Yeşilüzümlü’de kuzugöbeği

Turizm Haftası etkinliklerinde kıymetli Artun Ünsal’ı dinledik. İBB turizm ofisi tarafından Tur­şucuzade Konağı’nda düzenlenen buluşmada konuşan Artun bey “Artık İstanbul Mutfağından bah­sedemeyiz” dedi, hançeri sinemi­ze sapladı. Haksız değil elbet; eski, birlikteliğin olduğu sofralar kurul­madığı gibi, iyi ve lezzetli ürün de yok, en kötüsü de belki de herkesi bir arada tutacak zaman yok artık.

Geçen haftanın en güzel deneyi­mi Fethiye’deki Yeşilüzümlü Das­tar ve Kuzugöbeği Mantarı Festi­vali olabilir. Acayip bir ilgi vardı. Muğla’nın farklı ilçelerinden, İs­tanbul, İzmir, Antalya ve Deniz­li’den gelen misafirler hem kuzu­göbeği ile yapılan yemek atölye­lerine, tadımlara katıldı hem de festivalin neşesiyle Yeşilüzümlü sokaklarını keşfetti.

Benim favorim Kayaköy Misafir Evi’nin sahibesi Filiz Almalı’nın kuzugöbeği dolması oldu. Gö­cek’ten tanıdığımız meşhur Cu­mali Şef menengiç filizleri (Fet­hiye’de meneviş deniyor) ile kuzu­göbeği ile bir şahane borani yaptı, Şef Onur Aslan ise bulgur pilavı­na bolca kuzugöbeği mantarı kattı, bu da nefisti. Fethiye baharda hem sığla ağacı filizini hem de meneviş filizini sofrasından eksik etmiyor.

Fethiye ilginç bir yer, hiçbir ye­re benzemiyor. Dr. Ceyhun İrgil ve arkadaşları muazzam bir Edebi­yat Müzesi kurmuşlar. Okuma sa­lonları, kafesi ile günlük hayatın bir parçası olmuş.

Fethiyeli veya yolu Fethiye’den geçmiş edebiyatçıların Yunus Na­di, Abbas Sayar, Mine Kırıkkanat gibi isimlerin bölgeyle bağlarını izliyor ve kitaplarına dokunabi­liyorsunuz. Bir de kamerasız bir alan var, oradan kitap almak ser­best. Ceyhun Bey müzeyi anlatır­ken bundan çok keyifle bahset­ti. Sonra Paspatur’a daldık. Aşırı zevkli ürünler satan Unique Con­cept’in önünde esnafla kahve iç­tik, mahallenin yavru kedileriyle oynaşan güneş içimizi ısıttı. Biraz yürüyüp Fethiye Lokantası’na git­tik. Yerel mutfağı çok samimi bir dekorla sunan, oldukça şık bir iş­letme. Genç şef Ahmet Balcı bize oğlak köftesi ve domates salatası önerdi, çok beğendik.

Bu küçük lokantaları ve yerel iz­leri koruyan mutfak anlayışını çok seviyorum.

Oteller için aynı şeyi söylemek zor. Baştan sona konserve bazlı sebze yemekleri ve çorbalar, sert hindiler, tavuk paneler, kroketler, kızartmalar açık büfede sıralan­dı. Muska böreğinin adı samosay­dı. Bir gece Uzakdoğu’ya uzandık, bir gece Meksika’ya. Ama tatlar hep aynıydı. Bu anlayışın hala de­vam ediyor olmasına inanamıyo­rum, ucuz oteller de değil. Müşte­ri de var üstelik. Peki nerede yerel ürün, yerel mutfak? Bunlar olma­dan gastronomi turizminden de bahsedemeyiz. Sürdürülebilirlik de sınıfta kalır.

Hazirana kadar yurdumuzun her köşesinde gastronomi etkin­likleri var. Siz bu satırları okudu­ğunuzda Manisa Mesir Macunu Festivali 486. kez düzenleniyor olacak. Ben de orada olacağım, fes­tivallerin kent markasına etkisini tartışacağız.

Sonra 8-9-10 Mayıs Mersin Gastronomi Kültür ve Sürdürü­lebilirlik Etkinliği geliyor. Pazar günü Tarsus’ta Slowfood Yeryü­zü Pazarı kuruluyor. Kaçırmayın derim. Çukurova’nın bereketli ve lezzetli doğal ürünlerini almak, tatmak için eşsiz bir fırsat.

15-16 Mayıs Kapadokya Gast­ronomi Festivali var. Kapadok­ya’nın havası Michelin geldikten sonra değişti. Çok sevdiğim Mus­tafapaşa’nın Gorgoli’sinde çınar­ların altında buluşmamıza az kal­dı. Şu üzerimize çöken karanlık havadan çıkmak için birebir bu etkinlikler. Hem harika bir hika­yeye tanık olacaksınız, yerel üre­ticiye destek vereceksiniz, üzeri­ne tadı damağınızda kalacak ye­mekler bulacaksınız.

Hadi yapın rezervasyonları…