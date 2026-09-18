THY, Liverpool’a niye sponsor oldu?

ALP ULAGAY

Dünyanın en büyük 10 ku­lübünden birisi… Her kı­tadan toplam 200 milyonu aşkın takipçi… 20 kez İngiltere ve altı kez Avrupa şampiyonu dev bir marka… Aynı zamanda ülkenin en zengin takımlarından birisi… Ve tüm bunları geçmişin mirası ve bu­günün bilimiyle harmanlayan bir yönetim…

Liverpool FC’den bahsediyorum elbette. Ve geçen hafta İngiltere spor medyasını sallayan bir haber­le Türk Hava Yolları’nın 2027’nin haziran ayından itibaren Liverpo­ol’a yeni forma göğüs sponsoru ola­cağı açıklandı. İngiliz medyasının aktardığında göre de sözleşme sü­resi beş yıllık ve bu süre için THY 300 milyon sterlin (yaklaşık 400 milyon dolar) ödeyecek.

Hem hamle çarpıcı hem de meb­lağ büyük görünüyor değil mi ilk andan itibaren? Şöyle özetleyeyim durumu: THY, Liverpool forma­sında yer alan sadece altıncı spon­sor olacak. İngiltere’de forma rek­lamına izin verilen 1979’dan bu yana sadece beş firma Liverpool’a sponsorluk yaptı. Hitachi (1979- 1982), Crown Paints (1982-1988), Candy (1988-1992), Carlsberg (1992-2010) ve Standard Charte­red (2010-2027). Son ikisinin iş­birliğini 18 ve 17 yıl sürdürdüğüne dikkat çekeyim.

2025'te en çok gelir elde eden kulüp oldu

Rakamın ve kulübün büyüklü­ğü her anlamda dikkat çekici. Peki hem Liverpool hem de THY açı­sından bu anlaşma ne ifade ediyor? Öncelikle Liverpool’a bir bakalım. Kırmızılar sorunlu bir dönemden sonra 2016’dan itibaren sportif ve mali açılardan çıkışa geçti. Ge­çen 10 yılda iki kez Premier Lea­gue şampiyonu oldular. Şampiyon­lar Ligi’nde üç kez final oynadılar ve birini kazandılar. Diğer kupala­rı saymıyorum bile. Aynı zamanda kaynakları çeşitlendirerek 2025’te İngiltere’nin en çok gelir elde eden kulübü oldular.

Ancak sporda dinamiği sürekli korumak durumunda kulüpler. Li­verpool da hem PL’deki hem Av­rupa’daki rakiplerine karşı geride kalmamak için bu gelir seviyesi­ni korumak durumunda. Sıkı reka­bet ortamında her sezon aynı spor­tif başarıyı elde etmek çok zor ama Liverpool elindeki maddi ve duy­gusal varlıkları kullanarak bir çe­kim merkezi olmayı sürdürüyor. Anlaşılan o ki göğüs sponsorluğu için Standard Chartered ile devam etmek istiyorlardı. Ancak, banka mevcut yıllık 50 milyon sterlinlik sözleşmenin üzerine çıkamayın­ca devreye THY girdi. Böylece Li­verpool hem sezonluk ticari bedeli artırdı hem de uluslararası seyahat hizmetlerini aradan çıkarmış oldu.

THY’ye gelince, son 20 yılda gi­derek daha uluslararası bir yapıya büründüler. Filosunu hızla geniş­letti ve yolcu sayısını hızla arttır­dı. 2005 sonunda 14 milyon yolcu taşıyıp 2,3 milyar dolar gelir elde eden 2025’teki rakamlara göre 92 milyon yolcu taşıyıp 24 milyar do­lara gelir elde etti. Buna bağlı ola­rak reklam ve tanıtım harcamaları da yükseldi. Mesela Euroleague’le 15 sezon süren isim sponsorluğu anlaşması en bilinen örnekti. THY bu anlaşma için çok daha düşük bir meblağ ödüyordu. Anlaşmanın son sezonu olan 2024-25’teki sponsor­luk bedeli 5,2 milyon euroydu…

