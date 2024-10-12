104 ülke kınadı! BM üyelerinden İsrail'in istenmeyen kişi ilan ettiği Guterres'e tam destek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, İsrail tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilmesi, uluslararası toplumda geniş yankı uyandırdı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 104 BM üyesi ülke ve Afrika Birliği, İsrail’in bu tutumuna karşı kınama içeren bir mektup yayınladı.

Mektupta, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın açıklamalarına karşı duyulan derin endişe dile getirilirken, BM'nin çatışmaların çözümündeki kritik rolüne ve Guterres'in arabuluculuk görevine vurgu yapıldı.

Mektupta, BM Genel Sekreterinin özellikle Orta Doğu'daki gerilimlerin sona erdirilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesinde önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Ayrıca bu tür eylemlerin BM’nin çatışmalarda arabuluculuk yapma, insani yardım sağlama ve diplomasi yoluyla çözümler üretme kabiliyetini zayıflatacağı uyarısında bulunuldu.

104 ülke, BM'nin misyonuna ve Genel Sekreter Guterres'e olan tam desteklerini yenileyerek, tüm tarafları BM ile yapıcı bir ilişki içinde olmaya davet etti.

Mektupta, barışçıl çözüme destek verilmesi çağrısında bulunularak, “BM’nin çatışmaların çözümündeki kritik rolünü zayıflatacak her türlü girişimden kaçınılması” gerektiği vurgulandı.

İsrail'e yönelik bu açıklama, uluslararası barış ve güvenlik ortamına zarar verecek eylemlerden kaçınmaya dair bir uyarı niteliği taşıyor.