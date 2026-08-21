Süper Lig’de ‘bol kepçe’ sezonu
Süper Lig’de hem şampiyonluğu yakalamak hem de Avrupa’da iyi sonuçlar almak isteyen dört büyük takım bu sezon kadrolarını önemli yıldızlarla doldurdu. Salah’tan Greenwood’a, Trossard’dan Lukaku’ya bu önemli yıldızları ikna etmek için de kesenin ağzını açtılar ve çok yüksek maaşları gözden çıkardılar…
Salah, Greenwood, Trossard, Vlahovic, Lukaku, Aké, Muriqi, Cabral, Orban, Diomandé… Bu yaz transfer döneminde Süper Lig’e adım atan bazı yıldızları saydım… Üstelik transfer dönemi bitmedi ve yeni isimler de eklenebilir bu listeye. Son 10 yılda dünyadaki en büyük yıldızlardan Salah’ın hikâyesini geçen hafta anlatmıştım. Ama diğerleri de hiç yabana atılır oyuncular değil. Daha birkaç hafta evvel Dünya Kupası’nda attıkları golleri izliyorduk. Şimdi Süper Lig sahalarında top peşindeler…
Süper Lig’de özellikle yabancı oyuncu kalitesindeki artış ve bunların transferine ve maaşlarına harcanan paralar son derece çarpıcı bir hale geldi. Ağırlık elbette dört büyüklerde ama lige yeni çıkan Çorumspor ve Amedspor’un da iyi takviyeler yaptığını görüyoruz. Transfermarkt verilerine göre 16 Ağustos tarihine kadar Süper Lig kulüpleri bu yaz transfere toplam 275 milyon euro harcadı. Bu rakama geçen sezondan kalan kesinleşmiş transfer bedelleri de dahil. En büyük harcamayı 87 milyon euro ile Fenerbahçe yaptı. Sadece Marsilya’dan gelen İngiliz forvet Greenwood için ödedikleri rakam 39 milyon euro oldu.
Asıl maliyet yıldızların maaşı
Buna karşılık Süper Lig kulüpleri yalnızca 83 milyon euroluk transfer geliri elde etti. Ki bunun 52 milyon euroluk kısmını da tek başına Trabzonspor temin etti. Sonuç olarak transfer döneminin bitimine iki hafta kala 191 milyon euroluk net transfer harcaması söz konusu. Geçen yaz Süper Lig kulüpleri transfere yaklaşık 307 milyon euro harcamış, bunun yanında 167 milyon euro da gelir elde etmişti. Görünen o ki bu yılki net harcama rakam daha yüksek olacak.
Ancak, Süper Lig kulüplerinin harcamasının görece küçük bir kısmını transfer harcamaları, ya da muhasebe diliyle söylersek amortisman giderleri oluşturuyor. Asıl büyük harcama kalemi oyunculara ödenen ücretler. Geçen sezonlarda da çok yüksek maaşlı futbolcular oynuyordu Süper Lig’de. Mesela Galatasaray’dan yılda 35 milyon euro brüt maaş alan Osimhen veya Fenerbahçe’den brüt 28 milyon euro kazanan Kanté gibi… Bu sezon Salah, Greenwood, Trossard gibi yıldızların eklenmesiyle çok yüksek maaş alan oyuncuların sayısı arttı. Ve bu oyuncular Avrupa’da sayılı birkaç kulübün ve belki Suudi Arabistan’daki devlet destekli takımların ödeyebileceği maaşları alacak. Zaten bu da Süper Lig’i tercih etme sebeplerinden biri.
