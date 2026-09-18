THY, Liverpool’a niye sponsor oldu?
Liverpool gelecek sezondan itibaren Premier League ve muhtemelen Şampiyonlar Ligi maçlarında Türk Hava Yolları logolu formayla sahada yer alacak. Yıllık maliyeti belki de 100 milyon doları bulacak bu anlaşmanın her iki tarafa neler getirecek bir inceleyelim…
ALP ULAGAY
Dünyanın en büyük 10 kulübünden birisi… Her kıtadan toplam 200 milyonu aşkın takipçi… 20 kez İngiltere ve altı kez Avrupa şampiyonu dev bir marka… Aynı zamanda ülkenin en zengin takımlarından birisi… Ve tüm bunları geçmişin mirası ve bugünün bilimiyle harmanlayan bir yönetim…
Liverpool FC’den bahsediyorum elbette. Ve geçen hafta İngiltere spor medyasını sallayan bir haberle Türk Hava Yolları’nın 2027’nin haziran ayından itibaren Liverpool’a yeni forma göğüs sponsoru olacağı açıklandı. İngiliz medyasının aktardığında göre de sözleşme süresi beş yıllık ve bu süre için THY 300 milyon sterlin (yaklaşık 400 milyon dolar) ödeyecek.
Hem hamle çarpıcı hem de meblağ büyük görünüyor değil mi ilk andan itibaren? Şöyle özetleyeyim durumu: THY, Liverpool formasında yer alan sadece altıncı sponsor olacak. İngiltere’de forma reklamına izin verilen 1979’dan bu yana sadece beş firma Liverpool’a sponsorluk yaptı. Hitachi (1979- 1982), Crown Paints (1982-1988), Candy (1988-1992), Carlsberg (1992-2010) ve Standard Chartered (2010-2027). Son ikisinin işbirliğini 18 ve 17 yıl sürdürdüğüne dikkat çekeyim.
2025'te en çok gelir elde eden kulüp oldu
Rakamın ve kulübün büyüklüğü her anlamda dikkat çekici. Peki hem Liverpool hem de THY açısından bu anlaşma ne ifade ediyor? Öncelikle Liverpool’a bir bakalım. Kırmızılar sorunlu bir dönemden sonra 2016’dan itibaren sportif ve mali açılardan çıkışa geçti. Geçen 10 yılda iki kez Premier League şampiyonu oldular. Şampiyonlar Ligi’nde üç kez final oynadılar ve birini kazandılar. Diğer kupaları saymıyorum bile. Aynı zamanda kaynakları çeşitlendirerek 2025’te İngiltere’nin en çok gelir elde eden kulübü oldular.
Ancak sporda dinamiği sürekli korumak durumunda kulüpler. Liverpool da hem PL’deki hem Avrupa’daki rakiplerine karşı geride kalmamak için bu gelir seviyesini korumak durumunda. Sıkı rekabet ortamında her sezon aynı sportif başarıyı elde etmek çok zor ama Liverpool elindeki maddi ve duygusal varlıkları kullanarak bir çekim merkezi olmayı sürdürüyor. Anlaşılan o ki göğüs sponsorluğu için Standard Chartered ile devam etmek istiyorlardı. Ancak, banka mevcut yıllık 50 milyon sterlinlik sözleşmenin üzerine çıkamayınca devreye THY girdi. Böylece Liverpool hem sezonluk ticari bedeli artırdı hem de uluslararası seyahat hizmetlerini aradan çıkarmış oldu.
