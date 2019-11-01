10 milyar dolarlık katkı payı diğer AB üyelerinden çıkacak

01 Kasım 2019

Hilal SARI



İsimsiz şekilde CNBC Monday’e konuşan bir AB yetkilisi katkı payı açığına ilişkin tartışmalar için “çok uzun süre devam edecek kanlı bir dövüşe dönüşecek” ifadelerini kullandı. AB’ye en büyük katkı payını ödeyen Almanya’nın yapacağı ödemenin 2027’de mevcut payı olan 15 milyar eurodan 33 milyar euroya çıkacağına ilişkin haberler basında yer almıştı. Fakat Alman ekonomist Daniel Gros, bunun yanlış bir öngörü olduğunu belirterek “Bu Almanya GSYH’sinin yüzde 1’i anlamına gelir ve Almanya’da neredeyse hiçbir kamu harcaması yapılmamasını gerektirir” dedi. Gros’a göre Brexit sonrası Almanya’nın payı 13.5 milyar eurodan 16 milyar euroya yükselecek.



Hollanda’nın payı yüzde 62.5 artacak



Brexit sonrası AB katkı payı en ciddi artacak ülkelerden biri de Hollanda olacak. Hollanda’nın günlük ekonomi gazetesi Het Financieele Dagblad’da yer alan bir habere göre 2027 yılına gelindiğinde Hollanda’nın katkı payı yüzde 62.5 artarak 13 milyar euroya yükselecek. Ülkenin 2020 yılı için öngörülen katkısı 8 milyar euroydu.



Rapor: Brexit İngiliz ekonomisine 100 milyar dolara mal olacak



Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının, ülke ekonomisine 70 milyar sterline mal olabileceği belirtildi. Merkezi Londra'da bulunan Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (NIESR) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık’ın mevcut şartlarda AB'den ayrılması halinde GSYH’sinin 2029'da yaklaşık yüzde 3.5 küçülebileceği ve çıkışın İngiliz ekonomisine 70 milyar sterline (100 milyar dolar) mal olabileceği kaydedildi.



Araştırmacılar bu öngörülerini Birleşik Krallık’ın AB ile bir serbest ticaret anlaşması imzaladığını, geçiş sürecinin 2021’e kadar sürdüğünü ve diğer ülkelerle de yeni anlaşmaların süreceğini varsayarak hesapladı. Ürün, hizmet ve ticarete gelecek bariyerlerin ve göçmenliğe getirilecek kısıtlamaların ekonomiyi yavaşlamaya zorlayacağı vurgulandı.