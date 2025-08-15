Swiftonomics geri dönüyor
Hayranlarına yeni albüm müjdesini veren Taylor Swift servetine servet katmak üzere. Dünyanın en zengin kadın müzisyeninin zirveye uzanan yolculuğuna rakamlar üzerinden göz attık.
Henüz 35 yaşında. Kariyerine 11 albüm sığdırdı. Hafta içinde 12’nci albümünün müjdesini verdi. Hayranları henüz yayın tarihi belli olmayan yeni albümü ‘The Life Of A Showgirl’ü heyecanla beklemeye başladı bile. Söz konusu, 280 milyon Instagram takipçisine sahip, dünyanın en zengin kadın müzisyeni olunca yeni albüm haberi manşetlerde yerini aldı.
Taylor Swift’ten söz ediyoruz. Dünyanın en çok albüm satan müzisyenlerinden Taylor Swift sevgilisi Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce’in podcast yayınında müjdeyi verdi. Duyurusu bile özenle planlanmış bu albümle servetine servet katacağı kesin.
Nasıl bir servetten mi bahsediyoruz? Forbes’un hesaplamalarına göre Swift 1.6 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadın müzisyeni. Bu unvanı geçen yıl bir önceki sahibi Rihanna’dan aldı.
Milyarder unvanına ise 2023 ekim ayında Eras Tour isimli dünya turnesinin ortasında kavuştu. Üstelik yalnızca albüm ve konser gelirleriyle milyarder olan ilk müzisyendi. Geçen yıl aralık ayında sona erdiğinde Eras Tour rekor miktarda bilet satışına imza attı. Tek bir günde 2.4 milyon bilet satışına ulaşan turne 2 milyar doların üzerinde bilet satışı elde etti. Yine Forbes’un hesaplamalarına göre Swift bir gecede 10-13 milyon dolar arası gelir elde etti. Turne boyunca da konser verdiği şehirleri ihya etti. Konser seyircisinin yarattığı hareketlilik ekonomiye can verdi hatta bu fenomeni anlatmak için yeni bir terim bulundu: “Swiftonomics” (Swift ve economics kelimelerinin birleşimi).
Swift’in müzik kariyeri rekorlara alışık. Nisan 2024’te yayınlanan son albümü “The Tortured Poets Department” Spotify’da dinlenme rekorları kırdı. Bir günde 300 milyon dinlenmeye ulaşan ilk albüm olurken ilk haftasında 1 milyar dinlenerek rekor kırdı. Aynı albüm bir ilki daha başardı. ABD’nin Billboard Hot 100 müzik listesinde 14 kategoride birden zirveye oturdu.
Swift albüm satışlarıyla rekor kırmakla kalmadı Birleşik Krallık ekonomisini de etkiledi. Geçen yıl ülkede 32 yılın ardından plak ilk kez, enflasyon sepetine girdi. Tüketici alışkanlıklarının satışlara yansımasına göre enflasyon sepetine dahil edilen ürünlerle yıllık enflasyon hesaplanıyor ve sepetteki ürünler belirli aralıklarla güncelleniyor. Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yıllık düzenlemede, plakların yeniden canlanan popülaritesinin bu kalemin de dahil edilmesi gerektiği anlamına geldiğini belirtmişti. Plakların sepete girmesinde ise plak satışlarında en yüksek rakama ulaşan müzisyen olarak Taylor Swift’in etkisi büyük olmuştu.
Swift’in geçtiğimiz mayıs ayında ilk altı albümünün ana kayıtlarının haklarını satın alarak tüm müzik kataloğunun sahibi oldu. 2005’te, 15 yaşındayken ilk kez Big Machine müzik şirketiyle anlaşma imzalamış ve ana kayıtlarının haklarını satmıştı. 2019’da şirket altı albümün haklarını yapımcı Scooter Braun’a satmış ardından bu albümlerin haklarını 300 milyon dolara özel bir sermaye şirketi Shamrock Capital'e devretmişti. Swift’in bu albümlerin haklarını yaklaşık 1 milyar dolara satın aldığı yazılsa da bu rakam doğrulanmadı. Bu hakların Swift’e ne kadara mal olduğu bilinmese de sayesinde servetine servet kattığı kesin.
