Türkiye’nin sihirli üçlüsü: Kenan, Arda ve Can Avrupa’nın gözdesi oldu

Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun… Üç ayrı ligde oy­nayan 2005 doğumlu bu üç genç oyuncu bu sezon Avrupa fut­boluna damga vuruyor. Öncelikle kulüplerinde sezona çok iyi baş­ladılar. Goller atıyor ve attırıyor­lar. İtalya’nın dev kulübü Juven­tus’un yıldızı Kenan geçen sezonki sol kanat forvet mevkiinden bu se­zon forvet arkası rolüne geçti. Tıp­kı bir 10 numara gibi oynuyor. Ju­ventus’ta efsaneleşmiş 10 numa­ralı formayı da yeni sezonda sırtına geçirdi. O da gerek İtalya Ligi’nde gerek Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle beklentileri boşa çıkarma­dı. Henüz 20’sinde takımın saha içi liderlerinden birine dönüşmüş du­rumda.

Keza Real’in yeni teknik direk­törü Alonso, Arda Güler’i sezon ba­şından bu yana ilk 11’in değişmezi yaptı. Zaten Real Madrid bugünler için iki sezon boyunca hazırlamıştı Arda’yı. Bu iki sezonda tam 8 kg kas kütlesi kazandı ve fiziksel açıdan hazır hale geldi. Özellikle Fran­sız yıldız Mbappé’yle aralarında­ki uyum, Arda’nın ona attırdığı beş golle pekişti. Geçen pazar akşamı Getafe maçında tek golün pasını Mbappé’ye veren oyuncu yedekten giren Arda oldu yine.

Can Uzun da Eintracht Frank­furt’ta benzer bir süreçten geçti. 2024’te Nürnberg’den transfer ol­duktan sonra geçen sezonu bir in­tibak dönemi olarak geçirmişti. Za­man zaman oynadı, zaman zaman yedek kaldı. Geçen yaz ise çok sıkı çalıştı. İki kg kas kütlesi kazandı o da. Beslenme alışkanlıklarını değiş­tirdi. Bu sayede yeni sezonda tam anlamıyla bir patlama gerçekleştir­di. Teknik direktör Toppmöller de Frankfurt ilk 11’inin değişmez ismi yaptı onu. Hatta birçoklarına göre Can iki aydır takımın en iyi oyun­cusu. Bundesliga’da ilk beş haftanın her birimde gol attı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı da üzdü.

Montella’nın tatlı başağrısı

Bu üç genç yıldız bir yandan da 2026 Dünya Kupası’na gitmeyi he­defleyen Türk Millli Takımı’nı sırt­lıyor. Daha doğrusu şimdilik Ke­nan’la Arda taşıyorlar, Can ufak ufak sırasını bekliyor. Böyle çok ye­tenekli üç oyuncuyu aynı dönem­de yakalamak pek fazla antrenöre kısmet olmaz. Türkiye’nin teknik direktörü Montella şimdi üçünü bir arada oynatabilmenin formü­lünü düşünmek zorunda. Çünkü bu üç yıldızdan birini dışarıda bırak­mak ziyankârlık olacak. Bununla beraber saha içindeki dengeyi de gözetmek lazım. Kısacası gelecek yılki Dünya Kupası finallerine ka­dar Montella’nın böyle tatlı bir ba­şağrısı var.

En değerli üç Türk

Kenan, Arda ve Can sezona böyle parlak bir başlangıç yapınca elbet­te transfer piyasasındaki değerleri de arttı. Kenan ve Arda’nın değer­leri geçen sezon 40 milyon euro­nun üzerine çıkmıştı. Transfer­markt sitesinin 10 Ekim’de verileri güncellemesiyle beraber Kenan’ın değeri 75 milyona, Arda’nınki 60 milyona yükseldi. Asıl büyük sıçra­mayı ise Can yaptı. Geçen sezon so­nunda 18 milyonluk değeri 45 mil­yon euroya çıktı. Mevcut rakam­larla beraber futbol tarihinin en değerli üç Türk oyuncusu unvanını şimdiden ele geçirdiler.

Peki bundan sonra ne olacak? Üç oyuncu da henüz kariyerlerinin başında. Büyük bir sakatlık geçir­mezlerse ivmeleri hep yukarı yön­lü olacaktır. Oynadıkları takımlar da başarılar elde ederse birkaç yıl içinde 100 milyon euroyu değerine çıkmaları şaşırtıcı olmaz. Elbette kendi yıllık kazançları da mevcut rakamların çok üzerine çıkacak­tır. Henüz hiçbiri oynadığı takımın en çok kazananları arasında değil. Özellikle Kenan ve Arda takım içi ücret skalasında hayli geride. Bir­kaç sezon sonra üçünü yıllık 10 milyon euro ve üzerinde sözleşme imzalarken görebiliriz.

