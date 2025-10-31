Türk dizilerinin dünya yolculuğu

Televizyon ışıkları altında başlayan hikâyeler, artık dünyanın dört bir yanın­daki izleyicilerin ortak duygusuna dönüşmüş durumda. Bir dönemin mahalle hikâyeleri, aşkların, ayrı­lıkların, kaderin iç içe geçtiği dra­matik sahneler şimdi Şili’de prime time kuşağında, İspanya’da reyting rekorlarında, Pakistan’da halkın dilinde yaşıyor. Türkiye’nin dizi ih­racatı, artık yalnızca bir ekonomik başarı değil aynı zamanda kültürel bir fenomen.

2024 yılı itibarıyla Türkiye’nin dizi ihracatı 150’nin üzerinde ülke­ye ulaştı ve 500 milyon dolar sını­rını aştı. Bu, yalnızca ekonomik bir gösterge değil, aynı zamanda Tür­kiye’nin kültürel sınırlarını ekran aracılığıyla yeniden çizdiğinin ka­nıtı. The Economist’in yayınladığı bir analiz, Türkiye’yi Amerika ve İngiltere’nin ardından dünyanın en büyük üçüncü dizi ihracatçısı olarak tanımlıyor. Küresel ölçek­te Türk dizilerine olan talep, son üç yılda yüzde 180’in üzerinde ar­tış gösterdi. Bir zamanlar yalnızca iç pazarın dinamiklerine göre üre­tilen hikâyeler, bugün milyarlarca insanın ortak duygusal alanına da­hil olmuş durumda.

Dalga dalga başarı hikayesi

Bu başarı hikâyesi, aslında bir­kaç dalga halinde gelişti. İlk dö­nem, 2000’lerin ortasında başla­dı. Gümüş ve Binbir Gece gibi ya­pımlar, Arap dünyasında izlenme rekorları kırdı. Kahramanlarının duyguları, mimarinin zarafeti, İs­tanbul’un fon olarak büyüleyici oluşu izleyicilerde derin bir etki yarattı. 2010’ların başında Muhte­şem Yüzyıl ile tarih sahneye girdi. Osmanlı sarayının ihtişamı, entri­kaları, karakterlerinin gücü, diziyi yalnızca bir dönem işinden öteye taşıdı. Bu dizi, 50’den fazla ülkeye satılarak Türkiye’nin içerik ihra­catının lokomotifi oldu. Aynı dö­nemde Fatmagül’ün Suçu Ne? gi­bi toplumsal içerikli yapımlar, La­tin Amerika’dan Balkanlar’a kadar birçok ülkede ses getirdi.

Bugün geldiğimiz noktada tab­lo çok daha kapsamlı. Türk dizile­ri Latin Amerika’nın prime time kuşaklarında yayınlanıyor, İspan­ya’da Kadın (Mujer) ve Sadakatsiz (Infiel) gibi yapımlar reyting birin­cisi oluyor. Arjantin’de, Şili’de, Pe­ru’da Türk karakterlerin konuşma tarzı taklit ediliyor. Brezilya’da Sen Çal Kapımı, HBO Max’in en çok iz­lenen romantik dizilerinden biri haline geldi.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülke­leri Türk dizilerinin ilk büyük pa­zarıydı. Bu bölgede anlatılan hikâ­yelerdeki kültürel yakınlık, aile değerleri ve inanç temaları, yerel izleyiciyle güçlü bir bağ kurdu. Türk dizilerinde modernleşen ama gelenekle bağını koparmayan ka­rakterler, birçok Arap ülkesinde kadın izleyiciler için ilham kaynağı oldu. Özellikle Diriliş: Ertuğrul, Pa­kistan’da bir “kült”e dönüştü; dizi, devlet televizyonunda yayınlandı­ğında rekor kıran izlenme oranla­rına ulaştı. Dizinin oyuncuları ül­kede büyük bir hayran kitlesi ka­zandı, Türkçe kelimeler gündelik dile karıştı.

