Yazın vazgeçilmezi: Sandalet ve terlikler
Sıcak yaz günlerinde, ayakkabıların hafif, konforlu ve nefes alabilir olması, tercih nedenlerimizin başında geliyor. Özellikle ayaklarımızın gün boyu rahat etmesini sağlarken tarzımızdan da ödün vermek istemediğimizde, imdadımıza sandaletler ve terlikler yetişiyor.
Mustafa YALÇIN
mustafaylc@gmail.com
Artık sadece plajda değil; sokakta, ofiste hatta akşam davetlerinde bile şık bir sandaletle fark yaratmak mümkün.
Doğru model seçimi
Kapalı ayakkabılardan sıyrılıp sandalet ve terliklere geçmek, yaz mevsiminin en güzel hislerinden biri. Ayakların hava almasını sağlayan bu modeller, aynı zamanda terlemeyi de azaltarak kötü koku oluşumunun da önüne geçiyor. Üstelik doğru seçilmiş bir model, hem ayağınızı destekler hem de gün boyu konfor sunar.
Modaya uyum sağlayan konfor
Son yıllarda moda dünyası da sandalet ve terliklerin rahatlığını fark etti. Öyle ki artık sokak modasının en trend parçaları arasında chunky (kalın tabanlı) terlikler, deri bantlı minimalist sandaletler ve anatomik tabanlı ortopedik modeller yer alıyor.
Bu yazın öne çıkan modelleri
İşte yaz boyunca hem şık hem rahat hissetmenizi sağlayacak bazı öneriler:
1 Minimalist Deri Sandaletler
İnce deri bantları ve sade tasarımıyla her kombine uyum sağlar. Hem günlük hem de akşam şıklığında rahatlıkla tercih edebilirsiniz.
2 Chunky Terlikler
Kalın tabanları sayesinde hem boy uzatan hem de ayağı destekleyen bu modeller, sportif şıklık arayanlar için birebir.
3 Hasır Detaylı Espadril Terlikler
Doğal görünümleriyle yaz havasını yansıtan bu modeller, özellikle sahil şıklığında favori modellerden.
4 Anatomik Tabanlı Ortopedik Sandaletler
Uzun yürüyüşler veya ayakta geçen günler için en konforlu seçimlerden. Şıklığından ödün vermek istemeyen konfor severler için ideal.
5 Gladyatör Sandaletler
Hem bohem hem güçlü bir stilin temsilcisi olan gladyatör sandaletler, özellikle şortlar ve salaş elbiselerle çok yakışıyor.
Yaz demek özgürlük demek; bu özgürlüğü adımlarınıza da yansıtın. Hem stil sahibi hem de rahat hissettiren bir çift sandalet ya da terlik, neden yaz gardırobunuzun yıldızı olmasın.