çok merkezli bir yapıya evriliyor. Mart ayında Hong Kong’da yaşanan “Art March” yoğunluğu ise bu dö­nüşümün en görünür anlarından birini oluşturuyor: sanat piyasası­nın coğrafyası değişiyor ve küresel sanat dolaşımının yeni eksenleri burada daha belirgin hâle geliyor.