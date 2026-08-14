Trakya’da caz ve tapas

Meltem KERRAR

Şehir hayatı içinde çoktan unuttuğumuz, çocukluğumuzda üzerimize bir yaz hırkası aldığımız ve çoğu zaman yıldızları saydığımız geceleri hangimiz özlemiyor ki? Meteor yağmuru günlerini takvimde bilsek de, yoğun ışıklarda görmek uzak bir hayal gibi artık yıldızları. Küçük bir kaçış planı ya da yıldızlara yakın bir doğaçlamayla cazı yaşamak isterseniz güzel bir öneri olarak karşımızda Bakucha’nın Jazz & Tapas konserleri. Doğa, gastronomi ve müziği aynı atmosferde buluşturan serinin 33'üncü buluşmasında Türkiye cazının en önemli isimlerinden Kerem Görsev Trio yer alacak. Gün batımında bağların sakin doğasında başlayacak konserlerde lezzetli tapaslar eşliğinde gastronomi ve müziğin tatlı birlikteliği yaşanıyor. Kış mevsiminde de devam edecek konserlerin bu son açık hava etkinliğinde Görsev’e, Ferit Odman (davul) ve Volkan Hürsever (kontrbas) eşlik edecek.

20 yılı aşkın bir süredir Trakya’da tarım yapan, restoranında yetiştirdiği ürünleri mevsiminde sunan, doğaya ve müziğe tutkun ev sahibi Zeynep Arca Şallıel ile sanatla lezzeti bir araya getirdiği konseptini konuştuk.

Çardaktan sahneye

Açık havada müzik ve gastronomiyi birlikte yaşattığınız “Jazz & Tapas” konserleri nasıl başladı?

Aslında buradaki ilk etkinliklerimiz, henüz otel yokken çardağımızda başladı. Bağda günübirlik ağırlamalar yaparken klasik kuartetler davet ediyor ve geziye müzik katıyorduk. Sürpriz konserler de yaptık o dönemde. Daha sonra gastronomi etkinliklerine başladık, konuk şefler davet ettik. Gastronomi bir kültür, tarımsal üretim de öyle… Müzik de bizim hayatımızda çok keyif aldığımız bir başka kültürel boyut. Onu da katalım buraya dedik ve gastronomiyle müziği nasıl buluşturabiliriz diye düşündük. Önceleri bağ bozumu döneminde "Gün Batımında Kuartet" projesini başlattık. Her cuma akşamı burada bir gün batımında klasik kuartet konserleri yapıldı. Bu ilgi görüp sevilince de bir konsept geliştirelim dedik ve "Jazz & Tapas"ı başlattık. Caz hem kaliteli, hem eğlenceli kişisel olarak da keyif aldığımız bir müzik olduğundan buraya katmak istedik. İlk konserimizi 2018 yılında yaptık. Sonra pandemi dönemini atlattık 2021’de yeniden devam ederek ve bu yıl 33’üncüsüne ulaştık.

Kimleri ağırladınız burada?

Türkiye'de çok kıymetli caz müzisyenleri var. Ne mutlu ki büyük çoğunluğunu ağırlama şansımız oldu. İlk olarak Sibel Köse Kuartet ile başladık. İkinci gelişlerinde kentet olarak geldiler. Ferit Odman Kuartet'i ağırladık. Tabii bu isimleri söylüyorum ama bunlarla birlikte gelen müzisyenlerin de her biri çok kıymetli. Kaan Yıldız, Uraz Kıvaner, Eylül Biçer... Eşimin kuzeni olan Batu Şallıel müzik direktörlüğümüzü yapıyor, kendisi de iyi bir caz saksofoncusudur. Bu yıl yaz konserlerimizin açılışını Önder Foçan’la yaptık. Ece Göksu, İmer Demirer’i ağırladık. Temmuz ayında Tülay Günal’ın ardından şimdi Kerem Göresev’le yaz dönemini kapatıyoruz.

Doğaçlama ve kendiliğindenliği içinde barındıran, diğer türlere göre içinde belki daha çok ‘canlılık’ olan bir müzik caz. Özen isteyen ve doğanın içinde gelişen büyüyen üzüm yetiştirmekle belki de benziyor…

Bağcılık zanaatkar bir üretim şekli. Bizim yaptığımız tür, agroekolojik bağcılık, hem uzmanlık hem emek isteyen bir iş ve bir zanaatkar üretim şekli. Cazla birbirine yaklaşan noktaları, özellikle de ‘adanmışlık’ konusunda mutlaka var. Yaptığımız tarım şeklinde, mevsimi ve toprağı okuyarak, bize verdiği bilgiyi okuyup, anlayıp ona göre bir tepki vermek gerek. Bu anlamda da cazla benzetiyorum.

Denizcilikteki ‘doğayla savaşılmaz’ mantığı sanırım bağcılıkta da var.

Kesinlikle öyle! Bizim yaptığımız üretim de, doğayı anlayıp onunla iletişim kurmayı gerektiren bir şey. Burada yaptığımız mutfak da bulunduğumuz yeri ve mevsimi anlayan bir yaratım süreci gerektiriyor. Dolayısıyla bunların birbiriyle güzel buluştuğunu düşündük.

