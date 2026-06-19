Tiyatrodan dünyaya yayılan ses: Azalt, yeniden kullan, dönüştür!

Meltem KERRAR

meltemkerrar@gmail.com

Duyarlı ve yenilikçi ban­kacılık anlayışına sa­hip Halkbank, çocuklara tüketim ve çevre bilinci kazan­dırma hedefi doğrultusunda ça­lışmalarını sürdürüyor. Bu yak­laşımın önemli adımlarından biri olan Halkbank Çocuk Tiyat­rosu’nun “Süper Kahramanlar: Dünyamızı Koruyoruz!” oyunu sezon boyunca küçük izleyici­lerin büyük ilgisini topladı. Baş­rolünde Azra Akın’ın yer aldığı oyunda çocuklar, bilinçli tüke­tim ve kaynak yönetimi gibi te­mel kavramları eğlenerek öğre­niyor. İlk turne kapsamında 24 ilde yaklaşık 19 bin çocuğa ulaşan oyun, ikinci turnesinde 19 şehri gezerek 50 gösterimle 15 bin ço­cuğu tiyatroyla buluşturdu. Ra­mi Çocuk ve Sanat Bienali’ndeki gösterimle sezonu kapatan tiyat­ro, böylece Türkiye genelinde 34 bin çocuğa ulaştı.

Hakkı Ergök’ün yönetmenli­ğini üstlendiği oyunda, Azra Akın çocuklara yol gösteren bir öğretmen karakteriyle sahnede yer alıyor. “Azalt, yeniden kullan, geri dö­nüştür” temasını vur­gulayan oyunla çocuk­lar; kaynakları verimli kullanmanın dünyayı kurtaracak gerçek bir ‘süper güç’ olduğu­nu deneyimleyerek öğreniyor. Müzik­leri, dinamik ka­rakterleri ve eğ­lenceli anlatım diliyle çocukla­rın büyük ilgi­sini çeken in­teraktif oyun; bilinçli tüke­tim ve geri dö­nüşüm gibi kav­ramları günlük ha­yattan örneklerle ele alıyor. 6-12 yaş grubuna hitap eden 35 daki­kalık oyunun sonunda çocuk­lara hediye edilen kumbara ise sahnede verilen mesajların so­mut bir alışkanlığa dönüşmesi­ne yardımcı olma amacında.

Halkbank’ın sanata ve top­lumsal gelişime verdiği deste­ğin bir parçası olarak, Rami Ço­cuk ve Sanat Bienali kapsamın­da özel gösterimler yapan oyun, Rami Kütüphanesi’nin tarihi atmosferinde de izleyiciyle bu­luştu.

Azra Akın’la, oyunu ve çocuk­larla olan deneyimini konuştuk.

Televizyon ve sinemanın ardından bir çocuk oyunuyla tiyatro sahnesinde yer aldı­nız. Nasıl oldu Halkbank Ço­cuk Tiyatrosu’yla buluşma­nız, anlatır mısınız?

Halkbank’ın toplumsal fayda odaklı sosyal sorumluluk proje­lerini çok kıymetli buluyorum. Çocukların gelişimine katkı su­nan böylesine anlamlı bir pro­jenin parçası olmak benim için çok değerliydi. Bankanın bu ko­nuya gösterdiği hassasiyet, ço­cukların gelişimine ve sanatsal etkinlik­lerle buluşma­sına verdiği büyük değer, bu projele­rin her yıl daha da bü­yümesi­ni sağlıyor. Çevre ve tüketim bi­lincini merkeze alan oyunumuz bu yılki ilk turnesinde büyük il­gi gördü. Hemen ardından baş­lattığımız ikinci turnemizle de Türkiye’nin dört bir yanını do­laşmaya devam ettik. Sezonu, 6-7 Haziran tarihlerinde Rami Çocuk ve Sanat Bienali’nde ger­çekleştirdiğimiz özel gösterim­lerimizle kapattık. İki turne kap­samında yaklaşık 34 bin çocuğa ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Çocuklar için oynamak

2009 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu’nda yer aldığınız rolle tiyatro yapmıştınız. Ço­cuklar için sahnede olmak nasıl bir deneyimdi?

Çocuklar için sahnede olmak, yetişkin oyunlarına kıyasla çok daha dinamik ve sorumluluğu yüksek bir deneyim. Bir anne ola­rak çocukların heyecanını, me­rakını ve gözlerindeki o parıltı­yı doğrudan gözlemlemek bana apayrı bir mutluluk verdi. Ço­cuklar, duygularını en içten şe­kilde gösteren izleyiciler. Oyun sırasında onların coşkusunu gör­mek, hayallerine ve gelecekleri­ne olumlu bir katkı sunabilmek benim için tarifsiz bir duygu. Sahnede onlardan aldığımız o saf ve sonsuz enerji, sanatın ne ka­dar birleştirici, iyileştirici ve öğ­retici bir güç olduğunu her defa­sında bizlere yeniden hatırlattı.

Oyun çevreci içeriğiyle öne çıkıyor. Çocukların tepkile­ri, dönüşleri sizce nasıl oldu?

Çocukların tepkileri son de­rece olumlu ve katılımcıydı. Gü­nümüz çocuklarının değişen al­gı dünyasına hitap edebilmek için interaktif, yüksek tempolu ve çocukları oyunun içine da­hil eden bir sahne dili kurgula­dık. "Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür" temasını günlük ha­yattan örneklerle aktardığımız için, hem hikâyeye yön verdiler hem de karakterlerle çok hızlı bir bağ kurdular. Oyunda onla­ra dünyayı korumak için sihirli güçlere değil, ışığı kapatmak ve­ya bir eşyayı yeniden kullanmak gibi küçük adımlara ihtiyaç ol­duğunu anlattık.

Gösterimlerin sonunda hedi­ye edilen kumbaralarla ise ço­cukların sahnede aldıkları çev­re, kaynak yönetimi ve tasarruf mesajlarını evlerine taşımala­rı amaçlandı. Böylece tiyatroda eğlenerek öğrendikleri kavram­ların, günlük yaşamlarında kalı­cı alışkanlıklara ve somut kaza­nımlara dönüşmesi desteklendi. Bu vesileyle, çocuklara bu den­li değer veren duyarlı bir banka­cılık anlayışına sahip olduğu ve sanatı Anadolu’nun dört bir ya­nına taşıdığı için Halkbank’a te­şekkürlerimi sunuyorum.