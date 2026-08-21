Süper Lig’de ‘bol kepçe’ sezonu

Salah, Greenwood, Tros­sard, Vlahovic, Lukaku, Aké, Muriqi, Cabral, Or­ban, Diomandé… Bu yaz trans­fer döneminde Süper Lig’e adım atan bazı yıldızları saydım… Üs­telik transfer dönemi bitmedi ve yeni isimler de eklenebilir bu listeye. Son 10 yılda dünyadaki en büyük yıldızlardan Salah’ın hikâyesini geçen hafta anlatmış­tım. Ama diğerleri de hiç yaba­na atılır oyuncular değil. Daha birkaç hafta evvel Dünya Kupa­sı’nda attıkları golleri izliyorduk. Şimdi Süper Lig sahalarında top peşindeler…

Süper Lig’de özellikle yaban­cı oyuncu kalitesindeki artış ve bunların transferine ve maaşla­rına harcanan paralar son dere­ce çarpıcı bir hale geldi. Ağırlık elbette dört büyüklerde ama lige yeni çıkan Çorumspor ve Ame­dspor’un da iyi takviyeler yaptı­ğını görüyoruz. Transfermarkt verilerine göre 16 Ağustos tari­hine kadar Süper Lig kulüple­ri bu yaz transfere toplam 275 milyon euro harcadı. Bu rakama geçen sezondan kalan kesinleş­miş transfer bedelleri de dahil. En büyük harcamayı 87 milyon euro ile Fenerbahçe yaptı. Sade­ce Marsilya’dan gelen İngiliz for­vet Greenwood için ödedikleri rakam 39 milyon euro oldu.

Asıl maliyet yıldızların maaşı

Buna karşılık Süper Lig kulüp­leri yalnızca 83 milyon euroluk transfer geliri elde etti. Ki bu­nun 52 milyon euroluk kısmını da tek başına Trabzonspor te­min etti. Sonuç olarak transfer döneminin bitimine iki hafta ka­la 191 milyon euroluk net trans­fer harcaması söz konusu. Geçen yaz Süper Lig kulüpleri transfere yaklaşık 307 milyon euro harca­mış, bunun yanında 167 milyon euro da gelir elde etmişti. Gö­rünen o ki bu yılki net harcama rakam daha yüksek olacak.

Ancak, Süper Lig kulüpleri­nin harcamasının görece kü­çük bir kısmını transfer harca­maları, ya da muhasebe diliyle söylersek amortisman giderleri oluşturuyor. Asıl bü­yük harcama ka­lemi oyunculara ödenen ücret­ler. Geçen se­zonlarda da çok yüksek maaşlı futbolcular oy­nuyordu Süper Lig’de. Mesela Galatasaray’dan yılda 35 milyon euro brüt maaş alan Osimhen veya Fenerbahçe’den brüt 28 mil­yon euro kazanan Kanté gibi… Bu sezon Sa­lah, Greenwood, Trossard gibi yıl­dızların eklenmesiyle çok yüksek maaş alan oyuncuların sayısı arttı. Ve bu oyuncular Avrupa’da sayılı birkaç kulübün ve belki Suudi Ara­bistan’daki devlet destekli takım­ların ödeyebileceği maaşları ala­cak. Zaten bu da Süper Lig’i tercih etme sebeplerinden biri.

Rakamlar gözlerini korkutmuyor

Geçen hafta dört büyük kulü­bün halka açık şirketlerinin se­zonluk bilançoları açıklanınca aşırı yüksek maaşların durumu daha iyi ortaya çıktı. Buna gö­re geçen sezon Fenerbahçe fut­bolculara ve teknik kadroya 182 milyon euro maaş ödemesi yap­tı. Galatasaray’ın ücret gideriy­se 177 milyon euroyu buldu. Be­şiktaş’ın ücret giderleri toplamı da 120 milyon euro civarınday­dı. Dikkat çekiyorum: Bunlar ge­çen sezonun rakamları. Özellik­le Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta ye­ni oyuncularla beraber rakam yükselecektir bu sezon. Mesela Trabzonspor’un ücret giderleri rakiplerine nazaran daha düşük­tü. Toplam 71 milyon euro ödedi­ler. Bu sezon sadece Mo Salah’ın primler hariç yıllık kulübe mali­yeti 30 milyon euroya yaklaşacak.

