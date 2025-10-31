Wemby devrine hoş geldiniz

Onu her izleyen, onunla her idmana çıkan hayranlığını belirtmeden geçmiyor. Sadece 2.24 metrelik boyu, 2,43 metrelik kulacı ve 57 numara ayaklarıyla değil, tavrıyla ve yeteneğiyle de şimdiden herkesi büyülemiş gibi. NBA basketbol liginin yeni yıldızı Fransız Victor Wembanyama’dan bahsediyorum. Geçen hafta başlayan yeni NBA sezonuna da fırtına gibi giren ‘Wemby’’ye şimdiden ligin yeni yüzü olarak bakılıyor…

Aslında Wemby’deki potansiyeli hem ABD’de hem Avrupa’da çok erken fark etmişti basketbol otoriteleri. Zaten müthiş bir genetik mirasa sahipti. 2,01 metre boyunda eski üç adım atlamacı bir babayla, 1,91 metre boyunda eski basketbolcu bir annenin oğluydu. Henüz 10 yaşındayken 1.90 metre boyuyla kolayca fark ediliyordu. O yaşta bile çeşitli turnuvalarda dikkat çekmişti. 16 yaşında A takım seviyesinde, 18 yaşında Fransa milli takımında fora giyiyordu. Bu sebeple 2023 NBA seçmelerinde San Antonio Spurs takımı tarafından birinci sıradan seçilmesi sürpriz değildi.

Olgun ve vizyoner

Ancak, beni şaşırtan nokta Wembanyama’nın çok küçük yaşlardan itibaren sergilediği olgun tavır ve bir yandan inşa ettiği entelektüel birikim. Fransız gazeteci Yann Ohona’nın kitabından öğreniyoruz ki, her yaş grubundan takımına liderlik eden, yatıştırıcı rolünü üstlenen bir lider. Her zaman nazik ve empati sahibi. Bununa beraber okumaya meraklı, aynı zamanda iyi bir satranç oyuncusu. Yine Fransa’da lise diplomasını bir yıl erken aldı.

Bunların katkısıyla olsa gerek çok küçük yaşta NBA’de oynama ve basketbola damga vuran bir yıldıza dönüşme vizyonunu önüne koymuş: Gelmiş geçmiş en iyi oyuncu olmak ve tüm rekorları kırmak. Mesela sırf bu sebeple 13 yaşında İngilizce öğrenmeye başlamış. Daha NBA’ye hiç atım atmadan kendine özel bir destek ekibi kurmuştu bile: Bu ekipte fitness antrenörü, bireysel basketbol antrenörü, diyetisyen, kemik uzmanı, ayak bakım uzmanı, basın sorumlusu vardı.

Yılda 100 milyon dolar alabilir

Wembanyama 2023’ten beri hem ABD’de hem Avrupa’da kitleleri peşinden koşturuyor. Hal böyle olunca da aynı zamanda müthiş bir mali potansiyele sahip. Hem oynadığı Spurs takımı hem NBA hem de kendisi için… Çeşitli uzmanlara göre, NBA’in hızla artan gelirleri sayesinde Wemby iki-üç yıl içinde en çok kazanan oyuncular arasında girecek.

NBA kuralları gereği lige yeni katılan oyuncular ilk dört sezon çaylak maaş alabiliyor. Wemby’nin bu sezonki maaşı da 13,4 milyon dolar olacak. Ancak NBA, takım sadakatini artırmak için transfer olmayana oyuncuların maaşlarının daha yüksek olmasını sağlayan kurallara da sahip. Böylece Wemby, 2027’den itibaren yıllık dört yıllık ve 250 milyon dolarlık yeni bir sözleşmeye imza atabilir.

Sports Illustrated’dan Matt Guzman’a göre 2031-32 sezonundaysa Wemby, deneyimli ve bireysel ödüller kazanmış oyunculara özel “SuperMax” kategorisinde toplam 513 milyon dolarlık ve beş yıllık bir sözleşme imzalayabilir. Böylece muhtemelen 2033-34 sezonundan itibaren yıllık brüt maaşı da 100 milyon doların üzerine çıkacak. Sakatlık ve bir diğer sebeple kariyerinden aksama olmazsa 34 yaşına geldiğinde 1 milyar dolarlık maaş toplamına ulaşabilir.

Wembanyama ile basketbol altın çağını yaşayacak

Wemby’yi yıllardır yakından takip eden, onunla defalarca röportaj yapan L’Equipe gazetesi yazarı YannOhnona ile Wemby’nin küresel etkisini konuştuk:

Victor Wembanyama bugün hem sportif hem de ticari olarak ne kadar büyük bir yıldız?

Sportif açıdan bakıldığında potansiyelinin sınırsız olduğunu açıkça görebiliyoruz. Mesela LeBron James veya Michael Jordan küresel süperstarlardı. Ama bugün Wembanyama ve Mbappé ile sosyal medya çağındayız ve bu her şeyi değiştiriyor. Bugün, bir hareket yaptığında, hakkında dünya çapında yüz binlerce tweet atılıyor. Yine maçlarının görüntüleri birkaç dakika içinde Instagram üzerinden tüm dünyayı dolaşıyor. Ticari potansiyeli de bir o kadar olağanüstü. Sponsorlukları bir yana bırakırsak, Wembanyama”nin maaş olarak 1 milyar dolardan fazla kazanan ilk sporcu olacağı kesin.

Wembanya’nın pazarlama açısından önemini merak ediyorum: NBA'e Avrupa'da veya başka yerlerde yeni fırsatlar sunuyor mu?

Pazarlama açısından açıkçası NBA için kesinlikle potansiyel bir sembol. Çünkü NBA'in hedefi, futboldan sonraki en küresel spor dalı olmak veya futbolla rekabet eder hale gelmek. Tabii ki bunu yapabilmek için sadece Amerikalı oyuncular yetmez. Bugün, dünyanın geri kalanına ulaşabilmek için NBA’in Avrupalı, Afrikalı sembollere ihtiyacı var. Wembanyama da sportif açıdan çok büyük potansiyele sahip. Muhtemelen LeBron James veya Shaquille O'Neal gibi oyunculara eşdeğer olduğundan, pazarlama ve imaj açısından, dünyanın geri kalanını fethedecek tüm fırsatları bir araya getiriyor. Draft döneminde onu, NBA’in başkanı Adam Silver’a sorduğumda, bana sadece Fransa'nın basketbolun altın çağını yaşamakla kalmadığını, aynı zamanda belki basketbolun da altın çağını yaşayabileceğini söyledi.

Sizce San Antonio Spurs'te uzun süre kalıp 2032'de o süper kontratı alacak mı?

Wembanya öyle bir imaj değerine sahip ki, Spurs'ün Wembanyama'yı takas etmesi gerçekten çok büyük bir sürpriz olur. Tek seçenek, Wembanyama’nın dördüncü yılının sonunda sözleşmesini yenilemeyip başka bir takıma gitmesi olabilir. Ama süper maksimum sözleşme, oyuncuları mümkün olduğunca uzun süre aynı takımda kalmaya teşvik etmek için tasarlandı. Aynı takımda kalarak daha fazla para kazanabiliyorlar. Bence en değerli oyuncu (MVP) olmak gibi tüm koşulları karşılayacak ve Spurs’te süper maksimum sözleşmeyi kabul edecek.