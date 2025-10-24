Türkiye’nin denizcilik vitrini: Bodrum Boat Show

Bodrum Boat Show, Muğla Bü­yükşehir Belediyesi ve İME­AK Deniz Ticaret Odası işbirliğiy­le, ED Fuarcılık tarafından düzen­lendi. Fuarda ikinci el teknelerden süper yatlara, Bodrum guletlerin­den deniz oyuncaklarına kadar ge­niş bir yelpaze yer aldı.

Fuarın en dikkat çeken bölüm­leri arasında 50 metre üzeri süper yatlar, tipik Bodrum guletleri ve charter firmalarının yeni teknele­ri vardı. Bodrum’un coğrafi işaret tescili alan guletleri, yine denizci­liğin sembolü olarak öne çıktı.

“Bodrum guleti, denizcilik kültürünün simgesi”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Türkiye’nin yat inşasında yükselen bir yıldız olduğunun altını çizdi:

“Ülkemiz yat ihracatında fi­yat ve kalite bakımından dünya­da yükselen bir yıldız. Özellikle 24 metre ve üstü yat üretiminde 2023’te 5 bin 830 metreyle dünya ikinciliğine yükseldik, 2024’te ise 6 bin 410 metreyle bu konumunu koruduk. 440 milyon dolarlık ihra­cat gerçekleştirdik.”

Kıran, Bodrum guletleri ve tır­handillerin coğrafi işaret tescili­nin, sadece yerel kültürü koru­makla kalmadığını, aynı zamanda dünya çapında bilinirliği artırdığı­nı da vurguladı.

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, fuarın Bodrum eko­nomisine olan etkisini şu sözlerle anlattı:

“Bodrum Boat Show sadece de­nizcilik profesyonellerini değil, yatırımcıları, üreticileri ve merak­lıları da bir araya getiriyor. Şehrin turizmine, ticaretine ve istihdamı­na ciddi katkı sağlıyor. "

“Vergilerle birlikte siparişler azalmaya başladı”

Fuarlar Komitesi Başkanı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, sektörün ge­leceğine dair önemli uyarılarda bulundu:

“Bu yıl sadece Fransa’da 22 Tür­kiye üretimi tekne vardı. Ancak KDV ve yüzde 8 ÖTV yüküyle üre­tim zorlaşmaya başladı. Bu vergi­ler, hem üreticiyi hem alıcıyı zor­luyor.

Gülcek, vergi iade süreçlerinin uzunluğunun finansal yük yarattı­ğını, bu durumun üretim kapasite­sini azalttığını söyledi:

“Bir teknenin üretimi 2,5 yıl sü­rüyor. Önce tüm harcamayı yapı­yor, sonra satıştan 6–8 ay sonra KDV iadesi alıyorsunuz. Bu da fir­maları yılda bir tekne eksik üret­meye zorluyor.”

Türkiye’nin yat ihracatında ha­len dünya üçüncüsü olduğunu ha­tırlatan Gülcek, “Siparişlerde dü­şüş başladı, bunun etkisi iki yıl sonra görülecek. Çünkü bu sektör uzun soluklu planlama gerektiri­yor,” dedi.