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Turşu yancılıktan çıktı ‘havalı’ oldu

Son bir yılda gastronomi alanında damgasını vuran lezzetlerden biri turşu. Yemeğin yancısı olmaktan çıktı, tek başına star olmaya aday oldu. Turşu aromalı lezzetler fast food zincirlerinde, market raflarında yerini aldı. Bu akımın arkasında yine olağan şüpheliler var.

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Turşu yancılıktan çıktı ‘havalı’ oldu

AYDİL DURGUN
aydil.durgun@dunya.com

Küçük bir tabakta yemeğin yancısı olarak sofraya ge­len, hamburgerin, sand­viçlerin içinde garnitür olarak görmeye alışık olduğumuz turşu artık gözünü başrole dikti. Turşu aromalı pamuk şekerden cipse, turşuya adanmış fast food zinciri menülerinden turşulu kokteylle­re, patlamış mısırdan dondurma­ya her yerde karşımıza çıkmaya başladı. Marka işbirlikleriyle fes­tival alanlarında açılan stantlarla müşterisiyle buluşuyor.

Milyon dolarların döndüğü gı­da devlerinin dümeni rotaya kır­masının bir nedeni var elbette. Bazı rakamlara göz atalım. Tü­ketici ve pazar araştırma şirke­ti Circana verilerine göre turşu aromalı gıdaların satışı 2025’te yüzde 30 arttı.

Spesifik bir örnek verelim. 2024’te satışa çıkan Daily Crun­ch’ın turşu aromalı bademi kapış kapış gitti; bir yılda yüzde 812’lik bir büyüme yakaladı. Cips mar­kası Cheetos 2025’te sınırlı sayı­da satışa sunduğu turşu aromalı cipsi en hızlı tükenen çeşidi ol­du ve çatı şirketi bu yıl içinde tur­şulu cipsi kalıcı olarak üretmeye başladı.

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Dua Lipa fitili ateşledi

Beklenmedik yerlerde karşı­mıza çıkan turşu trendini 2024’e kadar götürmek mümkün. Genç neslin pop starlarından Dua Li­pa kolasının içine turşu dilimleri koyarak içtiğini anlattığında as­lında spot ışıklarını bu mütevazı yancıya çevirmişti.

Son yıllarda alıştığımız üzere bu trendin arkasında da Z kuşağı var. Ulaşılabilir küçük keyiflerin peşindeki Z kuşağı sosyal med­yada turşu tüketimini bir trende dönüştürdü. Gıda devleri de ko­lay hedef kitlesi olarak gördüğü Z kuşağının peşine düştü. Farklı tatları denemeye açık, hatta “ne kadar farklı o kadar iyi” felsefe­siyle hareket eden bu kuşak tur­şuyu akla gelmeyecek şeylerle kombinleyerek yemeye başladı. Dondurulmuş turşu dilimleri Sa­uvignon Blanc kadehlerinin için­de bile karşımıza çıktı.

Kendine durumdan vazife çı­karan kozmetik sektörü marka­sı Mr. Bubble sınırlı sayıda satı­şa sunduğu turşu kokulu banyo köpüğüyle cevap vermekte gecik­medi

Turşu bir yandan çok tanıdık bir lezzet, çocukluğumuza uza­nan bir tat hafızası. Tuzlu, ekşi yapılış yöntemine göre bazen tat­lı ama her haliyle cesur ve bura­dayım diyen bir tat. Farklı tatlarla bir araya gelerek sosyal medyada dikkat çekmeye müsait ama bir yandan da bu tanıdık haliyle sevi­liyor. Nostaljik item’ları yeniden cool yapmaya bayılan genç kuşak için ideal bir seçenek.

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Z kuşağının avokadosu oldu

Turşu Z kuşağı için Y kuşağının avokadosu oldu bir nevi; elbette daha uygun fiyatlı bir versiyonu. Yani Y kuşağının arkasından ya­pılan “ekmek üstü avokadonuz­dan vazgeçebilseydiniz evinizin peşinatını yatırabilirdiniz” yoru­munu yapmak mümkün değil.

Ancak bir aksesuar olarak per­formatif bir yanı olduğu da kesin. İki yıl önce piyasaya sürülen Hot Girl Pickles turşuları bu duru­mun en iyi örneklerinden. Z jene­rasyonundan iki kadının girişi­mi. Masa başı işlerinde çalışırken birbirlerine sürekli TikTok üze­rinde turşu içerikleri gönderen bu ikili kendilerine göre bir turşu markası olmadığını fark ediyor ve işlerinden istifa edip bu mar­kayı kuruyor. Good Girl Snacks adı altında kurdukları şirketin pi­yasa değeri 8.5 milyon dolar. Can­lı pembe, mor, mavi renkli etiket­leriyle atıştırmalık raflarından fırlamış gibi duruyor. Instag­ram’da bir turşu markası için bü­yük sayılabilecek bir kitleye, 180 bin takipçiye sesleniyor. Sarım­saklı kimyonlu, ballı harissa’lı gi­bi çeşitleri var. Turşuları yalnız­ca kavanozda değil, atıştırmalık paketlerinde de satılıyor. Yolda yürürken atıştırmalık bir gıda olarak tasarlanmış. Etkinlikler­de üstü çıplak erkeklerin servis ettiği atıştırmalık olarak da kar­şımıza çıkıyor, istiridye kabuğu­nun içinde lüks bir sunumla ser­vis ediliyor.

Bir yaşam tarzı olarak turşu

Türkiye’de turşunun alasını bulmak mümkün. Aklınıza gelen hemen her sebzenin, bazen mey­velerin hatta yumurtanın bile turşusu kuruluyor. Özcan Tur­şu, Asri Turşucu, Petek Turşula­rı gibi klasikler bir yana ülkemiz­de de yurt dışındakine benzer ye­ni nesil cool turşu markaları var. Turshu Turshuları bunlardan bi­ri. “Not your grandma’s pickles” (anneannenizin/babaannenizin turşusuna benzemez) sloganıyla ben bildiğiniz turşulardan deği­lim mesajını veriyor. Kadıköy’de dükkanı olan marka canlı renk­lerle yarattığı kimliğiyle hedef kitlesini belli ediyor. Festivaller­de stant açıyor, markalarla işbir­liği yapıyor. Yalnızca turşu satmı­yor, bir hayat tarzına sırtını daya­yarak kitlesiyle buluşuyor. Turşu suyundan slushie yapıyor, turşu kokulu mum da satıyor, turşu te­malı tişört ve şapkalarla bir tür turşu komünitesi yaratmak ister gibi bir hali var.

Turşu çılgınlığının hemen her trend gibi doyuma ulaşınca söne­ceği kesin ancak eski dostumuz turşunun bir yere kaybolmaya­cağı da öyle... Hazır mevsimi gel­mişken siz yine de turşunuzu ku­run.

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