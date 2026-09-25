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Şehirde caz tınıları

Caz severler için gelenekselleşen Akbank Caz Festivali, bu yıl da farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programıyla 200’e yakın sanatçıyı İstanbul’da ağırlıyor. Doğaçlama, diyalog ve birlikte üretme kültürünü amaçlayan festivalin programında, cazın efsanevi ismi Miles Davis’e 100’üncü doğum günü de unutulmamış.

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Şehirde caz tınıları

MELTEM KERRAR
meltemkerrar@gmail.com

Akbank Sanat ve BKM iş­birliğiyle düzenlenen 36. Akbank Caz Festivali ya­rın başlıyor. Caz severler için ge­lenekselleşen festival, 11 Ekim’e dek sürecek. Farklı müzik türle­rini içeren 200’e yakın sanatçı­nın yer aldığı programda, 36 kon­serin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlik­leri yer alıyor. Festival bu yıl da cazın farklı kuşaklarını ve türle­rini İstanbul’un çeşitli sahnele­rinde buluşturacak. Programda Arturo Sandoval, James Carter, Bugge Wesseltoft, Emin Fındı­koğlu, İmer Demirer, Sibel Köse, Dhafer Youssef, Savina Yanna­tou, Cochemea ve Nicole Zuraitis gibi cazın usta isimlerinin yanı sıra, genç caz müzisyenleri, ulus­lararası sahnenin dikkat çeken temsilcileri ve özel tribute proje­leri müzik severlerle buluşacak. Bu geniş skaladaki programa bir­likte göz atalım.

Genç caz müzisyenlerinin geli­şimine ve sahne deneyimine alan açan JAmZZ Masterclass, farklı enstrümanlardan müzisyenleri ustalık sınıflarında bir araya geti­riyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen programın ardından seçilen ye­di müzisyen, bu yıl JAmZZ Ses­sions için aynı sahnede buluşu­yor. Her sene programda yer alan “Caz Kulüpleri Gecesi” serisi de festivalin yerli sahneyle kurduğu güçlü bağı öne çıkarıyor. Rişe Öz­kan, hocası Sheila Jordan’a ithaf ettiği özel tribute performansıy­la; Öner Karaçuha Quartet ise İdil Meşe ve Dipnot’un konuk olacağı konseriyle seri kapsamında din­leyiciyle buluşacak.

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Miles Davis 100 yaşında!

Miles Davis’in 100’üncü do­ğum yılı, festival programında farklı etkinliklerle selamlanıyor. “Miles: Bir Caz İkonunun Ana­tomisi” söyleşisi, Davis’i yaşa­mı, efsanevi kayıtları ve az bili­nen yönleriyle ele alırken Hakan Rauf Tüfekçi moderatörlüğün­de Hakan Atala, Atilla Ayginin ve Eray Düzgünsoy’u bir araya geti­recek. fugamundi x Can Sürmen Caz Dinleme Kulübü, groove’un insan haline odaklanan özel otu­rumuyla; “Hafıza, Caz ve Görsel Kültür: İMÇ’de Bir Zaman Yolcu­luğu” ise Müjde Yazıcı ve Görkem Kızılkayak’ın anlatımıyla müzik hafızası ve görsel kültür arasın­da bir köprü kuracak. Programın düşünsel hattında “İlhan Mima­roğlu'nun Yapıtlarında Caz Öge­leri” başlıklı söyleşide Leyla Dia­na Gücük ve Alper Maral, Mima­roğlu’nun caz kültürüyle kurduğu çok katmanlı ilişkiye odaklana­cak. Radyo, Televizyon ve Caz buluşmasında ise Hülya Tunçağ moderatörlüğünde Sibel Köse ve Cem Tuncer, yayıncılık kurum­larının cazın gelişimindeki rolü­nü ve orkestraların bu tarih için­deki yerini örneklerle ele alacak. Bant Mag.’in sevilen buluşması “Beni Bu Şarkılar Mahvetti”nin festivale özel edisyonunda da He­ja Bozyel ve Mert Aslan Üçer, gö­nüllerine damga vuran şarkıların hikayelerini paylaşacak.

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Özel geceler/atölyeler

Aramızdan ayrılışının 13’ün­cü yılı anısına düzenlenen Meh­met Uluğ Gecesi’nde, cazı elekt­ronik, ambient ve kulüp müziğiy­le buluşturan Norveçli müzisyen Bugge Wesseltoft, New Concep­tion of Jazz projesiyle sahnede olacak; kendisine çelloda Gül­şah Erol eşlik edecek. Türkiye caz sahnesinin usta trompetçi­lerinden İmer Demirer ise 50’nci sanat yılını kutladığı özel kon­seriyle festival programında yer alacak. ACT Music iş birliğiyle düzenlenen Off the Record with ACT Music buluşmasında ise Andreas Brandis, Revna Karaca­beyli Küçükşahin ve Halit Tansu Özyurt, bağımsız plak şirketi kül­türünü, katalog inşasını ve sanat­çılarla uzun soluklu ortaklıklar kurmanın dinamiklerini konuşa­cak. Uzun zamandır çocuklarla Soundpainting atölyeleri düzen­leyen Burcu Yılmaz ise ses, hare­ket ve doğaçlamayı bir araya geti­ren Çılgın Çocuk Orkestrası atöl­yeleri ile çocukların yaratıcı ifade alanlarını genişletmeye ve bir­likte üretmenin farklı yollarını keşfetmeye odaklanacak. Ber­rin Çopur ile Pırlangıç Çocuk Caz Konseri de festivali farklı yaş gruplarına uzanan kapsayıcı bir programa dönüştürecek.

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