Şehirde caz tınıları

MELTEM KERRAR

meltemkerrar@gmail.com

Akbank Sanat ve BKM iş­birliğiyle düzenlenen 36. Akbank Caz Festivali ya­rın başlıyor. Caz severler için ge­lenekselleşen festival, 11 Ekim’e dek sürecek. Farklı müzik türle­rini içeren 200’e yakın sanatçı­nın yer aldığı programda, 36 kon­serin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlik­leri yer alıyor. Festival bu yıl da cazın farklı kuşaklarını ve türle­rini İstanbul’un çeşitli sahnele­rinde buluşturacak. Programda Arturo Sandoval, James Carter, Bugge Wesseltoft, Emin Fındı­koğlu, İmer Demirer, Sibel Köse, Dhafer Youssef, Savina Yanna­tou, Cochemea ve Nicole Zuraitis gibi cazın usta isimlerinin yanı sıra, genç caz müzisyenleri, ulus­lararası sahnenin dikkat çeken temsilcileri ve özel tribute proje­leri müzik severlerle buluşacak. Bu geniş skaladaki programa bir­likte göz atalım.

Genç caz müzisyenlerinin geli­şimine ve sahne deneyimine alan açan JAmZZ Masterclass, farklı enstrümanlardan müzisyenleri ustalık sınıflarında bir araya geti­riyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen programın ardından seçilen ye­di müzisyen, bu yıl JAmZZ Ses­sions için aynı sahnede buluşu­yor. Her sene programda yer alan “Caz Kulüpleri Gecesi” serisi de festivalin yerli sahneyle kurduğu güçlü bağı öne çıkarıyor. Rişe Öz­kan, hocası Sheila Jordan’a ithaf ettiği özel tribute performansıy­la; Öner Karaçuha Quartet ise İdil Meşe ve Dipnot’un konuk olacağı konseriyle seri kapsamında din­leyiciyle buluşacak.

Miles Davis 100 yaşında!

Miles Davis’in 100’üncü do­ğum yılı, festival programında farklı etkinliklerle selamlanıyor. “Miles: Bir Caz İkonunun Ana­tomisi” söyleşisi, Davis’i yaşa­mı, efsanevi kayıtları ve az bili­nen yönleriyle ele alırken Hakan Rauf Tüfekçi moderatörlüğün­de Hakan Atala, Atilla Ayginin ve Eray Düzgünsoy’u bir araya geti­recek. fugamundi x Can Sürmen Caz Dinleme Kulübü, groove’un insan haline odaklanan özel otu­rumuyla; “Hafıza, Caz ve Görsel Kültür: İMÇ’de Bir Zaman Yolcu­luğu” ise Müjde Yazıcı ve Görkem Kızılkayak’ın anlatımıyla müzik hafızası ve görsel kültür arasın­da bir köprü kuracak. Programın düşünsel hattında “İlhan Mima­roğlu'nun Yapıtlarında Caz Öge­leri” başlıklı söyleşide Leyla Dia­na Gücük ve Alper Maral, Mima­roğlu’nun caz kültürüyle kurduğu çok katmanlı ilişkiye odaklana­cak. Radyo, Televizyon ve Caz buluşmasında ise Hülya Tunçağ moderatörlüğünde Sibel Köse ve Cem Tuncer, yayıncılık kurum­larının cazın gelişimindeki rolü­nü ve orkestraların bu tarih için­deki yerini örneklerle ele alacak. Bant Mag.’in sevilen buluşması “Beni Bu Şarkılar Mahvetti”nin festivale özel edisyonunda da He­ja Bozyel ve Mert Aslan Üçer, gö­nüllerine damga vuran şarkıların hikayelerini paylaşacak.

Özel geceler/atölyeler

Aramızdan ayrılışının 13’ün­cü yılı anısına düzenlenen Meh­met Uluğ Gecesi’nde, cazı elekt­ronik, ambient ve kulüp müziğiy­le buluşturan Norveçli müzisyen Bugge Wesseltoft, New Concep­tion of Jazz projesiyle sahnede olacak; kendisine çelloda Gül­şah Erol eşlik edecek. Türkiye caz sahnesinin usta trompetçi­lerinden İmer Demirer ise 50’nci sanat yılını kutladığı özel kon­seriyle festival programında yer alacak. ACT Music iş birliğiyle düzenlenen Off the Record with ACT Music buluşmasında ise Andreas Brandis, Revna Karaca­beyli Küçükşahin ve Halit Tansu Özyurt, bağımsız plak şirketi kül­türünü, katalog inşasını ve sanat­çılarla uzun soluklu ortaklıklar kurmanın dinamiklerini konuşa­cak. Uzun zamandır çocuklarla Soundpainting atölyeleri düzen­leyen Burcu Yılmaz ise ses, hare­ket ve doğaçlamayı bir araya geti­ren Çılgın Çocuk Orkestrası atöl­yeleri ile çocukların yaratıcı ifade alanlarını genişletmeye ve bir­likte üretmenin farklı yollarını keşfetmeye odaklanacak. Ber­rin Çopur ile Pırlangıç Çocuk Caz Konseri de festivali farklı yaş gruplarına uzanan kapsayıcı bir programa dönüştürecek.