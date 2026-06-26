Şehrin caz hali başlıyor!

Meltem KERRAR

meltemkerrar@gmail.com

İstanbul Kültür Sanat Vak­fı (İKSV) tarafından Ga­ranti BBVA sponsorlu­ğunda düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali, 30 Haziran- 13 Temmuz arasında çok renkli bir program sunacak. +1’li Ge­ce Gezmesi, Caz Vapuru, Park­larda Caz ve çocuk atölyeleri gibi gelenekselleşen etkinlik­lerin yanı sıra bu yıl bir sürp­riz de yapan festival, 11 Tem­muz’da Pera 77’de düzenle­necek gecede, caz vokalisti Erdem Özkan Trio’nun canlı performansı eşliğinde müzik ve gastronomiyi bir araya ge­tirerek izleyicilere cazın farklı tatlarını keşfetme fırsatı suna­cak. Festivalin açılışını bas gi­tarın yaşayan efsanelerinden Marcus Miller yapacak. Mil­ler, doğumunun 100. yılın­da ustası Miles Davis’i an­mak için hazırladığı “WE WANT MILES!” proje­siyle sahneye çıkacak.1 Tem­muz’da, son yılların en çok ko­nuşulan soul gruplarından Thee Sacred Souls ilk Türkiye konserini verecek. Thee Sac­red Souls öncesi Los Angeles çıkışlı sevilen enstrümantal üçlü LA LOM sahneye çıkacak. 2 Temmuz’da rock müzik tari­hinin en önemli figürlerinden Robert Plant, büyük ilgi gören yeni projesi Saving Grace ve Suzi Dian ile festival izleyici­siyle buluşacak.

Festivalin ilk haftasında; Grammy ödüllü besteci, ya­pımcı ve vokalist Arooj Aftab, 3 Temmuz Cuma günü izleyi­ciyle buluşacak. Bu yılın Ya­şam Boyu Başarı Ödülü sahi­bi Senem Diyici ise Mavi Yol Quartet projesi kapsamında, usta perküsyoncu Okay Te­miz’in konuk olacağı özel bir konser verecek. Modern Bre­zilya müziğinin yükselen yıl­dızlarından Mari Froes, 6 Temmuz’da Türkiye’deki ilk konseri için festival konuğu olurken, 7 Temmuz’da dün­yanın en önemli saksofoncu­larından Joe Lovano, İtalyan cazının usta piyanisti Anto­nio Faraò ve grubuyla İstanbul İtalya Başkonsolosluğu Bah­çesi’nde sahnede yer alacak. Festivalin son haftasında İs­tanbul, cazın farklı renklerine ev sahipliği yapmaya devam edecek. 9 Temmuz’da dünyaca ünlü perküsyon ustası Ayhan Sicimoğlu, enerjisi yüksek Harikalar Bandosu ile Hilton İstanbul Bosphorus‘ta yer ala­cak. 10 Temmuz’da İstanbul caz sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Selen Beytekin, ödüllü trompetçi Hermon Me­hari ve piyanist Tony Tixier ile özel bir projede festival izleyi­cisiyle buluşacak.

Salonlardan taşan caz

Festival yalnızca konser sa­lonlarında değil, İstanbul’un sevilen farklı noktalarında da müzikseverlerle buluşacak. Gelenekselleşen +1’li Gece Gezmesi, 8 Temmuz’da Ka­dıköy’de müzik dolu bir gece yaşatacak. Moda Sahnesi ve Komünite’de gerçekleştirile­cek etkinlikte ISHA, L’Eclair, TurkodiRoma, Jazzbois, 3pil­lie ve Lhodos Project sahnede yer alıyor.

BUNLARI KAÇIRMAYIN!

LED ZEPPELİN YENİSİ

Robert Plant with Saving Grace and Suzi Dian

2 Temmuz Perşembe, 21.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu

Led Zeppelin’in söz ve ses hazinesi Robert Plant, tüm dünyada olağanüstü ses getiren yeni grubu Saving Grace ile festivale konuk oluyor. 70’lerin müzikal zenginliği ve coşkusunun içinden farklı türlerle örülü özgün sesiyle ortaya çıkarak yıllarca listelerden inmeyen, Stairway to Heaven başta olmak üzere onlarca hitiyle müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran, dünyayı ruhani bir biçimde etkisi altına alan bir külte dönüşen Led Zeppelin’in “Golden God”ı Robert Plant, grubun dağılmasından bu yana zamanı ve müziği bükmeye ve ilginç müzikal kombinasyonlar yaratmaya devam ediyor. Bu yaz, dünyanın dört bir yanından hayranları onları beklerken şanslı duraklardan biri de İstanbul.

