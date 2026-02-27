Sanatın yeni sihri: Yapay zekâ ve gerçekliğin yeniden yazımı

Yapay zekâ artık yalnızca bir yazılım değil, üretime doğrudan müdahil olan bir “ortak”. Büyük müzeler, müzayede evleri ve kü­ratoryal platformlar bu yeni üre­tim biçimini nasıl konumlandı­racaklarını tartışıyor. Yapay zeka ile üretilen bir görsel bir eser mi­dir, yoksa bir çıktı mıdır? Sanat­çı, algoritmayı yazan mı, komutu veren mi, yoksa süreci kurgula­yan mı?

Bu tartışma özellikle iki eksen­de yoğunlaşıyor: özgünlük ve ni­yet. Sanat tarihine baktığımızda, üretim teknikleri sürekli değiş­miştir; ancak sanat eserini diğer görsel üretimlerden ayıran şey, çoğu zaman sanatçının deneyimi, bağlamı ve niyetidir. Yapay zekâ ise devasa veri setlerinden öğre­nir. Bu veri setlerinin içinde bin­lerce sanatçının, tasarımcının, fo­toğrafçının emeği vardır. Dolayı­sıyla bugün en kritik soru şu: Bu öğrenme süreci yaratıcı bir sentez mi, yoksa görünmez bir alıntı mı?

Telif hakları meselesi de bura­da devreye giriyor. Eserleri izin­siz şekilde veri setlerine dahil edilen sanatçılar, üretimlerinin makine tarafından “öğrenilme­sini” sorguluyor. Bu durum, sa­nat piyasasında hem hukuki hem de etik bir tartışmayı büyütüyor. Büyük kurumlar ise bir yandan teknolojiyi programlarına dahil ederken, diğer yandan bu eleştiri­leri göz ardı edemiyor.

Yapay zeka üretimleri koleksiyonlara giriyor

Piyasa tarafında ise daha prag­matik bir hareket var. Yapak ze­ka üretimleri müzayedelerde yer buluyor, koleksiyonlara giriyor ve yeni bir yatırım alanı olarak gö­rülüyor.

Refik Anadol’un data-driven AI işleri, Christie’s ve Sotheby’s mü­zayedelerinde milyon dolar sevi­yelerinde alıcı bulurken, Fransız kolektif Obvious tarafından üre­tilen, yapay zeka ile oluşturulmuş portre 432 bin 500 dolara satıldı. Ancak bu noktada değer mesele­si tekrar gündeme geliyor: Değer, teknik yenilikten mi doğar, yok­sa insani deneyimin derinliğin­den mi?

Sanatın yeni aynası

Benim için yapay zekâ, sanatın sonu değil; sanatın yeni bir ayna­sı. Çünkü asıl mesele teknoloji­nin ne yaptığı değil, bizim onunla ne yaptığımız. Yapay zeka, sanat­çının yerine geçen bir özne de­ğil, sanatçının gerçeklik ile kur­duğu ilişkiyi yeniden tanımlayan bir araç. Eğer bilinçli kullanılır­sa, düşünsel alanı genişletebilir. Eğer sorgusuz kabul edilirse, yü­zeysel bir estetik üretime indir­genebilir.

Sanat tarihi bize şunu gösterir: Yeni araçlar her zaman direnişle karşılanır, ardından sindirilir ve dönüştürülür. Yapay zekâ da bu sürecin bir parçası. Önemli olan, bu dönüşümü yalnızca teknolojik değil, etik ve kavramsal bir tartış­ma olarak ele almak.

Bugün asıl sormamız gereken soru şu: Gerçekliği artık kim ku­ruyor? Sanatçı mı, algoritma mı, yoksa izleyici mi? Ve belki de ce­vap, her zamanki gibi, bu üçlü iliş­kinin tam ortasında duruyor.