Rakamlar gözlerini korkutmuyor
Geçen hafta dört büyük kulübün halka açık şirketlerinin sezonluk bilançoları açıklanınca aşırı yüksek maaşların durumu daha iyi ortaya çıktı. Buna göre geçen sezon Fenerbahçe futbolculara ve teknik kadroya 182 milyon euro maaş ödemesi yaptı. Galatasaray’ın ücret gideriyse 177 milyon euroyu buldu. Beşiktaş’ın ücret giderleri toplamı da 120 milyon euro civarındaydı. Dikkat çekiyorum: Bunlar geçen sezonun rakamları. Özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta yeni oyuncularla beraber rakam yükselecektir bu sezon. Mesela Trabzonspor’un ücret giderleri rakiplerine nazaran daha düşüktü. Toplam 71 milyon euro ödediler. Bu sezon sadece Mo Salah’ın primler hariç yıllık kulübe maliyeti 30 milyon euroya yaklaşacak.
Tüm bu maliyetler özellikle dört büyüklerin gözünü korkutmuşa benzemiyor şimdilik. Ligde şampiyonluk için girecekleri çekişme ve Avrupa kupalarındaki iddiaları için güçlü ve bir o kadar da maliyetli kadro kurmaktan çekinmiyorlar.
Ancak iki faktör bu harcamaları tehdit edebilir. Birinci başarısız bir sezonda taraftarın harcama yapmaktan çekinmesi ve buna bağlı olarak gelirlerin düşmesi. Zaten kronik olarak faaliyet zararı açıklayan büyük kulüpler için mali sorunu daha da büyütür.
İkincisi de maliye bakanlığının strateji değiştirip değerli TL’den vazgeçmesi. Eğer döviz kurları iktisatçıların beklediği seviyelere çıkarsa kulüplerin sırtındaki mali yükün büyük bir hızla artacağından emin olabiliriz…
Süper Lig’e niye geliyorlar?
1 Değerli TL: Yıldızların Süper Lig’e gelmelerini sağlayan tamamen futbol dışı bir sebep var: Kur avantajı. 2023’ten bu yana euro ve dolar gibi yabancı para birimleri TL karşısında değer artışı enflasyon oranının altında kaldı. Futbol da bunun kaymağını yiyor. TL cinsinden futbol gelirlerinin euro ve dolar karşılıkları artınca yabancı futbolculara daha yüksek maaşlar verebiliyorlar.
2 Net maaş: Aslında yeni bir uygulama değil. 30 yıl önce neyse bugün de aynı: Türkiye’ye gelen yabancı oyuncular sözleşmelerini net maaş üzerinden yapıyor. Kap bildirimleri de böyle yapılıyor. Ama kazın ayağı öyle değil. Brüt maaş üzerinden stopaj ve gelir vergisi olmak üzere yaklaşık yüzde 40’lık bir vergi yükü söz konusu. İşte tüm bu yük kulüplerin sırtında.
3 Dev kitle: Yine 4 büyüklerin ne denli büyük taraftar kitlelerin olduğunu biliyoruz. Ülkenin her bir köşesine dağıldıkları gibi Türk diasporası üzerinden Avrupa’da da ses getiriyorlar. Bu dev kitle maçlarda ateşli bir ortam yarattığı gibi sosyal medyada da çok etkili. Transfer döneminde yüz binlerce hatta milyonlarca kişinin yaptığı etkileşimin futbolcular üzerinde bir etkisi olduğu muhakkak.
4 Avrupa’ya yakınlık: Siyaseti, coğrafyayı ve kültürü tartışabiliriz ama Türkiye sportif olarak Avrupa’nın bir parçası. Bu sayede her zaman Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi gibi turnuvalarda kendini gösterme fırsatı var futbolcuların. Ayrıca, transfer piyasasında büyük liglerin bir gözü hep Süper Lig’de ve hatta alt liglerde. Türkiye’den bir diğer lige sıçrama yapmak imkânı her zaman var.
4 büyüklerin futbol gelirleri ve giderleri
(2025-26 sezonu)
GALATASARAY
Gelir: 388 milyon €
Gider: 375 milyon €
FENERBAHÇE
Gelir: 255 milyon €
Gider: 359 milyon €
BEŞİKTAŞ
Gelir: 132 milyon €
Gider: 238 milyon €
TRABZONSPOR
Gelir: 74 milyon €
Gider: 126 milyon €