1 Ocak'tan itibaren 935 üründe düşük gümrük vergisi
Çin, 1 Ocak 2026'dan itibaren 935 ürün için en çok kayrılan ülke (MFN) tarifelerinin altında geçici ithalat vergileri uygulayacağını duyurdu. Devlet Konseyi'ne bağlı Gümrük Tarifeleri Komisyonu tarafından açıklanan düzenlemenin, yerli inovasyonu teşvik etmeyi ve teknolojik bağımsızlığı güçlendirmeyi hedeflediği belirtildi. Karar kapsamında kritik yedek parçalarda vergi indirimi yapılacak, akıllı biyonik robotlar ve biyohavacılık yakıtı gibi alanlarda yeni sınıflandırmalar eklenecek.
Çin, 1 Ocak 2026 itibarıyla 935 ürün için en çok kayrılan ülke (MFN) tarifelerinin altında geçici ithalat vergileri uygulamaya başlayacağını duyurdu.
Karar, Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonu tarafından açıklandı.
Komisyonun değerlendirmesine göre düzenleme; yerli inovasyonu teşvik etme ve teknolojik bağımsızlığı güçlendirme hedefleri doğrultusunda hayata geçirilecek.
Bu kapsamda, kritik yedek parçalarda ithalat vergilerinin düşürülmesi, akıllı biyonik robotlar ile biyohavacılık yakıtı gibi alanlarda yeni yerli sınıflandırmaların eklenmesi, ayrıca çok sayıda üründe tarife oranları ve başlıklarının güncellenmesi öngörülüyor. Böylece 935 kalemde, MFN oranlarının altında geçici vergi uygulanacak.
Yetkililer, söz konusu adımların özellikle ileri teknoloji, yeşil enerji ve stratejik sektörlerde üretim kapasitesini desteklemeyi; tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladığını vurguladı.