Yazlık sinemadan mimari sergiye

Dinleyici olarak aynı müziği kapalı konser mekanında dinlemekle açık havada, hele de doğanın içinde hissetmenin farkı var. Sanatçıları da etkiliyordur aynı duygu sanırım.

Burada doğada olmanın getirdiği bir özgürlük hissi var. O özgürlük hissi, hem dinleyiciye hem de sahnedeki sanatçının ifadesine yansıyor ve herkesi çok keyiflendiriyor.

“Jazz & Tapas”ın uzun yıllar devam etmesini diliyorum. Kendi içinde büyüdü ve yıllar içinde bir dinleyici kitlesi oluştu. Hatta belki ileride bir festivale evrilmesi gibi bir ümidimiz var.

Ama Bakucha’da sadece caz yok. Sanatla hep iç içeyiz. Geçen yıl Fransız Kültür Merkezi ile yaptığımız bir işbirliği oldu örneğin. Bahçede yaz sineması yaptık ve Fransız klasik gastronomi filmlerinden örnekler gösterdik üç hafta boyunca. Bunu yine gastronomiyle birleştirdik. Önce Fransız mutfağından örnekler tadıldı sonra şezlong üzeri şalını alıp sinema keyfi yaptı konuklar. Önümüzdeki yıl tekrar bu yaz sinemasını gündemimize almak istiyoruz. Yanı sıra, birkaç yıl önce Özyeğin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri mezuniyet projelerini burada yaptılar.

Bu tür üniversite işbirliklerini de çok önemsiyoruz. "Biz bir sürdürülebilir yaşam alanı tasarlatmak istiyoruz öğrencilerimize" diyerek geldiler bize. Buradaki araziyi —tabii üzerindeki binalar hariç olarak— sanki sıfır/bakir bir araziymiş gibi değerlendirdiler. ”Burada bir sürdürülebilir yaşam alanı ya da köy nasıl tasarlarsınız?" dı ödevleri. Biz de o diplomada derece alan projeleri üç ay boyunca otelimizde sergiledik. Farklı disiplinlerin buluştuğu, düşünsel bir şeylerin de üretildiği bir alan olmak istiyoruz burada. Plastik sanatlarla ilgili de bir projemiz var, önümüzdeki yıl onu da gündeme getirmeyi ümit ediyoruz.

Bir otelin, bir bağın, bir markanın kurucusu olarak, işin içine sanatı ve kültürü dahil etmenin ve bununla birlikte yürümenin bir yatırımcı ve iş sahibi olarak ne gibi katkıları oluyor size?

En büyük katkısı buranın ruhuna oluyor. Pekiştiriyor. Burada yaşanan deneyimi zenginleştiriyor. Bir de bizi mutlu ediyor en başta. Burası çünkü sadece bir otel, sadece bir bağ ya da sadece bir üretim alanı değil, burası ayrıca aynı zamanda yaşayan bir yer. Biz buranın yaşayan bir yer olmasını istiyoruz her şeyden önce.

Sanatın artısı

Marmara Adası’nda edebiyat ve sanatla dolu dört gün...

Marmara Adası, geçen hafta edebiyat ve sanatla dolu dört güne ev sahipliği yaptı. Bu yıl beşincisi düzenlenen Marmara Adası Edebiyat Festivali (MAEF), söyleşilerden film gösterimlerine, yazar-okur buluşmalarından müzik ve dans performanslarına uzanan programıyla ada sakinlerini ve ziyaretçileri edebiyat ve sanat etrafında buluşturdu.

“Umut” temasına odaklanan festivalde Anastasia Laukkanen, Aslı Atasoy, Ayşe Kulin, Ayşe Övür, Ayşegül Devecioğlu, Christina Schray, Eylem Ata, Güzin Değişmez, Hakan Günday, Hikmet Hükümenoğlu, Murat Meriç, Murathan Mungan, Nazlı Ökten, Oya Baydar, Özgür Mumcu, Rafet Kemancı, Sevengül Sönmez ve Taner Sayacıoğlu edebiyatseverlerle bir araya geldi.

ENKA’da açıkhava sinemasına üç filmli final

ENKA Sanat’ın Başka Sinema işbirliğiyle hazırladığı açıkhava sineması, ağustos programını üç filmle tamamlıyor. Haftanın ilk gösterimi, 17 Ağustos’ta Paul Thomas Anderson’ın yönettiği, Leonardo DiCaprio, Sean Penn ve Benicio Del Toro’lu “One Battle After Another” (Savaş Üstüne Savaş) olacak.

19 Ağustos’ta Josh Safdie imzalı, Timothée Chalamet’in başrolünde olduğu “Marty Supreme” (Muhteşem Marty) gösterilecek. Sezonun kapanışı ise 21 Ağustos’ta Phil Lord ve Christopher Miller’ın yönettiği, Ryan Gosling ve Sandra Hüller’in rol aldığı “Project Hail Mary” (Kurtuluş Projesi) ile yapılacak.