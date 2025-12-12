Tarihi terminalin ışıkla yazılan hikâyesi

Meltem KERRAR

Peru asıllı Amerikalı sanat­çı Grimanesa Amorós, Kara­köy’deki The Peninsula Hotel için yaptığı iki ışık yerleştirmesiyle İs­tanbul’da. The Peninsula Hotels’in dünyanın farklı noktalarında 2019 yılından bu yana devam eden ‘Art in Resonance’ programı dahilinde İstanbul için özel olarak tasarla­nan işler “Passage” ve “Maritime” adlarını taşıyor. Daha önce The Peninsula New York’un yanı sıra Köln’deki Ludwig Museum ve Şan­ghay’daki Central Academy of Fine Arts gibi prestijli kurumlarda işleri sergilenen Amorós, İstanbul için tasarladığı bu iki çalışmayı “A Wa­ve of Time” başlığı altında bir ara­ya getirmiş. İlk enstalasyon, otelin tarihi saat kulesinde sergileniyor. 1910’lu yıllarda kruvaziyerleri­nin uğrak noktası olan otelin tarihi yolcu terminali binasında konum­lanan yerleştirme insan hareketi­nin ritimlerini çağrıştıran dina­mik bir yol haritası çizerek ayrı­lıkların ve kavuşmaların yaşandığı mekana geçmişten bugüne el sallı­yor. Sanatçının “Maritime” adını verdiği ikinci enstalasyonu, asılı duran bir gemiyi andıran heykelsi formuyla lobide yer alıyor. Otelin bulunduğu lokasyonun köklü de­nizcilik geçmişine şiirsel bir selam niteliğindeki çalışma, izleyenleri deniz yolculuklarının kurduğu fi­ziksel, kültürel ve içsel bağlar üze­rine düşünmeye çağırıyor.

Amorós’un işleri, tarih, teknoloji ve mimarinin kesişim noktasında şekilleniyor. Sanatçı video, ışık ve elektronik bileşenleri içeren anıt­sal yerleştirmeler yaratırken izle­yiciyi çevresiyle duygusal bir bağ kurmaya davet ediyor. Teknolojiyi sanatının merkezi değil, anlatısını destekleyen bir ifade aracı olarak gören Amorós, sanat yolculuğu­nu “bilinmeyenle süregelen bir ro­mantizm” olarak tanımlıyor. Şeh­re yeni bir anı katan bu iki iş, aralık sonuna kadar The Peninsula Ho­tel’de. Sanatçıyla İstanbul deneyi­mini konuştuk.

Dünyanın farklı yerlerinde işlerinizin ortak ilham nokta­sı kültürel miras olmuş. Roma/ Bizans/Osmanlı/Türk sente­ziyle yaşayan İstanbul’da bu çok kültürlü geçmişle nasıl bir ilişki kurdunuz?

“Passage” ve “Maritime” meka­na özgü işler. Bir zamanlar liman terminali olan Peninsula İstanbul, kendi içinde mekanların ve insan­ların kesişen hikayelerini barındı­rıyor zaten. Bu büyük ölçekli yer­leştirmeleri yaratırken her zaman doğadan ve bulunduğum ülkenin özünden besleniyorum. Bunu ya­parken de kendi kültürel mirasım­la ilişkilendirmeyi ve sanat eserini hem toplulukla hem de bireysel iz­leyiciyle buluşturmayı seviyorum. Buradaki “A Wave of Time” serisi suyla kurduğum güçlü bağdan ve zaman kavramından yola çıkıyor. Aynı zamanda bir kentin ve tarihi­nin üzerindeki kalıcı zaman etki­sinden de ilham alıyor.

Peninsula İstanbul’da yer alan iki çalışmanızın üretim sü­recinden söz eder misiniz? Ta­rihi Yarımada’ya bakan bir nok­tada bir yerleştirme yapmanın sizi zorlayan yanları oldu mu?

Her yerleştirme benzersiz be­nim için. Zorluk değil, yaratıcı ol­ma fırsatları olarak görüyorum as­lında onları. Bu ölçekte işler üre­tirken ekip çalışması çok önemli. Kurulum ekibinin bu eseri hayata geçirme konusundaki heyecanı sü­reci kolaylaştırdı benim için. Hatta içlerinden biri kızıyla birlikte va­purda giderken işi uzaktan gördük­lerini ve kızının “Vay, şuna bak!” diyerek heyecanlandığını anlattı. O da “Baban bunun bir parçasıy­dı,” diye cevap vermiş. Bunu büyük bir gururla anlattı. Ben eserlerimi insanlar arasında bir paylaşım ya­ratmak için üretiyorum; bu yüzden onun tepkisi ve kurduğu bağ benim için çok değerliydi. Çünkü amacım ışığı paylaşmak!

Işığı ana malzeme olarak kul­landığınız işlerinizle şehirle­rin hafızasında yeni hatıralar bırakıyorsunuz. İstanbul’a bı­raktığınız hatıranın farkı ne?

Elbette her deneyim farklı, hiçbir eser birbirinin aynısı değil. Çalış­malarım benim için birer çocuk gi­bi, onlara her şeyimi veririm. Süre­cin bütünü ve bu eserlerin insanla­ra dokunduğunu görmek benim en önemli tatmin noktam. Sanat, bir konuşma başlatmak, insanları dü­şündürmek ve ışığı paylaşmak için­dir. İstanbul’da geçirdiğim zamanı ve “Passage” ve “Maritime”ın ken­tin iki yakasındaki insanlarla kur­duğu bağı asla unutmayacağım.