THY’ye gelince, son 20 yılda giderek daha uluslararası bir yapıya büründüler. Filosunu hızla genişletti ve yolcu sayısını hızla arttırdı. 2005 sonunda 14 milyon yolcu taşıyıp 2,3 milyar dolar gelir elde eden 2025’teki rakamlara göre 92 milyon yolcu taşıyıp 24 milyar dolara gelir elde etti. Buna bağlı olarak reklam ve tanıtım harcamaları da yükseldi. Mesela Euroleague’le 15 sezon süren isim sponsorluğu anlaşması en bilinen örnekti. THY bu anlaşma için çok daha düşük bir meblağ ödüyordu. Anlaşmanın son sezonu olan 2024-25’teki sponsorluk bedeli 5,2 milyon euroydu…
Japonya basketbol ligine sponsor olmuştu
Bunun yanı sıra THY, İstanbul’un finale ev sahipliği yaptığı 2022-23’te bir sezon için Şampiyonlar Ligi havayolu partnerliğini üstlendi. Arşivi karıştırınca gördüm ki, Euro 2016 ve ragbide Avrupa kupalarına, birçok golf ve tenis turnuvasına, Paris ve Los Angeles maratonlarına ve hatta Japonya basketbol ligine sponsor olmuşlar geçen 10 yılda…
Elbette, futbolun diğer spor dallarına nazaran tartışılmaz bir erişim gücü ve etkisi var. Bu sayede tüm dünyadan PL izleyicisine ve Liverpool takipçilerine erişmek hiç fena bir strateji değil. İngiltere’nin önde gelen maliye uzmanlarından Kieran Maguire, The Price of Football podcastinde geçen hafta PL’in bu erişim gücünü vurguladı: “TV’de canlı yayınların son kalesi spor. PL maçları da tüm dünyada canlı yayınlanıyor. Küresel markalar bu kulüplerle işbirliği yapıp 190 ülkede evlere girmek istiyor.” Liverpool sezon boyunca sadece iç sahada değil tüm maçlarda THY logolu formayı giyecek. Hatta eğer katılabilirse Şampiyonlar Ligi maçlarında da… Bu aynı anda milyonlarca hatta maçına göre on milyonlarca, gözün logoyu görmesi anlamına gelecek.
Buna elbette dijital dünyadaki görünürlüğü eklemek lazım. Spor pazarlaması uzmanı Tanish Arora’nın blogunda verdiği rakamlara göre Liverpool 12 milyon YouTube abonesi de dahil olmak üzere toplamda 215 milyonu aşkın sosyal medya takipçisine sahip. Ölçüm yapılan son yılda 14,7 milyar sosyal medya video izlenmesine ulaşarak bu alanda en yakın Premier Lig kulübünü yüzde 37 geride bırakmış.
Ayrıca, THY bu hamleyle futbola yıllardır yatırım yapan Emirates ve Qatar Airways gibi diğer uluslararası hava yollarının sahasına da adım atmış oluyor. Bu iki havayolu son 20 yılda Arsenal’dan Real Madrid’e, UEFA’dan FIFA’ye çok sayıda ticari işbirliğine yüz milyonlarca dolar harcadı. Şimdi THY ile futbol üzerinden de çekişmeye girecekler…
Gelelim bu anlaşmanın THY’ye maliyetine… Hiç de küçümsenmeyecek bir harcama rakamı söz konusu burada. Stockanalysis’e göre THY, geçen yıl tüm tanıtım ve reklam faaliyetleri için toplam 175 milyon dolar harcamıştı. Gelecek yıldan itibaren sadece Liverpool’a yılda yaklaşık 80 milyon dolar ödeyecekler. Ama Liverpool’un uluslararası seyahat harcamaları bu rakama dahil değil. Kırmızılar yaz aylarında ortalama 10 bin mil uçuyor. Sezon içinde de dört ila altı kez Avrupa deplasmanına gidiyorlar. Ayrıca, THY bu sponsorluğu çeşitli reklam, tanıtım ve aktivasyon faaliyetleriyle süsleyecektir. Bu maliyetleri ekleyince yıllık harcamanın 100 milyon dolara yaklaşacağını söylemek yanlış olmaz.
THY’nin 2025 rakamları
Gelir 24,1 milyar $
Brüt kâr 3,9 milyar $
Faaliyet kârı 1,9 milyar $
Net kâr 2,9 milyar
THY’nin reklam ve tanıtım giderleri
2025
175 milyon dolar
2024
215 milyon dolar
2023
193 milyon dolar
2022
110 milyon dolar
2021
76 milyon dolar