Türkiye: Büyük bir film platosu

Bu başarının bir ayağı da teknik üretim kalitesiyle ilgili. Türkiye’de setler artık sinema standardında çalışıyor; yüksek çözünürlüklü ka­meralar, gelişmiş ışık ve dekor tek­nolojileri, kurguda sinematik bir yaklaşım… Bu standartlar, dizilerin küresel ekranlarda rekabet edebil­mesini sağladı. Ayrıca Türkiye’nin doğal güzellikleri ve şehir manza­raları da bu hikâyelerin arka pla­nında güçlü bir karaktere dönüş­tü. Kara Sevda’nın Boğaz manzara­sı, Erkenci Kuş’un İstanbul’un ara sokaklarındaki enerjisi, Yalı Çap­kını’nın tarihi yalı atmosferi Tür­kiye’yi yalnızca bir ülke değil, bir film platosu haline getirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, dizilerin çekildiği bölgelerde turizm oranı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Birçok izleyici, “dizi­nin geçtiği yeri görmek” için Tür­kiye’yi ziyaret ediyor. Hâlâ, 2008 yılında yayınlanan Aşk-ı Mem­nu’nun çekildiği Ziyagil Yalısı’nın kapısında fotoğraf çektiren turist­lere rastlanıyor.

Ekonomik olarak bakıldığında, bu büyüme Türk televizyon sektö­rüne istikrarlı bir döviz girdisi sağ­ladı. 2010’da yalnızca 10 milyon do­lar civarında olan ihracat, 2024’te yarım milyar doların üzerine çık­tı. Bu büyüme, Türkiye’nin yaratı­cı endüstrilerinde en hızlı gelişen alanın dizi ihracatı olduğunu gös­teriyor.

Türk dizilerini yalnızca televiz­yonlarda değil, dijital platformlar­da da görünür oldu. Netflix, Dis­ney+ ve bölgesel servisler, Türk dizilerini artık “yerel içerik” kate­gorisinde değil “uluslararası oriji­nal” olarak sunuyor. Zeytin Ağacı (Another Self), Kuş Uçuşu (As the Crow Flies), Thank You, Next gibi diziler, Türkiye’nin modern anla­tı biçiminin de dünya izleyicisine ulaşabileceğini kanıtladı. Netflix verilerine göre, son üç yılda Türki­ye menşeli 47 yapım global izlen­me listelerinde yer aldı. Bu durum, dijital çağın Türkiye için ikinci bir fırsat penceresi açtığını gösteriyor.

Türk dizileri modernle geleneksel arasında denge kuruyor

İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Yıldırım, Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısının tesadüf olmadığını söylüyor ve nedenlerini şöyle sıralıyor:

“Türk dizilerinin en çok Arap ülkeleri, Ortadoğu, Balkanlar ve Güney Amerika'da popüler olduklarını görüyoruz. Birincisi, bu dizilerin, Yeşilçam'dan miras kalan heteroseksüel aşk, yoksul-zengin çatışması gibi evrensel temaları işlediklerini görüyoruz. Bu temalar, belirtilen bölgelerdeki izleyiciler için tanıdık ve yabancı olmayan kültürel temalar.

Ayrıca yakın coğrafyamızda bulunan Arap ülkeleri ve Balkan ülkeleri için kültürel bağlantı ve kimlik bağlantısı çok önemli. Türk dizilerindeki modern Müslüman karakterler, geleneksel ile modern yaşam tarzı arasında kurulan denge (karakterlerin hem Batı'yı hem de geleneksel değerleri benimsemesi) Arap izleyicinin ilgisini çekiyor. Osmanlı mirası ve ortak kelimeler de bu bağı güçlendiriyor.”

Yıldırım, Türk dizilerinin Balkanlar’da çok popüler olmasının sebeplerinden birinin de bu ülkelerdeki ortak Osmanlı mirası ve dildeki benzer kelimeler olduğuna dikkat çekiyor. Yıldırım, “Sıcak mahalle kültürü, dayanışma ve güçlü aile bağları gibi hikayeler, Balkan izleyicisinde duygusal özdeşleşme sağlıyor” diyor. Yıldırım, Türk dizilerinin çok popüler olduğu bir başka coğrafya olan Güney Amerika’da, orada çekilen pembe dizilerle Türk dizileri arasındaki tematik benzerliğe dikkat çekiyor: “Latin Amerika’daki pembe dizilerde bulunan aşk üçgenleri, aile dramları ve duygusal yoğunluk gibi temalar Türk dizilerinde fazlasıyla bulunuyor, bu da oradaki izleyici kitlesine hitap ediyor.”

Yıldırım, Türk dizilerinin teknik olarak prodüksiyon kalitesinin yüksek olmasının da etkili olduğunu söylüyor: “Türk dizileri, sinematografi, kamera hareketleri, ses miksajı ve kurgu gibi teknik unsurlarda yüksek kalite sunuyor. Bu teknik üstünlük de, hedef bölgelerdeki yerel yapımlara kıyasla izleyicileri çeken önemli bir faktör