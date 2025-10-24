Türkiye’nin sihirli üçlüsü: Kenan, Arda ve Can Avrupa’nın gözdesi oldu
2005 doğumlu üç genç futbolcu yalnızca Türkiye’yi değil, Avrupa’yı da sallıyor. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun bir yandan kulüplerinde yıldızlaşıyor, bir yandan da Türk Milli Takımı’nı sırtlıyor. Bu yetenekli üçlü, tüm zamanların en yüksek değere sahip üç Türk futbolcusu olmayı da başardı.
Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun… Üç ayrı ligde oynayan 2005 doğumlu bu üç genç oyuncu bu sezon Avrupa futboluna damga vuruyor. Öncelikle kulüplerinde sezona çok iyi başladılar. Goller atıyor ve attırıyorlar. İtalya’nın dev kulübü Juventus’un yıldızı Kenan geçen sezonki sol kanat forvet mevkiinden bu sezon forvet arkası rolüne geçti. Tıpkı bir 10 numara gibi oynuyor. Juventus’ta efsaneleşmiş 10 numaralı formayı da yeni sezonda sırtına geçirdi. O da gerek İtalya Ligi’nde gerek Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerle beklentileri boşa çıkarmadı. Henüz 20’sinde takımın saha içi liderlerinden birine dönüşmüş durumda.
Keza Real’in yeni teknik direktörü Alonso, Arda Güler’i sezon başından bu yana ilk 11’in değişmezi yaptı. Zaten Real Madrid bugünler için iki sezon boyunca hazırlamıştı Arda’yı. Bu iki sezonda tam 8 kg kas kütlesi kazandı ve fiziksel açıdan hazır hale geldi. Özellikle Fransız yıldız Mbappé’yle aralarındaki uyum, Arda’nın ona attırdığı beş golle pekişti. Geçen pazar akşamı Getafe maçında tek golün pasını Mbappé’ye veren oyuncu yedekten giren Arda oldu yine.
Can Uzun da Eintracht Frankfurt’ta benzer bir süreçten geçti. 2024’te Nürnberg’den transfer olduktan sonra geçen sezonu bir intibak dönemi olarak geçirmişti. Zaman zaman oynadı, zaman zaman yedek kaldı. Geçen yaz ise çok sıkı çalıştı. İki kg kas kütlesi kazandı o da. Beslenme alışkanlıklarını değiştirdi. Bu sayede yeni sezonda tam anlamıyla bir patlama gerçekleştirdi. Teknik direktör Toppmöller de Frankfurt ilk 11’inin değişmez ismi yaptı onu. Hatta birçoklarına göre Can iki aydır takımın en iyi oyuncusu. Bundesliga’da ilk beş haftanın her birimde gol attı. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ı da üzdü.
Montella’nın tatlı başağrısı
Bu üç genç yıldız bir yandan da 2026 Dünya Kupası’na gitmeyi hedefleyen Türk Millli Takımı’nı sırtlıyor. Daha doğrusu şimdilik Kenan’la Arda taşıyorlar, Can ufak ufak sırasını bekliyor. Böyle çok yetenekli üç oyuncuyu aynı dönemde yakalamak pek fazla antrenöre kısmet olmaz. Türkiye’nin teknik direktörü Montella şimdi üçünü bir arada oynatabilmenin formülünü düşünmek zorunda. Çünkü bu üç yıldızdan birini dışarıda bırakmak ziyankârlık olacak. Bununla beraber saha içindeki dengeyi de gözetmek lazım. Kısacası gelecek yılki Dünya Kupası finallerine kadar Montella’nın böyle tatlı bir başağrısı var.
En değerli üç Türk
Kenan, Arda ve Can sezona böyle parlak bir başlangıç yapınca elbette transfer piyasasındaki değerleri de arttı. Kenan ve Arda’nın değerleri geçen sezon 40 milyon euronun üzerine çıkmıştı. Transfermarkt sitesinin 10 Ekim’de verileri güncellemesiyle beraber Kenan’ın değeri 75 milyona, Arda’nınki 60 milyona yükseldi. Asıl büyük sıçramayı ise Can yaptı. Geçen sezon sonunda 18 milyonluk değeri 45 milyon euroya çıktı. Mevcut rakamlarla beraber futbol tarihinin en değerli üç Türk oyuncusu unvanını şimdiden ele geçirdiler.
Peki bundan sonra ne olacak? Üç oyuncu da henüz kariyerlerinin başında. Büyük bir sakatlık geçirmezlerse ivmeleri hep yukarı yönlü olacaktır. Oynadıkları takımlar da başarılar elde ederse birkaç yıl içinde 100 milyon euroyu değerine çıkmaları şaşırtıcı olmaz. Elbette kendi yıllık kazançları da mevcut rakamların çok üzerine çıkacaktır. Henüz hiçbiri oynadığı takımın en çok kazananları arasında değil. Özellikle Kenan ve Arda takım içi ücret skalasında hayli geride. Birkaç sezon sonra üçünü yıllık 10 milyon euro ve üzerinde sözleşme imzalarken görebiliriz.
