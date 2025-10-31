Seoul Kitchen’ın şefi Jimmy: ‘Aileye, dostluğa, sofraya verdiğimiz değer çok benzer’

AYDİL DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

Yemeklerinden güzellik ürünlerine müziğinden di­zilerine Güney Kore popü­ler kültür dalgası etkisi altında tut­maya devam ediyor. Öyle ki bu fe­nomenin bir adı bile var: Hallyu. Türkiye de hallyuu’dan nasibini alıyor.

Hallyu’nnun kıyılarımıza getir­diği son ürün Bomontiada’ya açı­lan Seoul Kitchen oldu. Kore so­kak lezzetleri sunan Pop-up meka­nın ocak ayına kadar açık kalması planlanıyor şimdilik. Ama gördüğü ilgiye bakılırsa bu süre uzatılabilir.

Mekanın tasarımı da menüsüyle uyumlu. Neon ışıklar, renkli tabe­lalarla tasarlanan mekanda kendi­nizi Kore’de bir sokakta gibi hisse­diyorsunuz. Kapalı bir alanda açık hava hissi yaratmasıyla bir diğer Kore fenomeni “Squid Game” dizi­sinin oyun alanlarını anımsatıyor. Bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise siparişlerin masalardaki tabletler üzerinden verilmesi. Yani zaman zaman mekanlarda yaşanan ser­vis elemanıyla göz göze gelebilecek miyim, sesimi duyurabilecek mi­yim gerginliğine son!

Karaoke yapabileceğiniz alan ise yemekten sonra gece bitmesin, eğ­lence katlansın diyenler için ideal.

Yemeklere gelince… Kızarmış ta­vuklar, tteokbokki’ler kimbap’lar, kimchi’ler… Dizilerden, filmlerden gördüğünüz meşhur Kore yemek­leri burada. Ayrıntıları mekanın şefi Jimmy’den dinledik…

Menüye hangi Kore yemek­lerini edeceğinize nasıl karar verdiniz? Menüde tahin ve An­tep fıstığı gibi yerel malzeme­ler de var. Sizce bu malzeme­ler Kore yemekleriyle iyi uyum sağlıyor mu?

Menümüzü oluştururken ama­cımız sadece “Kore yemekleri yap­mak” değildi, aynı zamanda Ko­re sokak kültürünün enerjisini ve paylaşım ruhunu da yaşatmak is­tedik.

Seoul Kitchen’ın menüsü bu yüzden hem tanıdık hem de sürp­rizlerle dolu. Korean fried chicken, tteokbokki, jajangmyeon ve kim­bap gibi yemekleri seçmemizin ne­deni, bunların Seul sokaklarının kalbinde yer alması. Bu yemekler Kore’de günlük yaşamın bir parça­sıdır — iş çıkışı, arkadaşlarla bu­luşurken, gece eğlenceden sonra mutlaka yenir.

Ayrıca İstanbul’da olmanın bi­ze sunduğu harika bir avantaj var: Çok güçlü bir yerel mutfak kültürü ve inanılmaz malzemeler! Tahin, Antep fıstığı gibi ürünleri bazı ta­riflerde küçük dokunuşlar olarak kullanıyoruz. Bu malzemeler, Kore mutfağındaki susam, yer fıstığı ve kavruk aromalara çok güzel uyum sağlıyor. Bence iki mutfak da “yo­ğun tatları dengelemek” konusun­da benzer bir ruha sahip.

“Dizilerde gördükleri hissi yaşatmaya çalışıyoruz”

İlk kez Kore mutfağını dene­yecek birine hangi yemeği öne­rirsiniz?

Kesinlikle Korean fried chicken! Bu yemek Kore mutfağını ilk kez deneyen biri için mükemmel bir başlangıç. Çünkü hem tanıdık bir lezzet – sonuçta hepimiz kızarmış tavuğu severiz – hem de Kore mut­fağının tatlı, acı ve umami dengele­rini çok iyi yansıtıyor. Üzerine sü­rülen gochujang bazlı sos, hem da­makta kalan bir baharatlı tat verir hem de insanı ikinci lokmayı alma­ya davet eder.

