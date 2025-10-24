Google Haberler

Türkiye’nin denizcilik vitrini: Bodrum Boat Show

Denizcilik dünyasının kalbi geçen hafta Bodrum’da attı. Yaklaşık 200 tekne ve 500 markanın katılımıyla düzenlenen Bodrum Boat Show, 19 Ekim’de kapılarını açarak hem kamu hem özel sektörün iş birliğiyle Türkiye’nin denizcilik vizyonunu vitrine taşıdı. Hedef büyük: Bodrum’u Cannes, Monaco ve Cenova gibi dünyanın en prestijli yat fuarlarıyla aynı ligde konumlandırmak.

Volkan Demirkuşak
Bodrum Boat Show, Muğla Bü­yükşehir Belediyesi ve İME­AK Deniz Ticaret Odası işbirliğiy­le, ED Fuarcılık tarafından düzen­lendi. Fuarda ikinci el teknelerden süper yatlara, Bodrum guletlerin­den deniz oyuncaklarına kadar ge­niş bir yelpaze yer aldı.

Fuarın en dikkat çeken bölüm­leri arasında 50 metre üzeri süper yatlar, tipik Bodrum guletleri ve charter firmalarının yeni teknele­ri vardı. Bodrum’un coğrafi işaret tescili alan guletleri, yine denizci­liğin sembolü olarak öne çıktı.

“Bodrum guleti, denizcilik kültürünün simgesi”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, Türkiye’nin yat inşasında yükselen bir yıldız olduğunun altını çizdi:

“Ülkemiz yat ihracatında fi­yat ve kalite bakımından dünya­da yükselen bir yıldız. Özellikle 24 metre ve üstü yat üretiminde 2023’te 5 bin 830 metreyle dünya ikinciliğine yükseldik, 2024’te ise 6 bin 410 metreyle bu konumunu koruduk. 440 milyon dolarlık ihra­cat gerçekleştirdik.”

Kıran, Bodrum guletleri ve tır­handillerin coğrafi işaret tescili­nin, sadece yerel kültürü koru­makla kalmadığını, aynı zamanda dünya çapında bilinirliği artırdığı­nı da vurguladı.

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz, fuarın Bodrum eko­nomisine olan etkisini şu sözlerle anlattı:

“Bodrum Boat Show sadece de­nizcilik profesyonellerini değil, yatırımcıları, üreticileri ve merak­lıları da bir araya getiriyor. Şehrin turizmine, ticaretine ve istihdamı­na ciddi katkı sağlıyor. "

“Vergilerle birlikte siparişler azalmaya başladı”

Fuarlar Komitesi Başkanı ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gülcek, sektörün ge­leceğine dair önemli uyarılarda bulundu:

“Bu yıl sadece Fransa’da 22 Tür­kiye üretimi tekne vardı. Ancak KDV ve yüzde 8 ÖTV yüküyle üre­tim zorlaşmaya başladı. Bu vergi­ler, hem üreticiyi hem alıcıyı zor­luyor.

Gülcek, vergi iade süreçlerinin uzunluğunun finansal yük yarattı­ğını, bu durumun üretim kapasite­sini azalttığını söyledi:

“Bir teknenin üretimi 2,5 yıl sü­rüyor. Önce tüm harcamayı yapı­yor, sonra satıştan 6–8 ay sonra KDV iadesi alıyorsunuz. Bu da fir­maları yılda bir tekne eksik üret­meye zorluyor.”

Türkiye’nin yat ihracatında ha­len dünya üçüncüsü olduğunu ha­tırlatan Gülcek, “Siparişlerde dü­şüş başladı, bunun etkisi iki yıl sonra görülecek. Çünkü bu sektör uzun soluklu planlama gerektiri­yor,” dedi.

