Trikonun sessiz gücü

Paris’te atılan temellerden Samsun’daki üretim gü­cüne uzanan yolculukta KNITSS, bugün trikonun yalnız­ca bir ürün değil, bilinçli bir yaşam tercihi olduğunun altını çiziyor. Markanın vizyonunu, tasarım yak­laşımını ve sürdürülebilirlik anla­yışını KNITSS’in kurucusu Duygu Boz ile konuştuk...

KNITSS nasıl doğdu? Marka­yı kurarken aklınızda nasıl bir vizyon vardı?

KNITSS, trikonun zamansız gücüne ve çok yönlü potansiyeli­ne duyulan inançla doğdu. Aile­den gelen üretim bilgisi ve teknik uzmanlığı, çağdaş tasarım anlayı­şıyla birleştirerek triko odağında özgün bir marka yaratmayı hedef­ledik. Vizyonumuz; kaliteli, uzun ömürlü, farklı kombinlere uyum sağlayan ve modern kadının ha­yatına gerçek anlamda eşlik eden bir gardırop sunmak. 2015 yılında Paris’te temelleri atılan KNITSS, uluslararası bir bakış açısıyla ko­numlandı.

KNITSS’i kurduğunuz ilk günden bugüne tasarım anla­yışınız nasıl evrildi?

İlk günden bu yana tasarım an­layışımızın merkezinde yalınlık, işlevsellik ve zamansızlık yer alı­yor. Ancak bugün bu yaklaşım, veri analizi, müşteri iç görüsü ve sür­dürülebilirlik kriterleriyle daha sistematik bir yapıya kavuştu. Si­luetler daha akışkan, formlar da­ha çok katmanlı ve kombinlenebi­lir hale geldi. KNITSS artık sadece estetik değil, aynı zamanda strate­jik bir tasarım diliyle ilerliyor.

KNITSS’in “modern, yalın ve sıcak” dokusunu oluşturan este­tik imzayı nasıl tarif edersiniz?

Bu estetik imza; şehir hayatının temposu ile trikonun yumuşaklı­ğının dengeli bir birlikteliğinden doğuyor. Abartıdan uzak, ama ka­rakterli detaylarla güçlenen bir stil dili benimsiyoruz. Doğal renk pa­letleri, dokunun ön plana çıktığı yüzeyler ve rahat siluetler KNIT­SS kadınının güçlü ama sakin du­ruşunu yansıtıyor.

Koleksiyonlarınızı oluştu­rurken sizi en çok besleyen re­feranslar neler?

Sanat, mimari, şehir hayatı ve modern kadının gündelik ritmi en önemli referanslarımız. Bunun yanı sıra veri analiziyle müşte­ri beklentilerini ölçümlüyor, glo­bal trendleri yakından takip ediyo­ruz. Örneğin Sonbahar/Kış 25–26 “She is the Muse” koleksiyonu, ka­dınlardan ilham alan çok katmanlı bir ruh halini yansıtıyor; güç, zara­fet ve özgürlük kavramlarını tasa­rımın merkezine alıyor.

Örme teknikleri KNITSS’in temel taşı. Bu tekniklerde ino­vasyon nasıl sağlanıyor?

İnovasyonu, teknolojiyi tasarı­mın hizmetine sunmak olarak gö­rüyoruz. Yeni iplik teknolojileri, farklı örgü yapılarıyla trikoya çağ­daş bir yorum kazandırıyoruz. Her sene sezonlara dair dünyanın en önde gelen fuarlarında renk, iplik, örgü analizlerini ve yeniliklerini inceleyerek koleksiyonlara akta­rıyoruz. Bununla birlikte sürdürü­lebilirlik felsefemizden yola çıka­rak üretimde verimliliği artıran ve malzeme israfını azaltan teknikle­re yatırım yapıyoruz.

Malzeme seçiminde nelere dikkat ediyorsunuz? Kalite– konfor–teknoloji üçlüsünde nasıl bir denge kuruyorsunuz?

KNITSS koleksiyonlarında dünyada kalitesi kabul görmüş İtalyan iplikleri kullanılıyor. Kaş­mir, merino yün ve organik pa­muk, viskon, keten gibi doğal ve kaliteli malzemeleri tercih ediyo­ruz. Konforu önceliklendiren ama formunu uzun süre koruyan yapı­lar bizim için vazgeçilmez. Tekno­lojiyi ise tüm gelişme ve süreçleri destekleyen bir unsur olarak ko­numlandırıyoruz.

