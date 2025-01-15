10 AB ülkesinden Rus LNG'sinin yasaklanması talebi

Polonya ve Avrupa Birliği'nden dokuz ülke daha, Moskova'nın fosil yakıt ihracatını, özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışlarını, ve dış finansmana erişimini kısıtlayarak Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını finanse etmek için kullandığı milyarlarca Euro'dan mahrum bırakmayı amaçlıyor.

10 ülkeden önlem çağrısı

POLITICO'nun elde ettiği bir ortak teklifte, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Çekya, Romanya ve İrlanda olmak üzere 10 ülke, boşlukların kapatılması ve Rusya'nın kârlı doğal gaz ticaretine yönelik daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulundu. Varşova, bu yılın başında AB Konseyi’nin başkanlığını üstlenerek Brüksel'de gündem belirleme konusunda önemli bir rol oynadı ve bu teklifteki başlıca imzacılardan biri oldu.

İthalatta artış korkusu

Söz konusu ülkeler, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik kapsamlı saldırılarından bu yana AB'ye fosil yakıt satışlarından 200 milyar Euro gelir elde ettiğine dikkat çekiyor. Ayrıca, 2024’ün ilk yarısında Rusya’dan LNG ithalatının yüzde 11 oranında artış göstermesinden endişe duyuyorlar.

Paketin 24 Şubat’ta yürürlüğe girmesi hedefi

Avrupa Birliği, Ukrayna’ya yönelik saldırganlık nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda 16. paketi hazırlamaya başladı. Bu yeni yaptırım paketinin, savaşın üçüncü yıl dönümü olan 24 Şubat’ta yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, yeni yaptırımlar kapsamında Rusya'nın "gölge filosuna" ait uluslararası yaptırımları ihlal ederek petrol ürünlerini taşıyan çok sayıda geminin yanı sıra daha fazla bankanın SWIFT uluslararası ödeme sistemine erişiminin engellenmesi de yer alabilir.