Birçok uluslararası medya da bu üç yıldızın yükselişinin farkında… Dergiler, gazeteler, Youtube kanal­ları… Son haftalarda birbiri ardına Avrupa’nın önde gelen spor yayın­larının kapağında gördük onları. Mesela ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un hafta­lık dergisi Sportweek iki hafta evvel Kenan Yıldız’ı “Sen 10 numarasın” manşetiyle kapağına taşıdı. Hem Kenan’ı incelediler hem de Juven­tus’un Platini ve Del Piero gibi ef­sanevi 10 numaralarıyla kıyasladı­lar onu. Üzerinden bir hafta geçme­den bu kez diğer bir dünyaca ünlü yayın Fransız spor gazetesi L’Equi­pe’in haftalık dergisi L’Equipe Mag, “Real’in diğer dâhisi” başlığıyla Ar­da Güler’i kapak konusu yaptı. Mag ekibi milli maç arasından faydala­narak İstanbul’a gelip Arda’yla rö­portaj yaptığı gibi içeride de tam dokuz sayfa ayırdılar.

Peki ya üçlünün ay itibariyle en küçüğü Can Uzun? Almanya’nın en önemli iki spor dergisi Sport Bild ve Kicker, Can’ı birer uzun yazıyla in­celediler. Hatta Kicker “Cennetten bir hediye” başlığını kullandı. Ayrı­ca Alman ligi Bundesliga’nın resmi YouTube kanalı 10 dakikalık özel bir videoyu “Can Uzun şu anda Av­rupa’nın en iyi genç oyuncusu mu?” başlığıyla paylaşıp son üç sezonda attığı gollerin derlemesini yaptı.

Arda Güler Real için yaratılmış bir oyuncu

Thymoté Pinon (L’Equipe gazetesi yazarı):

“Önümüzdeki 2-3 yıl içinde sanki yine Real Madrid'de olacak. İlk sebep şu: Bence Arda küçüklüğünden beri bunun için yaratılmış bir oyuncu ve şu anda doğru yerde. Sadece fiziksel, zihinsel ve deneyim açısından biraz gelişmesi ve aynı zamanda çok iyi uyum sağlayacağı antrenör bulması biraz zaman aldı. Ve şimdi, Xabi Alonso ile bunu başardı. İkinci olarak, bir yakın arkadaşı şunu söyledi: Real Madrid'e genç bir yetenek olarak imza attığınızda, dört, beş hatta bazen altı yıllık sözleşme imzalarsınız. Bu bir tür evlilik sözleşmesi gibidir ve amaç, ilişkiyi mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmektir. Bu iki şey bana Madrid'de uzun süre kalacağını gösteriyor.”

“Gelecek yaz yeni bir kulüpte olacak”

Johannes Wolf (Sport Bild spor yazarı):

“Can Uzun 5 yıl sonra Bundesliga'da olursa, o zaman tek bir kulüpte olur: Bayern Münih. Yoksa onu Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde görmemem mümkün değil. Yeteneği çok yüksek. Bir sonraki adımı olarak Premier Lig'i seçip seçmeyeceğini görmek ilginç olacak. Belki Arsenal onun için iyi bir kulüp olabilir.

Ama İspanya'da kalırsa şaşırmam. Belki Barselona'da. Göreceğiz. Böyle devam ederse, önümüzdeki yaz yeni bir kulüpte olacak.”

KENAN YILDIZ

4 Mayıs 2005 Regensburg, Almanya doğumlu. Bayerm Münih altyapsısnda yetişti. Juventus’ta bu sezon dokuz maçta 2 gol ve 4 asist. Türk Milli Takımı’nda 2023’ten bu yana 25 maç 5 gol

Yıllık maaşı: 1.7 milyon euro

Transfer değeri: 75 milyon euro

ARDA GÜLER

25 Şubat 2005 Ankara doğumlu. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe altyapsısnda yetişti. Real Madrid’de bu sezon 10 maçta 3 gol ve 4 asist. Türk Milli Takımı’nda 2023’den bu yana 25 maç 6 gol.

Yıllık maaşı: 5.5 milyon euro

Transfer değeri: 60 milyon euro

CAN UZUN

11 Kasım 2005 Regensburg, Almanya doğumlu. Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg altyapsısnda yetişti. E. Frankfurt’ta bu sezon 10 maçta 6 gol ve 4 asist. Türk Milli Takımı’nda 2023’ten bu yana 25 maç 5 gol.

Yıllık maaşı: 1.5 milyon euro

Transfer değeri: 45 milyon euro