NEO SUFİ DÜNYA

Arooj Aftab

3 Temmuz Cuma, 20.00, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu

Primavera Sound Barcelona, Coachella, Glastonbury, Montreal Caz Festivali gibi festivallerde kalabalıkları büyüleyen Arooj Aftab, Neo-Sufi dünyasının kapılarını bu yaz İstanbul Caz Festivali’nde aralıyor. Neo-Sufi adını verdiği tarzı, basit bir tür karışımından fazlası, onun ifadesiyle “kendi dünyasında yaşayan, kişisel bir hikâye”. Urduca “aşk” anlamını taşıyan “Mohabbet”, şair Hafeez Hoshiarpuri’nin bir gazeli; “Last Night”, Mevlana Celaleddin Rumi’nin “Dün Gece” şiirinin caz ve reggae ile bir buluşması. Ona birçok ödül, adaylık ve övgü kazandıran, “Mohabbet” ile Grammy aldığı ilk uzunçaları Vulture Prince’ten bugüne Aftab, bizi türlerin yalan olduğuna ikna eden varlığıyla dünyalarını çoğaltmaya devam ediyor.

MODERN BREZİLYA MÜZİĞİ

Brezilya Gecesi: Mari Froes

6 Temmuz Pazartesi, 21.00, The Marmara Esma Sultan Yalısı

Mari Froes, Portekizce söylediği şarkılarıyla Fas’tan Hollanda’ya, Güney Afrika’dan Hindistan’a geniş çapta bir etki yaratıyor. Bir yanda, birkaç yıldır dünyayı etkisi altına alan MPB (Música Popular Brasileira) ile samba ritimleri, öte yanda Froes’in yumuşak ve derin vokali var. Bu becerileri, Portekizcenin melodik ve doğal akan tınısıyla da birleşerek Froes’i kısa sürede Brezilya’nın tüm dünyaya armağan ettiği bir müzikal yeteneğe dönüştürdü. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen Latin müziğin dünya çapında yükselen isimleri arasında sayılıyor.

SOFRADA CAZ

Caz Tadında: Erdem Özkan Trio ile Cazın Lezzet Hikâyeleri

11 Temmuz Cumartesi, 20.00, Pera 77

Yedi usta, yedi tabak, beş duyu. Festivalin Pera 77’de düzenlenecek bu akşamında, cazın büyük ustalarından ilham alan özel bir yemek ve içecek menüsü, caz vokalisti Erdem Özkan’ın geceye özel, standartlardan oluşan repertuvarı ve hikâye anlatımlarıyla bir arada sunuluyor. Her tabak, bir caz ustasının sofrasından veya hayatından izler taşıyor. Tabaklara ustaların ezgileri eşlik ediyor. Louis Armstrong’un müziği gibi baskın ve cesur aromalar, Duke Ellington’un katmanlı tarzını anımsatan sofistike lezzetler, Ella Fitzgerald’ın scat doğaçlamaları gibi sürprizli tatlar, Erdem Özkan’ın sohbeti ve keyifli yorumlarıyla sunulacak.

Caz Vapuru yeniden demir alacak

Boğaz’ın en sevilen yaz etkinliklerinden Caz Vapuru, 12 Temmuz’da yeniden demir alacak. Kamucan Yalçın and Friends, Brassist, Eggmann Trio feat. Kemal Ergün ve DJ Hünkar’ın yer alacağı vapur yolculuğu, festivalin en renkli duraklarından biri. Ücretsiz etkinlik Parklarda Caz da bu yıl yeniden İstanbul parklarına konuk oluyor. Bu kapsamda Genç Caz+ programına seçilen müzisyenlerin yanı sıra Portekizli topluluk Kumpania Algazarra da izleyiciyle buluşacak.

Çocuk atölyeleri

İKSV Alt Kat, festival kapsamında Çocuklara özel 7-8 Temmuz’da “Selen Beytekin ile Caz: Müzikten Resme” atölyeleri düzenleyecek. 4-6 ve 7-9 yaş gruplarına yönelik olarak gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar; dinledikleri müzikten yola çıkarak resim yapacak, seslerin, ritimlerin ve duyguların renkler ve formlarla nasıl ifade edilebileceğini keşfedecek. Atölyeler, müzisyen Selen Beytekin yürütücülüğünde İKSV Alt Kat’ta ücretsiz gerçekleştirilecek.