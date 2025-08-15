Swiftonomics geri dönüyor

Henüz 35 yaşında. Kari­yerine 11 albüm sığdırdı. Hafta içinde 12’nci albü­münün müjdesini verdi. Hayran­ları henüz yayın tarihi belli olma­yan yeni albümü ‘The Life Of A Showgirl’ü heyecanla beklemeye başladı bile. Söz konusu, 280 mil­yon Instagram takipçisine sahip, dünyanın en zengin kadın mü­zisyeni olunca yeni albüm haberi manşetlerde yerini aldı.

Taylor Swift’ten söz ediyoruz. Dünyanın en çok albüm satan müzisyenlerinden Taylor Swift sevgilisi Amerikan futbolu yıldı­zı Travis Kelce’in podcast yayı­nında müjdeyi verdi. Duyurusu bile özenle planlanmış bu albüm­le servetine servet katacağı kesin.

Nasıl bir servetten mi bahsedi­yoruz? Forbes’un hesaplamala­rına göre Swift 1.6 milyar dolar­lık servetiyle dünyanın en zengin kadın müzisyeni. Bu unvanı ge­çen yıl bir önceki sahibi Rihan­na’dan aldı.

Milyarder unvanına ise 2023 ekim ayında Eras Tour isimli dünya turnesinin ortasında ka­vuştu. Üstelik yalnızca albüm ve konser gelirleriyle milyarder olan ilk müzisyendi. Geçen yıl aralık ayında sona erdiğinde Eras Tour rekor miktarda bilet satı­şına imza attı. Tek bir günde 2.4 milyon bilet satışına ulaşan tur­ne 2 milyar doların üzerinde bi­let satışı elde etti. Yine Forbes’un hesaplamalarına göre Swift bir gecede 10-13 milyon dolar arası gelir elde etti. Turne boyunca da konser verdiği şehirleri ihya et­ti. Konser seyircisinin yarattığı hareketlilik ekonomiye can verdi hatta bu fenomeni anlatmak için yeni bir terim bulundu: “Swifto­nomics” (Swift ve economics ke­limelerinin birleşimi).

Swift’in müzik kariyeri rekor­lara alışık. Nisan 2024’te yayın­lanan son albümü “The Tortured Poets Department” Spotify’da dinlenme rekorları kırdı. Bir gün­de 300 milyon dinlenmeye ula­şan ilk albüm olurken ilk hafta­sında 1 milyar dinlenerek rekor kırdı. Aynı albüm bir ilki daha ba­şardı. ABD’nin Billboard Hot 100 müzik listesinde 14 kategoride birden zirveye oturdu.

Swift albüm satışlarıyla rekor kırmakla kalmadı Birleşik Kral­lık ekonomisini de etkiledi. Ge­çen yıl ülkede 32 yılın ardından plak ilk kez, enflasyon sepeti­ne girdi. Tüketici alışkanlıkları­nın satışlara yansımasına göre enflasyon sepetine dahil edilen ürünlerle yıllık enflasyon hesap­lanıyor ve sepetteki ürünler be­lirli aralıklarla güncelleniyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yıl­lık düzenlemede, plakların ye­niden canlanan popülaritesinin bu kalemin de dahil edilmesi ge­rektiği anlamına geldiğini belirt­mişti. Plakların sepete girmesin­de ise plak satışlarında en yüksek rakama ulaşan müzisyen olarak Taylor Swift’in etkisi büyük ol­muştu.

Swift’in geçtiğimiz mayıs ayın­da ilk altı albümünün ana kayıtla­rının haklarını satın alarak tüm müzik kataloğunun sahibi oldu. 2005’te, 15 yaşındayken ilk kez Big Machine müzik şirketiyle an­laşma imzalamış ve ana kayıtla­rının haklarını satmıştı. 2019’da şirket altı albümün haklarını ya­pımcı Scooter Braun’a satmış ar­dından bu albümlerin haklarını 300 milyon dolara özel bir ser­maye şirketi Shamrock Capital'e devretmişti. Swift’in bu albüm­lerin haklarını yaklaşık 1 milyar dolara satın aldığı yazılsa da bu rakam doğrulanmadı. Bu hakla­rın Swift’e ne kadara mal olduğu bilinmese de sayesinde servetine servet kattığı kesin.

