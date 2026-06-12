Şehrin müzikli ‘an’ları başladı!
54. İstanbul Müzik Festivali, “Anın İçinde” temasıyla Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası ve CCN/Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies ve Sara Correia’nın aralarında olduğu 80’in üzerinde sanatçı ve topluluğu ağırlayacak.
Meltem KERRAR
meltemkerrar@gmail.com
Müzikseverlerin her yıl heyecanla beklediği İstanbul Müzik Festivali dün başladı. Yıllardır İKSV çatısı altında düzenlenen festivalin açılışı, Özbek piyanist Behzod Abduraimov ve Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’nın konseriyle gerçekleşti. Bu yıl 54’üncüsüne ulaşan festival, 25 Haziran’a dek şehrin farklı noktalarında kapalı ve açık alanlarda gerçekleşecek konserlerle devam edecek. “Ânın İçinde”teması etrafında şekillenen program, müziğin yalnızca o anda var olan, tekrarı olmayan doğasından yola çıkarak, klasik müzikten çağdaş dansa, elektronik müzikten geleneksel müziklere uzanan geniş bir içerikte.
Türkiye ve dünyadan farklı seçenekler içeren 23 konserde dünyanın dört bir yanından seçkin orkestralar ve önemli solistler yer alıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammerakademie Potsdam, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, CCN/Aterballetto gibi önemli toplulukların yanı sıra Bruce Liu, Kian Soltani, Lucas ve Arthur Jussen, Behzod Abduraimov, Ian Bostridge, Iestyn Davies, Sara Correia gibi solistlerin aralarında olduğu 80’in üzerinde sanatçı ve topluluk izleyiciyle buluşacak.
125 yıllık senfoni orkestrasından iki performans
125’inci yılını kutlayan Viyana Senfoni Orkestrası, festival kapsamında iki konser verecek. Daimi şefi Petr Popelka yönetimindeki topluluk ilk konserinde 2021 Uluslararası Chopin Piyano Yarışması birincisi Bruce Liu’ya, ikinci konserinde ise yorumlarının derinliği ve sahne karizmasıyla öne çıkan viyolonselci Kian Soltani’ye eşlik edecek.
Festivalin bir sürprizi de sinema tarihinin unutulmaz bestecilerinden Ennio Morricone. Bestecinin eserleri “BİFO: Morricone - Sinemanın Sesi” konserinde yeniden hayat bulacak. Dirk Brossé yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası festivalde seçkin müzisyenlerle güçlerini birleştiriyor. Kuşaklarının en dikkat çekici yorumcuları arasında gösterilen Lucas ve Arthur Jussen piyano ikilisi ise Almanya’nın önde gelen oda orkestralarından Kammerakademie Potsdam ile festival kapsamında İstanbul’a geliyor. Program Haydn, Mozart, Schreker ve Ravel’in eserlerinden oluşuyor.
Festivalde bir ilk: “Rahat konser”
İstanbul Müzik Festivali bu yıl ilk kez “Rahat Konser” uygulamasını hayata geçiriyor. Klasik müziğin daha sakin, doğal ve kapsayıcı bir atmosferde dinlenebileceği konserlerde, düşük desibel seviyesi, yumuşak ışıklandırma, azaltılmış seyirci kapasitesi ve numarasız oturma düzeni bulunmasının yanı sıra, repertuvar da önceden paylaşılıyor. Lepidus Ensemble’ın sahne alacağı konserler, 20 Haziran Cumartesi ve 21 Haziran Pazar saat 15.00’te Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek.
Ücretsiz konserler
Festivalin ücretsiz etkinliklerinden “Hafta Sonu Klasikleri” konserleri bu yıl da parklarda müzikseverlerle buluşacak. 14 Haziran Pazar saat 17.00’de İBB Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda, 20 Haziran Cumartesi saat 17.00’de ise Yıldız Parkı’nda gerçekleştirilecek konserler; Avusturya Kültür Ofisi, Polonya Başkonsolosluğu, Hollanda Başkonsolosluğu, Fransız Kültür Merkezi, İBB ve EFFEA destekleriyle düzenlenecek.
Arp sanatçısı Kocabeyler'den atölye çalışması
Festival kapsamında ayrıca arp sanatçısı Merve Kocabeyler’in yürütücüsü olduğu “Ânın İçinde Çalmak” atölyesi, 17-18 Haziran’da Arter’de, atölye destekçisi Rana Gediz İren’in katkılarıyla düzenlenecek. Festival deneyimini zenginleştirmek amacıyla hazırlanan 'Konsere Doğru Konuşmaları' bu yıl da farklı disiplinlerden konuşmacıları müzikseverlerle buluşturacak. Konuşmalar, Arthur & Lucas Jussen, İris Şentürker, İlkay Nişancı, Yeşim Burul, Aydın Büke ve Füsun Özgüç’ün katılımıyla gerçekleştirilecek.
Festival biletleri, passo.com. tr, Passo mobil uygulaması, Passo perakende noktaları ve İKSV ana gişeden satın alınabilir. Öğrenciler bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 50 liralık Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabiliyor. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri, bu yıl da festival konserlerini kontenjan dahilinde ücretsiz olarak takip edebilecek. Detaylı program ve tüm detaylar için muzik.iksv.org adresini ziyaret edebilirsiniz.