KNITSS’i kurarken sürdürü­lebilirlik sizin için ne ifade edi­yordu, bugün ne ifade ediyor?

Başlangıçta sürdürülebilirlik daha çok malzeme odaklıydı. Bu­gün ise üretimden paketlemeye, ürün yaşam döngüsünden bilinçli tüketime kadar bütünsel bir mar­ka yaklaşımı haline geldi. Uzun ömürlü ürün tasarlamak, bizim için sürdürülebilirliğin en temel adımı.

Üretim süreçlerinde çevre­sel etkiyi azaltmaya yönelik somut adımlarınız var mı?

Enerji verimliliğini önceleyen üretim sistemleri, atık azaltımı ve stok yönetimi bu adımların başın­da geliyor. Ayrıca ürün hang tag’le­rinde bu hassasiyetimizi müşteri­lerimizle açıkça paylaşıyoruz.

“Daha az tüket, daha iyi tü­ket” anlayışını müşteriye nasıl iletiyorsunuz?

Bu yaklaşımı KNITSS’te bir slo­gan olarak değil, tasarımdan ile­tişime uzanan bütünsel bir duruş olarak ele alıyoruz. Yavaş tüketim felsefesi bizim için; sezonluk he­veslerin ötesinde, uzun ömürlü, zamansız ve tekrar tekrar giyile­bilen parçalar tasarlamak anlamı­na geliyor. Koleksiyonlarımızı “az ama doğru” mantığıyla kurguluyor, her parçanın gardıropta kalıcı bir karşılığı olmasına odaklanıyoruz.

Müşterilerimize bu yaklaşımı; ürün hikâyeleri, kullanılan malze­melerin şeffaf anlatımı ve kolek­siyonlarımızın birbirleriyle kom­binlenebilir yapısı üzerinden ak­tarıyoruz. Aynı parçanın farklı stillere uyum sağlayabilmesi, bi­linçli tüketimi teşvik eden en güç­lü unsurlardan biri. Ayrıca mağa­za içi iletişimden ürün etiketleri­ne kadar her noktada, bir KNITSS parçasının sadece bugüne değil, uzun vadeli bir stile hizmet ettiğini vurguluyoruz. Bizim için yavaş tü­ketim; daha az satın almak ama her aldığını daha uzun süre, daha çok severek kullanmak demek. KNIT­SS bu bilinçli seçimlerin markası olmayı önemsiyor.

Kadın istihdamına yönelik çalışmalarınız var mı?

Kadın emeğinin üretim ve yöne­tim süreçlerinde aktif rol alması­nı önemsiyoruz. Ekip yapımızda kadın istihdamı yüksek ve bu den­geyi korumayı hedefliyoruz. Sam­sun’daki fabrikamızda %90 kadın çalışanımızla gurur duyuyoruz. Kadın gelişirse toplum gelişir viz­yonundan yola çıkarak kadının iş dünyasındaki yerinin arttırılması­nı hedefliyoruz.

2025–26 modasında bizi ne­ler bekliyor?

2025-2026 modasında geçmişin izlerini taşıyan modern bir bakış açısı hakim. Zamansız feminen­likten teknoloji ile buluşan yeni­likçi tasarımlara geniş bir yelpa­zenin sunulduğu bir atmosfer var. Moda dünyasının farklı yönleri­ni keşfederek zamansız şıklık ve özgünlük anlayışını ortaya koyan moda markalar bu sezon geçmişin mirasını onurlandırırken geleceğe dair güçlü bir vizyon sunuyor.

Moda dünyasının geleceği­ni belirleyen en kritik kırılma noktaları neler olacak?

Sürdürülebilirlik, veriyle tasa­rım ve bilinçli tüketim. Moda ar­tık sadece estetik değil; sorumlu­luk, teknoloji ve değer üretme ala­nı. Deneyime dair konforlu giyim alışkanlıklarının ve lüks modada sessiz lüksün yükselişte olduğu abartılı moda görünümlerinin so­na erdiği, şeffaf bir dönem bizleri bekliyor.