Tango, tutku ve tribünler arasında bir şehir: Buenos Aires

Avrupa’dan taşınan mima­ri mirasın, Latin Ameri­ka’nın bitmeyen coşku­suyla birleştiği bu şehir; tangoy­la anlatır kendini, sofrada uzun uzun konuşur, tribünde bağıra­rak var olur. Limanlarında başla­yan göç hikâyeleriyle şekillenen, meydanlarında devrimler yaşa­yan, geceleri dansla sabaha bağ­lanan Buenos Aires; ziyaretçisini seyirci olarak bırakmaz, doğru­dan hikâyenin içine çeker.

Buenos Aires’in hikâyesi, geniş Río de la Plata Nehri’nin kıyıla­rında başlar. 1536 yılında İspan­yol kaşif Pedro de Mendoza, neh­rin bereketli kıyısına “Nuestra Señora Santa María del Buen Ay­re” adıyla bir yerleşim kurar. Adı, “iyi havalar” anlamına gelir ve Akdeniz’den esen tatlı rüzgârla­ra bir selamdır. Ancak yerli halk­ların direnişi nedeniyle bu ilk gi­rişim kısa sürer ve yerleşim terk edilir. Şehir, gerçek doğumunu 1580’de Juan de Garay’ın ikinci kuruluşuyla yaşar. Bu kez kalıcı olur, liman ticaretiyle hızla zen­ginleşir ve Güney Amerika’nın en önemli kapılarından biri ha­line gelir.

19. yüzyıla gelindiğinde Bue­nos Aires, sadece bir liman kenti olmaktan çıkar, bağımsızlık ate­şinin yandığı yer olur. 1810 Ma­yıs Devrimi burada başlar ve tüm Latin Amerika’ya ilham verir. Plaza de Mayo, o günlerin coşku­sunu hâlâ taşır. Casa Rosada’nın pembe cephesi, Evita Perón’un halka seslendiği balkonuyla ha­fızalara kazınmıştır. Şehir, aynı yüzyılın sonlarında Avrupa’dan gelen milyonlarca göçmenle ye­niden şekillenir. İtalyanlar, İs­panyollar, Almanlar, Yahudi­ler, Polonyalılar... Her biri kendi kültürünü getirir. Sokaklar Na­poli’yi, meydanlar Paris’i, kafe­ler Viyana’yı hatırlatır. Bu yüz­den Buenos Aires’e “Güney Ame­rika’nın Paris’i” denir. Bu sadece bir benzetme değil, yaşayan bir gerçektir.

Geniş bulvarları, gölgeli ağaç­ları, zarif kafeleriyle şehir, Av­rupa zarafetini Latin sıcaklığıy­la harmanlar. Bugün ile şehrin o göçmen ruhunu hala hissedersi­niz. Bir sokakta İspanyolca ko­nuşan bir İtalyan aileye rastlar­sınız, bir pastanede dulce de lec­he’li alfajores yerken yan masada Yiddish aksanı duyarsınız. Bue­nos Aires, farklılıkların bir ara­da yaşadığı, kozmopolit bir mo­zaiktir.

Şehrin kalp atışı: Tango

Buenos Aires’i düşününce ak­lınıza ilk ne gelir? Elbette tango! Bu dans, şehrin damarlarında dolaşan bir kan gibidir. 19. yüz­yılın sonlarında, liman mahal­lelerinin yoksul evlerinde, göç­men işçilerin, Afrikalı kölelerin torunlarının ve yerel halkın acı­larıyla doğar. Candombe ritimle­ri, Avrupa valsleri, İspanyol fla­menkosu ve Arjantin milongası bir araya gelir. Ortaya çıkan ise dünyanın en tutkulu dansların­dan biri olur.

Tango, başlangıçta “alt sınıf­ların” dansı olarak görülür. Dar sokaklarda, gizli köşelerde icra edilir. Ama 20. yüzyılın başında Carlos Gardel gibi efsanevi şarkı­cılar ve müzisyenlerle salonlara, sonra da Paris’e sıçrar. 1940’lar tango’nun altın çağıdır. Astor Pi­azzolla gibi yenilikçilerle evrilir, bugün hâlâ yaşayan bir sanat ha­line gelir. UNESCO, 2009’da tan­goyu İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası ilan eder, haklı olarak.

Şehirde tango her yerdedir. San Telmo’nun taş döşeli sokakların­da bir akordeon sesi duyarsınız, La Boca’da eski bir binanın kapı­sında dans eden bir çift görürsü­nüz. Milongalar, yani tango sa­lonları, geceleri dolar taşar. Café Tortoni gibi tarihi mekanlarda bir kahve içerken tango şovu izle­yebilirsiniz; El Viejo Almacén’de profesyonel dansçıların büyüsü­ne kapılabilirsiniz. Ya da cesare­tiniz varsa bir ders alıp kendiniz piste çıkarsınız. Tango, izleyen kadar dans edeni de dönüştürür.

Her yıl Ağustos ayında düzen­lenen Uluslararası Tango Festi­vali ve Dünya Tango Şampiyona­sı, şehri bir açık hava sahnesine çevirir. Sokaklarda, meydanlar­da, salonlarda binlerce insan tan­go yapar. Bu dans, sadece adım değil; aşkı, ayrılığı, özlemi, guru­ru anlatır. Buenos Aires’in me­lankolik ama bir o kadar da gurur­lu ruhunu en iyi tango taşır.