Tüm bu maliyetler özellikle dört büyüklerin gözünü korkut­muşa benzemiyor şimdilik. Lig­de şampiyonluk için girecekleri çekişme ve Avrupa kupalarındaki iddiaları için güçlü ve bir o kadar da maliyetli kadro kurmaktan çe­kinmiyorlar.

Ancak iki faktör bu harcamala­rı tehdit edebilir. Birinci başarı­sız bir sezonda taraftarın harca­ma yapmaktan çekinmesi ve bu­na bağlı olarak gelirlerin düşmesi. Zaten kronik olarak faaliyet zara­rı açıklayan büyük kulüpler için mali sorunu daha da büyütür.

İkincisi de maliye bakanlığının strateji değiştirip değerli TL’den vazgeçmesi. Eğer döviz kurları iktisatçıların beklediği seviyele­re çıkarsa kulüplerin sırtındaki mali yükün büyük bir hızla arta­cağından emin olabiliriz…

Süper Lig’e niye geliyorlar?

1 Değerli TL: Yıldızların Süper Lig’e gelmelerini sağlayan tamamen futbol dışı bir sebep var: Kur avantajı. 2023’ten bu yana euro ve dolar gibi yabancı para birimleri TL karşısında değer artışı enflasyon oranının altında kaldı. Futbol da bunun kaymağını yiyor. TL cinsinden futbol gelirlerinin euro ve dolar karşılıkları artınca yabancı futbolculara daha yüksek maaşlar verebiliyorlar.

2 Net maaş: Aslında yeni bir uygulama değil. 30 yıl önce neyse bugün de aynı: Türkiye’ye gelen yabancı oyuncular sözleşmelerini net maaş üzerinden yapıyor. Kap bildirimleri de böyle yapılıyor. Ama kazın ayağı öyle değil. Brüt maaş üzerinden stopaj ve gelir vergisi olmak üzere yaklaşık yüzde 40’lık bir vergi yükü söz konusu. İşte tüm bu yük kulüplerin sırtında.

3 Dev kitle: Yine 4 büyüklerin ne denli büyük taraftar kitlelerin olduğunu biliyoruz. Ülkenin her bir köşesine dağıldıkları gibi Türk diasporası üzerinden Avrupa’da da ses getiriyorlar. Bu dev kitle maçlarda ateşli bir ortam yarattığı gibi sosyal medyada da çok etkili. Transfer döneminde yüz binlerce hatta milyonlarca kişinin yaptığı etkileşimin futbolcular üzerinde bir etkisi olduğu muhakkak.

4 Avrupa’ya yakınlık: Siyaseti, coğrafyayı ve kültürü tartışabiliriz ama Türkiye sportif olarak Avrupa’nın bir parçası. Bu sayede her zaman Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi gibi turnuvalarda kendini gösterme fırsatı var futbolcuların. Ayrıca, transfer piyasasında büyük liglerin bir gözü hep Süper Lig’de ve hatta alt liglerde. Türkiye’den bir diğer lige sıçrama yapmak imkânı her zaman var.

4 büyüklerin futbol gelirleri ve giderleri

(2025-26 sezonu)

GALATASARAY

Gelir: 388 milyon €

Gider: 375 milyon €

FENERBAHÇE

Gelir: 255 milyon €

Gider: 359 milyon €

BEŞİKTAŞ

Gelir: 132 milyon €

Gider: 238 milyon €

TRABZONSPOR

Gelir: 74 milyon €

Gider: 126 milyon €