SANATIN 'ARTI'SI

Dünyaca ünlü Piyano virtüözü Maksim Mrvica İstanbul’da

Dünyanın en ünlü piyano virtüözlerinden biri olan Maksim Mrvica, dünya Turnesi'nin duraklarından biri olarak 25 Ekim’de İstanbul'a geliyor. Dünya çapında 57 ülkede 5 milyondan fazla albümü satılan, tüm konserlerini kapalı gişe sahneleyen, dünyanın en ünlü crossover piyanisti Maksim Mrvica, “Segmenti Dünya Turnesi” kapsamında 25 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena’da konser verecek.

Saniyede 16 nota çalabilen, dünyanın en hızlı parmaklarına sahip olmasıyla tanınan MAKSIM, klasik ustalığı, teknik mükemmellik ve sinematik gösteriyle bir araya getiriyor. Dünya çapında kapalı gişe konserler veren Piyanist MAKSIM, MTV Müzik Ödülleri ve dünya çapında birçok prestijli müzik ödülünün de sahibi. Dünyanın en çok satan klasik müzik crossover sanatçısı MAKSIM, Londra Hammersmith Apollo, New York United Palace Theatre, Sidney Opera Binası ve Pekin'deki Great Hall of the People'a kadar dünyanın en ikonik sahnelerinde kapalı gişe performanslar sergiledi.

“Segmenti Dünya Turnesi”, müzikseverlere Chopin, Prokofiev ve Çaykovski'nin cesur bir karışımı olan MAKSIM’in on ikinci stüdyo albümünü sergileyen bir konser deneyimi sunacak. Programda ayrıca ABBA ve Queen'in hit parçalarının yeniden yorumlanması, Exodus, Game of Thrones ve Karayip Korsanları gibi izleyicilerin sevdiği ikonik filmlerin güçlü düzenlemelerinin yanı sıra geniş bir klasik baş yapıt repertuvarı da yer alacak.

Gençliğin sahnedeki çağrısı: SPIRITUA

Shakespeare’in trajedileriyle mitolojiyi, genç oyuncuların enerjisiyle çağdaş sahne estetiğini buluşturan SPIRITUA, 17 Ağustos Pazar akşamı saat 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Arda Aydın’ın özgün kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği SPIRITUA, Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu’nun yapımcılığında, klasik tiyatro kodlarını kırarak Türkiye sahne sanatları için değişik bir deneyim sunuyor. Tek perdelik bu çarpıcı yapım,S hakespeare’in Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear ve III. Richard gibi başyapıtlarından ilham alırken Truva Savaşı’nın mitolojik derinliğini de çağdaş bir perspektifle ele alıyor.

Bodrum’da kuşaklar arası sanat diyaloğu

Modern sanatın öncülerinden Ferruh Başağa’nın kızı olan İnci Başağa Yörükoğlu ile Paris’teki Panthéon Sorbonne’da Plastik Sanatlar eğitimini tamamlayan ve Paris’te yaşayan pluridisipliner sanatçı torunu Deniz Demirer'in ilk beraber sergisi; 16 – 23 Ağustos tarihlerinde BodrumArt’ta gerçekleştiriliyor. Sanatında bedenin çevresiyle kurduğu ilişkiyi sorgulayan Demirer, özellikle kadın bedeni ve toplumsal konumunu merkeze alarak çalışmalar üretiyor.. Bu sergiye ise, alçı heykellerini çeşitli materyallerle reaksiyona sokarak bedenlerin birbirleriyle ve çevreyle kurduğu karmaşık ilişkileri inceleyen son araştırmasından eserlerle katılıyor.

“İlk Ve Son” isimli sergi, “bir ailenin iki kuşağı arasında kurulmuş sessiz ama güçlü bir bağın, sanat aracılığıyla görünür kılındığı”, çok katmanlı bir anlatı sunuyor.