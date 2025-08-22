Yazın vazgeçilmezi: Sandalet ve terlikler

Mustafa YALÇIN

mustafaylc@gmail.com

Ar­tık sadece plajda değil; sokakta, ofiste hatta akşam davetlerinde bile şık bir sandaletle fark yarat­mak mümkün.

Doğru model seçimi

Kapalı ayakkabılardan sıyrılıp sandalet ve terliklere geçmek, yaz mevsiminin en güzel hislerinden biri. Ayakların hava almasını sağ­layan bu modeller, aynı zamanda terlemeyi de azaltarak kötü ko­ku oluşumunun da önüne geçiyor. Üstelik doğru seçilmiş bir model, hem ayağınızı destekler hem de gün boyu konfor sunar.

Modaya uyum sağlayan konfor

Son yıllarda moda dünyası da sandalet ve terliklerin rahatlığını fark etti. Öyle ki artık sokak mo­dasının en trend parçaları arasın­da chunky (kalın tabanlı) terlikler, deri bantlı minimalist sandalet­ler ve anatomik tabanlı ortopedik modeller yer alıyor.

Bu yazın öne çıkan modelleri

İşte yaz boyunca hem şık hem rahat hissetmenizi sağlayacak ba­zı öneriler:

1 Minimalist Deri Sandaletler

İnce deri bantları ve sade tasa­rımıyla her kombine uyum sağlar. Hem günlük hem de akşam şıklı­ğında rahatlıkla tercih edebilirsi­niz.

2 Chunky Terlikler

Kalın tabanları sayesinde hem boy uzatan hem de ayağı des­tekleyen bu modeller, sportif şık­lık arayanlar için birebir.

3 Hasır Detaylı Espadril Terlikler

Doğal görünümleriyle yaz hava­sını yansıtan bu modeller, özellik­le sahil şıklığında favori modeller­den.

4 Anatomik Tabanlı Ortopedik Sandaletler

Uzun yürüyüşler veya ayak­ta geçen günler için en konforlu seçimlerden. Şıklığından ödün vermek istemeyen konfor sever­ler için ideal.

5 Gladyatör Sandaletler

Hem bohem hem güçlü bir stilin temsilcisi olan gladyatör sandaletler, özellikle şortlar ve sa­laş elbiselerle çok yakışıyor.

Yaz demek özgürlük demek; bu özgürlüğü adımlarınıza da yansı­tın. Hem stil sahibi hem de rahat hissettiren bir çift sandalet ya da terlik, neden yaz gardırobunuzun yıldızı olmasın.