Daha hafif bir başlangıç isteyen­lere ise Kimbap öneririm; sebzesi, pirinci ve hafif soslarıyla herkesin sevebileceği bir lezzet.

Son yıllarda Türkiye’de Ko­re kültürü — özellikle Kore ye­mekleri ve müziği — oldukça popüler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Türki­ye’de Kore yemeklerini neden bu kadar çok seviyor?

Ben bu ilgiyi çok doğal buluyo­rum. Kore ve Türkiye’nin kültürle­ri aslında düşündüğümüzden çok daha yakın. Aileye, dostluğa, payla­şıma, sofrada birlikte olmaya ver­diğimiz değer çok benzer. Yemek bizim için sadece “karın doyur­mak” değil, bir iletişim biçimi. Ben­ce Türk insanı Kore yemeklerini bu yüzden seviyor: çünkü yemek­lerin içinde bir hikaye, bir duygu var. Ayrıca tabii ki K-pop, K-drama gibi kültürel akımlar Kore mutfağı­na olan ilgiyi artırdı. İnsanlar dizi­lerde gördükleri yemekleri burada denemek istiyor. Biz de Seoul Kitc­hen’da tam olarak o hissi yaşatma­ya çalışıyoruz: “bir Kore sokağında yürürken burnuna gelen o mis gibi gochujang kokusu.”

İstanbul’da Kore restoranla­rını denediniz mi? Siz otantik Kore mutfağını nasıl tanımlar­sınız? Ve misafirleriniz Seoul Kitchen’da otantik bir Kore de­neyimi yaşayacak mı?

Evet, İstanbul’da birkaç Kore restoranını denedim ve açıkçası bazıları beni gerçekten şaşırttı — çok iyi işler yapılıyor! Tabii her ül­ke, kendi damak zevkine göre bazı uyarlamalar yapıyor. Mesela acı­lık seviyesi, kullanılan et türü ve­ya sebzeler değişebiliyor. Ama ben­ce “otantiklik” sadece tarifte değil, ruhta saklı.

Bir yemeği hazırlarken niyetiniz “kültürünüzü yaşatmak” ise o ye­mek zaten otantik olur. Biz Seoul Kitchen’da malzemelerimizi özen­le seçiyoruz, birçok sosu Kore’den getiriyoruz. Aynı zamanda Türk damak tadına da saygı duyuyoruz. Yani evet — burada yemek yiyen bi­ri, Seul’deki bir sokakta oturuyor­muş gibi hissedecek ama yanında bir sıcak Türk misafirperverliği de bulacak.

“Türk mutfağı beni büyüledi”

Türk yemeklerini denediği­nizi söylemiştiniz. Nasıl buldu­nuz?

Türk mutfağı beni büyüledi di­yebilirim. Lezzetler o kadar derin, tarih o kadar zengin ki… Her bölge­nin kendine özgü bir karakteri var. Özellikle meze kültürünüzü ve ba­harat kullanımınızı çok seviyorum. Bu yönüyle Kore mutfağına biraz benziyor aslında — farklı tabakların bir arada sunulması, çeşitlilik, pay­laşım kültürü. Bir kebabı ya da man­tıyı tattığınızda, o yemeğin sade­ce “tat” değil, bir geçmişi olduğunu hissediyorsunuz. Türk mutfağı ger­çekten kalpten pişirilen bir mutfak.

Türk mutfağından yalnızca bir malzeme alıp ülkenize götü­rebilseydiniz, bu hangi malze­me olurdu?

Zor bir soru ama sanırım tahin derdim. Kore mutfağında susam ve susam yağı çok kullanılır, bu yüz­den tahinin o derin, kavruk aroma­sı bana çok tanıdık geliyor. Tatlılar­da, soslarda ya da et marinasyonla­rında müthiş bir malzeme olurdu.

Ama ikinci sıraya bir şey koy­mam gerekirse… Kesinlikle Antep fıstığı! Tatlılar için değil sadece; tuzlu yemeklerde de harika bir do­kunuş katıyor.