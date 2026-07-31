Yaşam için sanat çağrısı: Bağışla Beni N’olur

Meltem KERRAR

meltemkerrar@gmail.com

Organ nakli günümüzde hala büyük bir tabu ola­rak karşımızda. Türki­ye’de yaklaşık 33 bin insanın yaşama tutunabilmek için or­gan nakli beklediği, son bir yıl­da beyin ölümü gerçekleşen 2 bin 351 kişinin yalnızca yüzde 20,4’ünün ailesinin organ bağı­şına onay verdiği bilgisi ise so­runun büyüklüğünü çok net an­latan bir ağırlıkta. Haliç Tersa­nesi’nde yer alan, İstanbul’un ilk kamusal çağdaş sanat müze­si İstanbul Sanat Müzesi’nin ye­ni sergisi “Bağışla Beni N’olur”, bu büyük noktaya dikkat çek­mek ve toplumda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. İBB Miras ve İBB Kültür tarafından düzen­lenen serginin proje sorumlusu ise kendisi de organ nakli yaşa­mış sanatçı Ali Gün Yıldırım. 64 sanatçının yapıtlarını bir ara­ya getiren sergi, 23 Ağustos’a dek açık kalacak. Yıldırım ile bu önemli projeyi konuştuk.

Siz de organ nakli yaşamış bir insansınız. Bu deneyim miydi sizi sergi fikrine yönel­ten? Süreci anlatır mısınız?

Elbette, çünkü adaylık ve na­kil sürecindeki olağanüstü stresi ve ucu açık olmayan bir umutla bekleyişi eşimle bera­ber derinden yaşadık. Ama esas tetikleyici olan, henüz yeni na­kil olmuş ve serviste yatarken tanıdığım, akciğer nakli bekle­yen 12 yaşındaki bir kız çocuğu­nun uygun donör bulunamadı­ğı için haftalar içinde vefat et­mesiydi. O sırada 1 yaşında bir kız babası olarak bu trajik kayıp beni derinden etkiledi. Hem o süreci yaşamış biri olarak hem de sokaklarda koşturması gere­ken bir çocuğun daha minicik­ken nefesinin yetmemesi, bana bu konuda bir şeyler yapılması gerektiği hususunda içten olu­şan bir dürtü yarattı.

Sanatçı ve eser seçiminde neleri göz önüne aldınız?

Sergi tematik değil, ‘gönül­matik’ bir sergi olarak biçimlen­di. Sanatçılar olağanüstü bir el­birliği yaptı ve sonuçta beklen­tilerin üstünde bir sergi ortaya çıktı. Belli bir sanatçı kalibre­si oluşmuştu başta, süreçte de o skalayı bozmamaya çalıştık.

Hayatın çok güçlü anla­mı 'yaşamda kalmak/yaşa­yabilmek' noktasına dikkat çekmeye çalışırken sanatı aracı etmek nasıl bir dene­yim oldu sizin için?

Sanat, insanoğlunun binlerce yıllık bir haykırış metodu ve şüp­hesiz insanın kendini ifade etme­sinin ilk devrimi. Amaç, eksikliği her saniye yaşanan bu konudaki sessiz çığlığa haykırış olabilmek ve aynı zamanda sanatın birleşti­rici gücünü kullanabilmekti. Ben de yazar-çizer biri olduğum için, sanatçı dostlarımla bir araya gel­memiz daha kolay oldu.

“Tek bir donörün bile bir mucizeye dönüşmesi”

İzleyici tepkileri nasıl olu­yor? Bu anlamda organ bağı­şına yaklaşım değişiyor mu sizce?

Serginin tanıtımı yoğun ola­rak yapıldı, yapılıyor. Muhak­kak ki bunun sahadan bir geri dönüşü olacaktır. Elbette tek bir proje böylesine derin bir konu­yu değiştirmeye yetmez, fakat şöyle bir matematik var; sade­ce 5 donör kazandırsa geleceğe dair; 40 insanı yaşatır, onun et­rafındaki 400 insana bir şükür haline dönüşür, 200 kadar insa­nın da yaşam kalitesine doku­nur. Tek bir donörün bile nasıl bir mucizeye dönüştüğüne ina­namazsınız!

Sergide yer alan sanatçılar

Adil Salih, Ahmet Vehbi Doğramacı, Ahu Akgün, Ali Gün Yıldırım, Antonio Cosentino, Ayça Telgeren, Beyza Boynudelik, Betül Akzambaklar, Bilal Hakan Karakaya, Buket Güreli, Burcu Erden, Can Aytekin, Cengiz Üstün, Çağrı Saray, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Derya Ülker, Dilara Gürener, Ekber Sürsal, Elif Çelebi, Emel Başarık, Ercan Kizir, Evrim Kavcar, Evrim Özeskici, Fatih Temiz, Fulya Çetin, Gazi Sansoy, Genco Gülan, Gizem Sezen Özçelik, Gökay Günindi, Güler Güçlü, Hakan Gürsoytrak, Halil Yavuz Ertürk, Haşim Nur Gürel, Levent Türkan, Memed Erdener, MeMeT Güreli, Merve Vural, Murat Akagündüz, Murat İrtem, Neslihan Pala, Özgür Korkmazgil, Pınar Soytürk, Saadet Sorgunlu, Saim Erken, Salih Keleş, Sedef Özge, Seçil Erel, Selçuk Fergökçe, Selim Birsel, Semia Öztürk, Serdar Şencan, Sevgi Yanar, Seyfi Arıkan, Seyhan Musaoğlu, Şive Neşe Baydar, Tan Cemal Genç, Taner Güven, Tuğçe Diri, Uğurcan Ataoğlu, Volkan Kızıltunç, Zeycan Alkış, Zeynep Abacı, Zulal Kevser Barutçu, Yücel Kale.