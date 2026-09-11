Turşu yancılıktan çıktı ‘havalı’ oldu

AYDİL DURGUN

aydil.durgun@dunya.com

Küçük bir tabakta yemeğin yancısı olarak sofraya ge­len, hamburgerin, sand­viçlerin içinde garnitür olarak görmeye alışık olduğumuz turşu artık gözünü başrole dikti. Turşu aromalı pamuk şekerden cipse, turşuya adanmış fast food zinciri menülerinden turşulu kokteylle­re, patlamış mısırdan dondurma­ya her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Marka işbirlikleriyle fes­tival alanlarında açılan stantlarla müşterisiyle buluşuyor.

Milyon dolarların döndüğü gı­da devlerinin dümeni rotaya kır­masının bir nedeni var elbette. Bazı rakamlara göz atalım. Tü­ketici ve pazar araştırma şirke­ti Circana verilerine göre turşu aromalı gıdaların satışı 2025’te yüzde 30 arttı.

Spesifik bir örnek verelim. 2024’te satışa çıkan Daily Crun­ch’ın turşu aromalı bademi kapış kapış gitti; bir yılda yüzde 812’lik bir büyüme yakaladı. Cips mar­kası Cheetos 2025’te sınırlı sayı­da satışa sunduğu turşu aromalı cipsi en hızlı tükenen çeşidi ol­du ve çatı şirketi bu yıl içinde tur­şulu cipsi kalıcı olarak üretmeye başladı.

Dua Lipa fitili ateşledi

Beklenmedik yerlerde karşı­mıza çıkan turşu trendini 2024’e kadar götürmek mümkün. Genç neslin pop starlarından Dua Li­pa kolasının içine turşu dilimleri koyarak içtiğini anlattığında as­lında spot ışıklarını bu mütevazı yancıya çevirmişti.

Son yıllarda alıştığımız üzere bu trendin arkasında da Z kuşağı var. Ulaşılabilir küçük keyiflerin peşindeki Z kuşağı sosyal med­yada turşu tüketimini bir trende dönüştürdü. Gıda devleri de ko­lay hedef kitlesi olarak gördüğü Z kuşağının peşine düştü. Farklı tatları denemeye açık, hatta “ne kadar farklı o kadar iyi” felsefe­siyle hareket eden bu kuşak tur­şuyu akla gelmeyecek şeylerle kombinleyerek yemeye başladı. Dondurulmuş turşu dilimleri Sa­uvignon Blanc kadehlerinin için­de bile karşımıza çıktı.

Kendine durumdan vazife çı­karan kozmetik sektörü marka­sı Mr. Bubble sınırlı sayıda satı­şa sunduğu turşu kokulu banyo köpüğüyle cevap vermekte gecik­medi

Turşu bir yandan çok tanıdık bir lezzet, çocukluğumuza uza­nan bir tat hafızası. Tuzlu, ekşi yapılış yöntemine göre bazen tat­lı ama her haliyle cesur ve bura­dayım diyen bir tat. Farklı tatlarla bir araya gelerek sosyal medyada dikkat çekmeye müsait ama bir yandan da bu tanıdık haliyle sevi­liyor. Nostaljik item’ları yeniden cool yapmaya bayılan genç kuşak için ideal bir seçenek.

Z kuşağının avokadosu oldu

Turşu Z kuşağı için Y kuşağının avokadosu oldu bir nevi; elbette daha uygun fiyatlı bir versiyonu. Yani Y kuşağının arkasından ya­pılan “ekmek üstü avokadonuz­dan vazgeçebilseydiniz evinizin peşinatını yatırabilirdiniz” yoru­munu yapmak mümkün değil.

Ancak bir aksesuar olarak per­formatif bir yanı olduğu da kesin. İki yıl önce piyasaya sürülen Hot Girl Pickles turşuları bu duru­mun en iyi örneklerinden. Z jene­rasyonundan iki kadının girişi­mi. Masa başı işlerinde çalışırken birbirlerine sürekli TikTok üze­rinde turşu içerikleri gönderen bu ikili kendilerine göre bir turşu markası olmadığını fark ediyor ve işlerinden istifa edip bu mar­kayı kuruyor. Good Girl Snacks adı altında kurdukları şirketin pi­yasa değeri 8.5 milyon dolar. Can­lı pembe, mor, mavi renkli etiket­leriyle atıştırmalık raflarından fırlamış gibi duruyor. Instag­ram’da bir turşu markası için bü­yük sayılabilecek bir kitleye, 180 bin takipçiye sesleniyor. Sarım­saklı kimyonlu, ballı harissa’lı gi­bi çeşitleri var. Turşuları yalnız­ca kavanozda değil, atıştırmalık paketlerinde de satılıyor. Yolda yürürken atıştırmalık bir gıda olarak tasarlanmış. Etkinlikler­de üstü çıplak erkeklerin servis ettiği atıştırmalık olarak da kar­şımıza çıkıyor, istiridye kabuğu­nun içinde lüks bir sunumla ser­vis ediliyor.

Bir yaşam tarzı olarak turşu

Türkiye’de turşunun alasını bulmak mümkün. Aklınıza gelen hemen her sebzenin, bazen mey­velerin hatta yumurtanın bile turşusu kuruluyor. Özcan Tur­şu, Asri Turşucu, Petek Turşula­rı gibi klasikler bir yana ülkemiz­de de yurt dışındakine benzer ye­ni nesil cool turşu markaları var. Turshu Turshuları bunlardan bi­ri. “Not your grandma’s pickles” (anneannenizin/babaannenizin turşusuna benzemez) sloganıyla ben bildiğiniz turşulardan deği­lim mesajını veriyor. Kadıköy’de dükkanı olan marka canlı renk­lerle yarattığı kimliğiyle hedef kitlesini belli ediyor. Festivaller­de stant açıyor, markalarla işbir­liği yapıyor. Yalnızca turşu satmı­yor, bir hayat tarzına sırtını daya­yarak kitlesiyle buluşuyor. Turşu suyundan slushie yapıyor, turşu kokulu mum da satıyor, turşu te­malı tişört ve şapkalarla bir tür turşu komünitesi yaratmak ister gibi bir hali var.

Turşu çılgınlığının hemen her trend gibi doyuma ulaşınca söne­ceği kesin ancak eski dostumuz turşunun bir yere kaybolmaya­cağı da öyle... Hazır mevsimi gel­mişken siz yine de turşunuzu ku­run.