Şehrin müzikli ‘an’ları başladı!

Meltem KERRAR

meltemkerrar@gmail.com

Müzikseverlerin her yıl heyecanla beklediği İs­tanbul Müzik Festiva­li dün başladı. Yıllardır İKSV ça­tısı altında düzenlenen festiva­lin açılışı, Özbek piyanist Behzod Abduraimov ve Aziz Shokhaki­mov yönetimindeki Tekfen Filar­moni Orkestrası’nın konseriyle gerçekleşti. Bu yıl 54’üncüsüne ulaşan festival, 25 Haziran’a dek şehrin farklı noktalarında kapalı ve açık alanlarda gerçekleşecek konserlerle devam edecek. “Ânın İçinde”teması etrafında şekille­nen program, müziğin yalnızca o anda var olan, tekrarı olmayan doğasından yola çıkarak, klasik müzikten çağdaş dansa, elektro­nik müzikten geleneksel müzik­lere uzanan geniş bir içerikte.

Türkiye ve dünyadan fark­lı seçenekler içeren 23 konser­de dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralar ve önemli so­listler yer alıyor. Viyana Senfo­ni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Fi­larmoni Orkestrası, Tekfen Fi­larmoni Orkestrası, CCN/Ater­balletto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iest­yn Davies, Sara Correia gibi so­listlerin aralarında olduğu 80’in üzerinde sanatçı ve topluluk izle­yiciyle buluşacak.

125 yıllık senfoni orkestrasından iki performans

125’inci yılını kutlayan Viyana Senfoni Orkestrası, festival kap­samında iki konser verecek. Da­imi şefi Petr Popelka yönetimin­deki topluluk ilk konserinde 2021 Uluslararası Chopin Piyano Ya­rışması birincisi Bruce Liu’ya, ikinci konserinde ise yorumları­nın derinliği ve sahne karizma­sıyla öne çıkan viyolonselci Kian Soltani’ye eşlik edecek.

Festivalin bir sürprizi de si­nema tarihinin unutulmaz bes­tecilerinden Ennio Morricone. Bestecinin eserleri “BİFO: Mor­ricone - Sinemanın Sesi” kon­serinde yeniden hayat bulacak. Dirk Brossé yönetimindeki Bo­rusan İstanbul Filarmoni Or­kestrası festivalde seçkin müzis­yenlerle güçlerini birleştiriyor. Kuşaklarının en dikkat çekici yorumcuları arasında gösterilen Lucas ve Arthur Jussen piyano ikilisi ise Almanya’nın önde gelen oda orkestralarından Kammera­kademie Potsdam ile festival kap­samında İstanbul’a geliyor. Prog­ram Haydn, Mozart, Schreker ve Ravel’in eserlerinden oluşuyor.

Festivalde bir ilk: “Rahat konser”

İstanbul Müzik Festivali bu yıl ilk kez “Rahat Konser” uygula­masını hayata geçiriyor. Klasik müziğin daha sakin, doğal ve kap­sayıcı bir atmosferde dinlenebi­leceği konserlerde, düşük desi­bel seviyesi, yumuşak ışıklandır­ma, azaltılmış seyirci kapasitesi ve numarasız oturma düzeni bu­lunmasının yanı sıra, repertuvar da önceden paylaşılıyor. Lepidus Ensemble’ın sahne alacağı kon­serler, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar saat 15.00’te Kadıköy Belediyesi Süreyya Ope­rası’nda gerçekleştirilecek.

Ücretsiz konserler

Festivalin ücretsiz etkinlikle­rinden “Hafta Sonu Klasikleri” konserleri bu yıl da parklarda mü­zikseverlerle buluşacak. 14 Hazi­ran Pazar saat 17.00’de İBB Kadı­köy Yoğurtçu Parkı’nda, 20 Ha­ziran Cumartesi saat 17.00’de ise Yıldız Parkı’nda gerçekleştirile­cek konserler; Avusturya Kültür Ofisi, Polonya Başkonsolosluğu, Hollanda Başkonsolosluğu, Fran­sız Kültür Merkezi, İBB ve EF­FEA destekleriyle düzenlenecek.

Arp sanatçısı Kocabeyler'den atölye çalışması

Festival kapsamında ayrıca arp sanatçısı Merve Kocabeyler’in yürütücüsü olduğu “Ânın İçinde Çalmak” atölyesi, 17-18 Haziran’da Arter’de, atölye destekçisi Rana Gediz İren’in katkılarıyla düzenlenecek. Festival deneyimini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan 'Konsere Doğru Konuşmaları' bu yıl da farklı disiplinlerden konuşmacıları müzikseverlerle buluşturacak. Konuşmalar, Arthur & Lucas Jussen, İris Şentürker, İlkay Nişancı, Yeşim Burul, Aydın Büke ve Füsun Özgüç’ün katılımıyla gerçekleştirilecek.

Festival biletleri, passo.com. tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden satın alınabilir. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 50 liralık Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebilecek. Detaylı program ve tüm detaylar için muzik.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.