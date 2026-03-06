Turizmin geleceği 5S ile şekilleniyor

Hayati ARIGAN

Türkiye’yi dünya çapında güç­lü bir turizm, ağırlama ve gast­ronomi destinasyonu haline ge­tirme vizyonuyla düzenlenen VI. Uluslararası Turizm Gastronomi­si Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, bu yıl ‘Ağırlama Siste­minde Ekosistem’ temasıyla ger­çekleştirildi. Zirvede konaklama, gastronomi, teknoloji, yatırım, sür­dürülebilirlik ve destinasyon yöne­timi arasındaki çok katmanlı ilişki bütüncül bir yaklaşımla ele alındı.

Antalya modeli dünya sahnesine taşınıyor

AKTOB Başkanı Kaan Kava­loğlu, turizm sektöründeki dönü­şüme dikkat çekerek klasik ‘sea – sun and sand’ (deniz-kum-güneş)’ üçlemesinin artık yeterli olmadı­ğını söyledi.

Pandemi sonrası ‘safety’ (güven­lik) başlığının sektöre eklendiği­ni hatırlatan Kavaloğlu, dijitalleş­menin hız kazandığı yeni dönemde ‘sustainability’nin (sürdürülebi­lirlik) stratejik bir zorunluluk hali­ne geldiğini vurguladı. Böylece tu­rizmin rotasını belirleyen mode­lin 3S’ten 5S’e evrildiğini ifade etti. “Turizm çok ciddi bir dinamik. Çok özel bir makine. Bu makinenin tüm paydaşları senkronize çalışmak zorunda” diyen Kavaloğlu, özellik­le Y ve Z kuşağının deneyim odaklı beklentilerine uygun yeni pazarla­ma metodolojilerinin geliştirilme­si gerektiğini belirtti.

Gastronomi ile 12 aya yayılan turizm

Kavaloğlu, sürdürülebilirliğin en önemli ayaklarından birinin gast­ronomi olduğunu belirterek, yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin Antal­ya’nın marka değerini artırdığını söyledi. Gastronominin turizmi yaz sezonunun ötesine taşıyan te­mel araçlardan biri olduğunu vur­guladı. Antalya’nın yıllık yaklaşık 17 milyon yabancı, 7 milyona yakın da yerli turisti ağırladığını hatırla­tan Kavaloğlu, “2,5 milyon nüfuslu bir kentin kendi nüfusunun katbe­kat üzerinde ziyaretçi ağırlıyor ve bu dinamiklerin doğru analiz edil­mesi gerek” dedi.

Antalya’nın yalnızca turizm de­ğil, aynı zamanda güçlü bir tarım ve sanayi kenti olduğuna dikkat çeken Kavaloğlu, tarımın Türk ekonomi­sine 2,2 milyar dolar, sanayinin 500 milyon dolar katkı sağladığı­nı, turizmin ise yaklaşık 17,5 milyar dolarlık ekonomik değer ürettiğini söyledi.

Örtü altı tarımın yaklaşık yüz­de 50’sinin Antalya’da yapıldığını belirten Kavaloğlu, “Bu üretimin önemli bölümünün turizm sektö­rüne hizmet ediyor. Antalya olmaz­sa Türkiye turizmini, Türkiye ol­mazsa dünya turizmini konuşmak zorlaşır” dedi.

Kavaloğlu ayrıca Antalya’nın Dünya Uzay Kongresi ve 70 bin ka­tılımcının beklendiği COP31 gibi küresel organizasyonlara ev sahip­liği yapacağını belirterek, ulusla­rarası etkinliklerin marka gücünü daha da artıracağını ifade etti.

Restoran sayısı potansiyelin gerisinde

ATSO Başkanı Yusuf Hacısü­leymanoğlu ise Antalya’daki gast­ronomi işletmelerinin potansi­yelin gerisinde kaldığını söyledi. Türkiye genelinde 263 bin resto­ran ve kafe bulunduğunu belirten Hacısüleymanoğlu, Antalya’da bu sayının yaklaşık 8 bin olduğunu ifade etti.

Hacısüleymanoğlu, “Her şey da­hil sistem ile beslenme ihtiyacı bü­yük ölçüde oteller içinde karşılanı­yor. Bu durum şehirdeki restoran ve kafelerin büyüme alanını daral­tabiliyor. Türkiye’de restoran ve kafelerde yıllık harcama 44 milyar dolar, bunun 33 milyar dolarının kredi kartları üzerinden gerçekle­şiyor. Kredi kartı limitleri ve faiz oranlarına yönelik düzenlemele­rin sektörü doğrudan etkileniyor. Sektör temsilcilerinin bu konuda daha aktif tutum alması gerekir” diye konuştu.

“Deneyim tarladan başlar”

Ev Dışı Tüketim Derneği Başka­nı Melih Şahinöz de konuşmasında ağırlama sektörünün yalnızca otel ve restoranlardan ibaret olmadı­ğını belirterek, “Deneyim tarladan başlayan bir ekosistemin sonucu­dur” dedi.

Antalya’da coğrafi işaret başvu­ru sayısının üç yıl içinde 20’den 207’ye yükseldiğini açıklayan Şa­hinöz, bu artışın gastronomiye odaklanmanın sonucu olduğunu söyledi. Turizmin yıl boyunca ay­nı kalite ve standartta ürün talep etmesinin tarımı geliştirdiğini ifa­de etti.

Antalya’nın tarımsal ihracatının yaklaşık 2,2 milyar dolar seviye­sinde olduğunu belirten Şahinöz, turizm kapsamında tüketilen ta­rımsal ürünlerin de hizmet ihraca­tı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

“17 milyona yakın yabancı ziya­retçiyi ağırlıyoruz. Otellerde sunu­lan gıda ve burada tüketilen tarım­sal ürünler dolaylı bir ihracattır” diyen Şahinöz, tarımsal üretimin hizmet ihracatı içindeki payının daha görünür hale getirilmesi ge­rektiğini ifade etti.