Mahalle mahalle Buenos Aires

Buenos Aires’i gerçekten anla­mak için mahalle mahalle dolaş­mak gerekir. Her biri ayrı bir dün­ya sunar.

San Telmo, şehrin en eski ve en nostaljik mahallesi. Dar taş so­kakları, kolonyal evleri, antika­cı dükkânlarıyla adeta bir zaman tüneli. Pazar günleri kurulan dev San Telmo Pazarı, sokak sanatçı­ları, tango dansçıları ve el yapımı eşyalarla dolup taşar. Burada sa­atlerce dolaşmak, şehrin ruhunu hissetmek demektir.

La Boca, renklerin ve tutkunun merkezi. Caminito Sokağı’nda­ki rengârenk teneke evler, tango­nun doğduğu yerin canlı tanık­larıdır. Burası aynı zamanda işçi sınıfının kalbi. Sokaklarda fut­bol muhabbeti hiç eksik olmaz. Dikkatli olun, turistik alan dışına fazla çıkmayın ama Caminito’da bir kahve içip etrafı seyretmek unutulmazdır.

Recoleta, şehrin en zarif yüzü. Geniş parkları, lüks butikleri ve ünlü mezarlığıyla aristokrat bir hava taşır. Recoleta Mezarlığı, bir açık hava müzesi gibidir; mer­mer heykeller, anıt mezarlar ara­sında dolaşırken Evita Perón’un sade ama etkileyici mezarını bu­lursunuz. Yakınındaki Museo Nacional de Bellas Artes, Latin Amerika sanatının en önemli ko­leksiyonlarından birine ev sahip­liği yapar.

Palermo ise modern Buenos Aires’in kalbi. Palermo Soho so­kak sanatı, tasarım mağazaları ve butik kafelerle dolu; Palermo Hollywood ise restoranları ve ge­ce hayatıyla ünlü. Şehrin en güzel parkları burada: Bosques de Pa­lermo’de göl kenarında yürüyüş yapmak, Japon Bahçesi’nde hu­zur bulmak mümkün.

ASADO’dan dulce de leche’e: bir sofra kültürü

Ve tabii yemekler... Arjantin eti dünyanın en iyisi kabul edilir. Pampasların özgür otlayan sığır­ları, eşsiz bir lezzet verir. Asado, sadece bir ızgara değil, bir aile ri­tüelidir. Saatler süren mangal ba­şında sohbetler, kırmızı şarap eş­liğinde yenilen biftekler... Paler­mo’daki Don Julio, dünyanın en iyi et restoranlarından biri olarak kabul edilir; rezervasyon aylar öncesinden dolar. La Cabrera bol porsiyonlarıyla ünlüdür; El Ob­rero ise La Boca’da yerel halkın gittiği samimi bir parrilla. Empa­nadas, choripán, provoleta ve ta­bii ki dulce de leche’li tatlılar sof­ranın vazgeçilmezleridir. Buenos Aires’te yemek yemek, bir şölen yaşamaktır.

Futbolun başkenti

Buenos Aires’te futbol bir spor değil, bir yaşam biçimidir. Sokak­larda çocuklar top peşinde koşar, kafelerde, barlarda maç muhab­beti döner, duvarlarda takımların graffiti’leri görülür. Ama bu tut­kunun zirvesi, Boca Juniors ile River Plate arasındaki efsanevi derbi: Superclásico.

Boca Juniors, 1905’te La Bo­ca’nın İtalyan göçmen işçileri tarafından kurulmuş; mavi-sa­rı renkleri işçi sınıfının gururu­dur. Stadyumu La Bombonera, maç günleri adeta titrer, tribün­ler o kadar dik ve yakın ki, seyirci oyuncuların üstünde gibi hisse­der. River Plate ise 1901 köken­li, daha varlıklı kesimlerin takı­mı olarak bilinir, kırmızı-beyaz formasıyla zarafeti temsil eder. Stadyumu El Monumental, Gü­ney Amerika’nın en büyüğüdür.

Bu iki takım arasındaki reka­bet, sadece saha içinde değil, sı­nıf farklarından, mahalle kimlik­lerinden beslenir. Maç günü şe­hir ikiye bölünür. Sokaklar forma renklerine bürünür, şarkılar yük­selir, hava elektriklenir. Diego Maradona gibi bir efsane Boca’da parlamış, izleri hâlâ La Bombo­nera’da hissedilir. Superclási­co’yu canlı izlemek, hayat boyu unutulmayacak bir deneyimdir, atmosferi tarif etmek imkânsız­dır, yaşamak gerekir.

Buenos Aires, coğrafi olarak uzak olsa da ruhen çok yakın gelir insana. Göç hikâyeleri, uzun sof­ralar, tutkulu sohbetler, tango ge­celeri... Burada Avrupa düzeniyle Latin sıcaklığı yan yana yaşar. Şe­hir sizi sarar, dönüştürür ve ayrı­lırken bir parçanızı alıp götürür.