SANATIN 'ARTI'SI
Dünyaca ünlü Piyano virtüözü Maksim Mrvica İstanbul’da
Dünyanın en ünlü piyano virtüözlerinden biri olan Maksim Mrvica, dünya Turnesi'nin duraklarından biri olarak 25 Ekim’de İstanbul'a geliyor. Dünya çapında 57 ülkede 5 milyondan fazla albümü satılan, tüm konserlerini kapalı gişe sahneleyen, dünyanın en ünlü crossover piyanisti Maksim Mrvica, “Segmenti Dünya Turnesi” kapsamında 25 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Volkswagen Arena’da konser verecek.
Saniyede 16 nota çalabilen, dünyanın en hızlı parmaklarına sahip olmasıyla tanınan MAKSIM, klasik ustalığı, teknik mükemmellik ve sinematik gösteriyle bir araya getiriyor. Dünya çapında kapalı gişe konserler veren Piyanist MAKSIM, MTV Müzik Ödülleri ve dünya çapında birçok prestijli müzik ödülünün de sahibi. Dünyanın en çok satan klasik müzik crossover sanatçısı MAKSIM, Londra Hammersmith Apollo, New York United Palace Theatre, Sidney Opera Binası ve Pekin'deki Great Hall of the People'a kadar dünyanın en ikonik sahnelerinde kapalı gişe performanslar sergiledi.
“Segmenti Dünya Turnesi”, müzikseverlere Chopin, Prokofiev ve Çaykovski'nin cesur bir karışımı olan MAKSIM’in on ikinci stüdyo albümünü sergileyen bir konser deneyimi sunacak. Programda ayrıca ABBA ve Queen'in hit parçalarının yeniden yorumlanması, Exodus, Game of Thrones ve Karayip Korsanları gibi izleyicilerin sevdiği ikonik filmlerin güçlü düzenlemelerinin yanı sıra geniş bir klasik baş yapıt repertuvarı da yer alacak.
Gençliğin sahnedeki çağrısı: SPIRITUA
Shakespeare’in trajedileriyle mitolojiyi, genç oyuncuların enerjisiyle çağdaş sahne estetiğini buluşturan SPIRITUA, 17 Ağustos Pazar akşamı saat 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Arda Aydın’ın özgün kaleminden çıkan ve yönetmenliğini üstlendiği SPIRITUA, Biraderler Yapım ve İdil Türkmenoğlu’nun yapımcılığında, klasik tiyatro kodlarını kırarak Türkiye sahne sanatları için değişik bir deneyim sunuyor. Tek perdelik bu çarpıcı yapım,S hakespeare’in Hamlet, Macbeth, Othello, Kral Lear ve III. Richard gibi başyapıtlarından ilham alırken Truva Savaşı’nın mitolojik derinliğini de çağdaş bir perspektifle ele alıyor.
Bodrum’da kuşaklar arası sanat diyaloğu
Modern sanatın öncülerinden Ferruh Başağa’nın kızı olan İnci Başağa Yörükoğlu ile Paris’teki Panthéon Sorbonne’da Plastik Sanatlar eğitimini tamamlayan ve Paris’te yaşayan pluridisipliner sanatçı torunu Deniz Demirer'in ilk beraber sergisi; 16 – 23 Ağustos tarihlerinde BodrumArt’ta gerçekleştiriliyor. Sanatında bedenin çevresiyle kurduğu ilişkiyi sorgulayan Demirer, özellikle kadın bedeni ve toplumsal konumunu merkeze alarak çalışmalar üretiyor.. Bu sergiye ise, alçı heykellerini çeşitli materyallerle reaksiyona sokarak bedenlerin birbirleriyle ve çevreyle kurduğu karmaşık ilişkileri inceleyen son araştırmasından eserlerle katılıyor.
“İlk Ve Son” isimli sergi, “bir ailenin iki kuşağı arasında kurulmuş sessiz ama güçlü bir bağın, sanat aracılığıyla görünür kılındığı”, çok katmanlı bir anlatı sunuyor.