Japonya basketbol ligine sponsor olmuştu

Bunun yanı sıra THY, İstan­bul’un finale ev sahipliği yaptığı 2022-23’te bir sezon için Şampi­yonlar Ligi havayolu partnerliğini üstlendi. Arşivi karıştırınca gör­düm ki, Euro 2016 ve ragbide Avru­pa kupalarına, birçok golf ve tenis turnuvasına, Paris ve Los Angeles maratonlarına ve hatta Japonya basketbol ligine sponsor olmuşlar geçen 10 yılda…

Elbette, futbolun diğer spor dal­larına nazaran tartışılmaz bir eri­şim gücü ve etkisi var. Bu sayede tüm dünyadan PL izleyicisine ve Liverpool takipçilerine erişmek hiç fena bir strateji değil. İngilte­re’nin önde gelen maliye uzmanla­rından Kieran Maguire, The Price of Football podcastinde geçen haf­ta PL’in bu erişim gücünü vurgula­dı: “TV’de canlı yayınların son ka­lesi spor. PL maçları da tüm dün­yada canlı yayınlanıyor. Küresel markalar bu kulüplerle işbirliği ya­pıp 190 ülkede evlere girmek isti­yor.” Liverpool sezon boyunca sa­dece iç sahada değil tüm maçlarda THY logolu formayı giyecek. Hat­ta eğer katılabilirse Şampiyonlar Ligi maçlarında da… Bu aynı anda milyonlarca hatta maçına göre on milyonlarca, gözün logoyu görme­si anlamına gelecek.

Buna elbette dijital dünyadaki görünürlüğü eklemek lazım. Spor pazarlaması uzmanı Tanish Aro­ra’nın blogunda verdiği rakamlara göre Liverpool 12 milyon YouTu­be abonesi de dahil olmak üzere toplamda 215 milyonu aşkın sos­yal medya takipçisine sahip. Öl­çüm yapılan son yılda 14,7 milyar sosyal medya video izlenmesine ulaşarak bu alanda en yakın Pre­mier Lig kulübünü yüzde 37 geride bırakmış.

Ayrıca, THY bu hamleyle futbo­la yıllardır yatırım yapan Emirates ve Qatar Airways gibi diğer ulus­lararası hava yollarının sahasına da adım atmış oluyor. Bu iki hava­yolu son 20 yılda Arsenal’dan Real Madrid’e, UEFA’dan FIFA’ye çok sayıda ticari işbirliğine yüz mil­yonlarca dolar harcadı. Şimdi THY ile futbol üzerinden de çekişmeye girecekler…

Gelelim bu anlaşmanın THY’ye maliyetine… Hiç de küçümsenme­yecek bir harcama rakamı söz ko­nusu burada. Stockanalysis’e gö­re THY, geçen yıl tüm tanıtım ve reklam faaliyetleri için toplam 175 milyon dolar harcamıştı. Gelecek yıldan itibaren sadece Liverpool’a yılda yaklaşık 80 milyon dolar öde­yecekler. Ama Liverpool’un ulus­lararası seyahat harcamaları bu rakama dahil değil. Kırmızılar yaz aylarında ortalama 10 bin mil uçu­yor. Sezon içinde de dört ila altı kez Avrupa deplasmanına gidiyorlar. Ayrıca, THY bu sponsorluğu çe­şitli reklam, tanıtım ve aktivasyon faaliyetleriyle süsleyecektir. Bu maliyetleri ekleyince yıllık harca­manın 100 milyon dolara yaklaşa­cağını söylemek yanlış olmaz.

THY’nin 2025 rakamları

Gelir 24,1 milyar $

Brüt kâr 3,9 milyar $

Faaliyet kârı 1,9 milyar $

Net kâr 2,9 milyar

THY’nin reklam ve tanıtım giderleri

2025

175 milyon dolar

2024

215 milyon dolar

2023

193 milyon dolar

2022

110 milyon dolar

2021

76 milyon dolar