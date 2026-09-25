Şehirde caz tınıları
Caz severler için gelenekselleşen Akbank Caz Festivali, bu yıl da farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programıyla 200’e yakın sanatçıyı İstanbul’da ağırlıyor. Doğaçlama, diyalog ve birlikte üretme kültürünü amaçlayan festivalin programında, cazın efsanevi ismi Miles Davis’e 100’üncü doğum günü de unutulmamış.
MELTEM KERRAR
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Akbank Sanat ve BKM işbirliğiyle düzenlenen 36. Akbank Caz Festivali yarın başlıyor. Caz severler için gelenekselleşen festival, 11 Ekim’e dek sürecek. Farklı müzik türlerini içeren 200’e yakın sanatçının yer aldığı programda, 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri yer alıyor. Festival bu yıl da cazın farklı kuşaklarını ve türlerini İstanbul’un çeşitli sahnelerinde buluşturacak. Programda Arturo Sandoval, James Carter, Bugge Wesseltoft, Emin Fındıkoğlu, İmer Demirer, Sibel Köse, Dhafer Youssef, Savina Yannatou, Cochemea ve Nicole Zuraitis gibi cazın usta isimlerinin yanı sıra, genç caz müzisyenleri, uluslararası sahnenin dikkat çeken temsilcileri ve özel tribute projeleri müzik severlerle buluşacak. Bu geniş skaladaki programa birlikte göz atalım.
Genç caz müzisyenlerinin gelişimine ve sahne deneyimine alan açan JAmZZ Masterclass, farklı enstrümanlardan müzisyenleri ustalık sınıflarında bir araya getiriyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen programın ardından seçilen yedi müzisyen, bu yıl JAmZZ Sessions için aynı sahnede buluşuyor. Her sene programda yer alan “Caz Kulüpleri Gecesi” serisi de festivalin yerli sahneyle kurduğu güçlü bağı öne çıkarıyor. Rişe Özkan, hocası Sheila Jordan’a ithaf ettiği özel tribute performansıyla; Öner Karaçuha Quartet ise İdil Meşe ve Dipnot’un konuk olacağı konseriyle seri kapsamında dinleyiciyle buluşacak.
Miles Davis 100 yaşında!
Miles Davis’in 100’üncü doğum yılı, festival programında farklı etkinliklerle selamlanıyor. “Miles: Bir Caz İkonunun Anatomisi” söyleşisi, Davis’i yaşamı, efsanevi kayıtları ve az bilinen yönleriyle ele alırken Hakan Rauf Tüfekçi moderatörlüğünde Hakan Atala, Atilla Ayginin ve Eray Düzgünsoy’u bir araya getirecek. fugamundi x Can Sürmen Caz Dinleme Kulübü, groove’un insan haline odaklanan özel oturumuyla; “Hafıza, Caz ve Görsel Kültür: İMÇ’de Bir Zaman Yolculuğu” ise Müjde Yazıcı ve Görkem Kızılkayak’ın anlatımıyla müzik hafızası ve görsel kültür arasında bir köprü kuracak. Programın düşünsel hattında “İlhan Mimaroğlu'nun Yapıtlarında Caz Ögeleri” başlıklı söyleşide Leyla Diana Gücük ve Alper Maral, Mimaroğlu’nun caz kültürüyle kurduğu çok katmanlı ilişkiye odaklanacak. Radyo, Televizyon ve Caz buluşmasında ise Hülya Tunçağ moderatörlüğünde Sibel Köse ve Cem Tuncer, yayıncılık kurumlarının cazın gelişimindeki rolünü ve orkestraların bu tarih içindeki yerini örneklerle ele alacak. Bant Mag.’in sevilen buluşması “Beni Bu Şarkılar Mahvetti”nin festivale özel edisyonunda da Heja Bozyel ve Mert Aslan Üçer, gönüllerine damga vuran şarkıların hikayelerini paylaşacak.
Özel geceler/atölyeler
Aramızdan ayrılışının 13’üncü yılı anısına düzenlenen Mehmet Uluğ Gecesi’nde, cazı elektronik, ambient ve kulüp müziğiyle buluşturan Norveçli müzisyen Bugge Wesseltoft, New Conception of Jazz projesiyle sahnede olacak; kendisine çelloda Gülşah Erol eşlik edecek. Türkiye caz sahnesinin usta trompetçilerinden İmer Demirer ise 50’nci sanat yılını kutladığı özel konseriyle festival programında yer alacak. ACT Music iş birliğiyle düzenlenen Off the Record with ACT Music buluşmasında ise Andreas Brandis, Revna Karacabeyli Küçükşahin ve Halit Tansu Özyurt, bağımsız plak şirketi kültürünü, katalog inşasını ve sanatçılarla uzun soluklu ortaklıklar kurmanın dinamiklerini konuşacak. Uzun zamandır çocuklarla Soundpainting atölyeleri düzenleyen Burcu Yılmaz ise ses, hareket ve doğaçlamayı bir araya getiren Çılgın Çocuk Orkestrası atölyeleri ile çocukların yaratıcı ifade alanlarını genişletmeye ve birlikte üretmenin farklı yollarını keşfetmeye odaklanacak. Berrin Çopur ile Pırlangıç Çocuk Caz Konseri de festivali farklı yaş gruplarına uzanan kapsayıcı bir programa dönüştürecek.