Birçok uluslararası medya da bu üç yıldızın yükselişinin farkında… Dergiler, gazeteler, Youtube kanalları… Son haftalarda birbiri ardına Avrupa’nın önde gelen spor yayınlarının kapağında gördük onları. Mesela ünlü İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport’un haftalık dergisi Sportweek iki hafta evvel Kenan Yıldız’ı “Sen 10 numarasın” manşetiyle kapağına taşıdı. Hem Kenan’ı incelediler hem de Juventus’un Platini ve Del Piero gibi efsanevi 10 numaralarıyla kıyasladılar onu. Üzerinden bir hafta geçmeden bu kez diğer bir dünyaca ünlü yayın Fransız spor gazetesi L’Equipe’in haftalık dergisi L’Equipe Mag, “Real’in diğer dâhisi” başlığıyla Arda Güler’i kapak konusu yaptı. Mag ekibi milli maç arasından faydalanarak İstanbul’a gelip Arda’yla röportaj yaptığı gibi içeride de tam dokuz sayfa ayırdılar.
Peki ya üçlünün ay itibariyle en küçüğü Can Uzun? Almanya’nın en önemli iki spor dergisi Sport Bild ve Kicker, Can’ı birer uzun yazıyla incelediler. Hatta Kicker “Cennetten bir hediye” başlığını kullandı. Ayrıca Alman ligi Bundesliga’nın resmi YouTube kanalı 10 dakikalık özel bir videoyu “Can Uzun şu anda Avrupa’nın en iyi genç oyuncusu mu?” başlığıyla paylaşıp son üç sezonda attığı gollerin derlemesini yaptı.
Arda Güler Real için yaratılmış bir oyuncu
Thymoté Pinon (L’Equipe gazetesi yazarı):
“Önümüzdeki 2-3 yıl içinde sanki yine Real Madrid'de olacak. İlk sebep şu: Bence Arda küçüklüğünden beri bunun için yaratılmış bir oyuncu ve şu anda doğru yerde. Sadece fiziksel, zihinsel ve deneyim açısından biraz gelişmesi ve aynı zamanda çok iyi uyum sağlayacağı antrenör bulması biraz zaman aldı. Ve şimdi, Xabi Alonso ile bunu başardı. İkinci olarak, bir yakın arkadaşı şunu söyledi: Real Madrid'e genç bir yetenek olarak imza attığınızda, dört, beş hatta bazen altı yıllık sözleşme imzalarsınız. Bu bir tür evlilik sözleşmesi gibidir ve amaç, ilişkiyi mümkün olduğunca uzun süre devam ettirmektir. Bu iki şey bana Madrid'de uzun süre kalacağını gösteriyor.”
“Gelecek yaz yeni bir kulüpte olacak”
Johannes Wolf (Sport Bild spor yazarı):
“Can Uzun 5 yıl sonra Bundesliga'da olursa, o zaman tek bir kulüpte olur: Bayern Münih. Yoksa onu Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde görmemem mümkün değil. Yeteneği çok yüksek. Bir sonraki adımı olarak Premier Lig'i seçip seçmeyeceğini görmek ilginç olacak. Belki Arsenal onun için iyi bir kulüp olabilir.
Ama İspanya'da kalırsa şaşırmam. Belki Barselona'da. Göreceğiz. Böyle devam ederse, önümüzdeki yaz yeni bir kulüpte olacak.”
KENAN YILDIZ
4 Mayıs 2005 Regensburg, Almanya doğumlu. Bayerm Münih altyapsısnda yetişti. Juventus’ta bu sezon dokuz maçta 2 gol ve 4 asist. Türk Milli Takımı’nda 2023’ten bu yana 25 maç 5 gol
Yıllık maaşı: 1.7 milyon euro
Transfer değeri: 75 milyon euro
ARDA GÜLER
25 Şubat 2005 Ankara doğumlu. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe altyapsısnda yetişti. Real Madrid’de bu sezon 10 maçta 3 gol ve 4 asist. Türk Milli Takımı’nda 2023’den bu yana 25 maç 6 gol.
Yıllık maaşı: 5.5 milyon euro
Transfer değeri: 60 milyon euro
CAN UZUN
11 Kasım 2005 Regensburg, Almanya doğumlu. Regensburg, Ingolstadt, Nürnberg altyapsısnda yetişti. E. Frankfurt’ta bu sezon 10 maçta 6 gol ve 4 asist. Türk Milli Takımı’nda 2023’ten bu yana 25 maç 5 gol.
Yıllık maaşı: 1.5 milyon euro
Transfer değeri: 45 milyon euro