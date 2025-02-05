11 kişinin öldüğü İsveç saldırısı sonrası AB bayrakları yarıya indi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Birliği Komisyonu binası önündeki bayraklar, İsveç'in Örebro kentinde eğitim merkezine düzenlenen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı nedeniyle yarıya indirildi.

"Okullar en güvenli alanlar olmalı"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı 'dehşet verici' olarak nitelendiren AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bu tür şiddet ve terörün toplumlarımızda, hele hele okullarda yeri yoktur" ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da saldırıdan duyduğu üzüntüyü ifade ederek, "Okullar öğrenim için güvenli alanlar olmalıdır, şiddet mekanları değil" mesajını paylaştı.

11 kişi hayatını kaybetti

İsveç'in Örebro kentindeki Risbergska Lisesi kampüsüne dün yerel saatle 13.30'da saldırı düzenlenmiş, 11 kişi hayatını kaybetmişti. İsveç polisi, ölenler arasında silahlı saldırganın da bulunduğunu ve saldırının terör saikli olduğuna inanmadıklarını bildirmişti.