Yarış değil dünyaya açılan vitrin

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Hayati ARIGAN

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede Afyonkarahisar’ın organizasyon için seçilmesinde kentin sahip olduğu bu çok yönlü turizm potansiyelinin etkili olduğunu söyledi. Baysan, organizasyon döneminde kentteki otellerin doluluk oranlarının yüzde 100’ü aştığını, geçen yıl ise bu dönemde kartlı harcamalarda yüzde 400 artış görüldüğünü söyledi.

MXGP’nin kent ekonomisindeki etkisinin en belirgin yansımalarından biri konaklama sektöründe görüldü. Baysan, ilk yıllarda yüzde 60-70 seviyelerinde olan otel doluluklarının bugün yüzde 100’ün üzerine çıktığını belirtti.

“Çevredeki illerde otellerde doluluk oranı full” diyen Baysan, organizasyonun ekonomik hareketliliğine ilişkin önemli bir başka verinin de kartlı harcamalar olduğunu söyledi. Baysan, “Geçen sene sadece bu dönemde dışarıdan gelenlerin kart harcamalarında yüzde 400 oranında artış tespit ettirmiş valilik” ifadelerini kullandı.

Katılımın 500 bine yakın kişiye ulaştığını belirten Baysan, nüfusu yaklaşık 750 bin olan Afyonkarahisar için organizasyonun şehir ölçeğindeki etkisini ortaya koyuyor.

Ancak Baysan’a göre MXGP’nin asıl değeri yalnızca ziyaretçi sayısında değil, kentin uluslararası görünürlüğünde.

1,8 Milyar kişilik dünya vitrini

MXGP’nin yayın ağı sayesinde Afyonkarahisar’ın milyarlarca kişiye ulaşan bir organizasyonun parçası haline geldiğini belirten Baysan:

“Burada bir yarış yapmıyoruz. Gerçekten hem ülkenin tarihini, kültürel yapısını, misafirperverliğini, damak lezzetini her şeyi burada yabancı misafirlerimize yaşatıyoruz. Buradan ayrılan her sporcu ve sporcu yakını, ülkelerine gittiği zaman ücretsiz olarak burayı anlatıyor.”

Baysan, MXGP’nin kapalı devre yayın sistemiyle 180 ülkede 1,8 milyar kişiye ulaştığını belirterek, “Bu bir organizasyon gücü. Biz o organizasyon gücünü ülkemiz ve Afyon adına sonuna kadar kullanıyoruz” dedi.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa da DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, MXGP’nin Afyonkarahisar’da yarattığı sosyal hareketliliğin artık kalıcı bir alışkanlığa dönüştüğünü belirtti. Vefa, “Sosyal açıdan şehre bir heyecan katıyor. Burası bir kültür oldu” diye konuştu.

‘Formula’dan daha etkili’ değerlendirmesinde bulunan Baysan, bunun nedenini “Çünkü esnafa dokunuyorsun, halka dokunuyorsun” sözleriyle açıkladı.

MXGP Türkiye’de Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar’daki yarışların ardından 2026 Dünya Motokros Şampiyonluğu’nu garantileyerek kariyerinin altıncı dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çekya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Afrika, Hollanda, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Macaristan, Norveç, Slovenya, Şili ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden sporcular mücadele etti.